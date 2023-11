Come cambia la classifica di MotoGP dopo la Sprint Race e cosa serve a Bagnaia

Jorge Martin ha vinto la Sprint Race del GP di Valencia 2023, ultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito Ricardo Tormo nella località spagnola. Il padrone di casa si è imposto di forza in sella alla Ducati Pramac, rimontando dalla sesta piazzola sulla griglia di partenza e riuscendo a scatenarsi nel finale dopo una bella lotta con Brad Binder, Marc Marquez e Maverick Vinales (rispettivamente secondo, terzo e quarto alla bandiera a scacchi).

Il centauro iberico è così riuscito a recuperare ben sette punti a Francesco Bagnaia in classifica generale, visto che il piemontese non è riuscito ad andare oltre a una poco brillante quinta posizione. Francesco Bagnaia resta al comando della classifica generale con 14 punti di vantaggio nei confronti di Jorge Martin, quando al termine della stagione manca soltanto una gara: il Gran Premio sulla distanza canonica in programma domenica 26 novembre a Valencia.

Il ribattezzato Pecco ha bisogno di tagliare il traguardo in quinta posizione per essere sicuro di conquistare il titolo iridato. Quello è infatti il risultato necessario per restare davanti a Martin nel caso in cui quest’ultimo vincesse la gara. Se lo spagnolo terminasse in seconda posizione, allora a Bagnaia basterebbe la decima posizione. Se l’iberico finisse terzo, a Bagnaia servirebbe il 14mo posto. Se Martin terminasse quarto o peggio, il titolo sarebbe matematicamente del pilota italiano.

CLASSIFICA MONDIALE MOTOGP (dopo Sprint Race GP Valencia)

1 Francesco Bagnaia (Ducati) 442

2 Jorge Martin (Ducati Pramac) 428

3 Marco Bezzecchi (Ducati Mooney VR46) 329

4 Brad Binder (KTM) 277

5 Johann Zarco (Ducati Pramac) 205

6 Aleix Espargarò (Aprilia) 198

7 Maverick Viñales (Aprilia) 198

8 Luca Marini (Ducati Mooney VR46) 194

9 Alex Marquez (Ducati Gresini) 167

10 Fabio Quartararo (Yamaha) 167

COSA SERVE A BAGNAIA PER VINCERE IL MONDIALE

Bagnaia è Campione del Mondo se vince oppure arriva secondo, terzo, quarto, quinto, indipendentemente dal risultato di Martin.

Se Martin vince, Bagnaia deve arrivare almeno quinto.

Se Martin arriva secondo, Bagnaia deve arrivare almeno decimo.

Se Martin arriva terzo, Bagnaia deve arrivare almeno 14mo.

Se Martin arriva quarto o peggio, Bagnaia non ha bisogno di punti ed è Campione del Mondo.

Foto: Lapresse