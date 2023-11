MotoGP, Marc Marquez: “Ho dato tutto per il podio, domani voglio riprovarci per salutare Honda”

Marc Marquez non può che sorridere dopo aver conquistato la terza posizione nella Sprint Race del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo, infatti, il pilota del team Repsol Honda ha messo in mostra una delle sue migliori versioni della stagione, sempre in zona podio.

La vittoria è andata a Jorge Martin che ha preceduto per soli 190 millesimi Brad Binder, quindi il Cabroncito terzo a 2.1, davanti a Maverick Vinales quarto a 3.1 e Francesco Bagnaia quinto a 4.2. Sesta posizione per Fabio Di Giannantonio a 4.4, settima per Marco Bezzecchi a 4.5, quindi ottavo Alex Marquez a 5.5, con Johann Zarco nono a 5.9, mentre completa la top10 Augusto Fernandez a 6.0.

Al termine della gara su distanza ridotta, l’otto volte campione del mondo ha raccontato le sue sensazioni nelle interviste di rito, oggi su un podio speciale davanti ad un ampissimo pubblico: “Ho fatto il massimo che potevo perché voglio davvero concludere nel migliore dei modi la mia avventura con Honda. Oggi sapevo che dovevo spingere al massimo perché partivo da dietro. Ce l’ho messa tutta e sono anche quasi caduto in alcuni momento ma, come sapete, io ci provo sempre. Lo farò anche domani, anche se sarà più complicato vista la maggiore distanza”.

A questo punto la classe regina si concentra in vista dell’attesissima gara lunga di domani che scatterà alle ore 15.00 e andrà a consegnare ufficialmente il titolo iridato decidendo la sfida tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin.

Foto: LiveMedia/Alessio Marini