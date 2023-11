MotoGP, Bagnaia ha sbagliato la scelta delle gomme. Ma la Sprint Race si conferma ormai un punto debole

Un quinto posto è stato il riscontro di Francesco Bagnaia nella Sprint Race di Valencia, ultimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito Ricardo Tormo, il piemontese, leader della classifica generale, non è riuscito a esprimere il passo che si attendeva e non ha potuto fare meglio del piazzamento indicato.

Un riscontro che ha permesso a Jorge Martin di rosicchiare dei punti nei 13 giri sul tracciato spagnolo, vista l’affermazione dell’iberico. L’alfiere della Ducati Pramac ha saputo interpretare al meglio il format, andando all’attacco e concretizzando i sorpassi in maniera chirurgica. Niente da fare per i rivali e grande successo del padrone di casa che ora vede Pecco a -14 con la gara domenicale da disputare.

Per Bagnaia, a quanto pare, una scelta di gomme sbagliata. Il centauro nostrano ha optato per le medie e il rendimento delle stesse non è stato all’altezza delle aspettative. Il pilota della Ducati Pramac aveva messo in mostra un bel passo nel corso della FP2 odierna, ma evidentemente le differenti temperature hanno inciso negativamente sul rendimento del proprio pacchetto.

A questo punto è da capire cosa accadrà domani, tenendo conto che il n.1 della classifica generale ha sempre un margine nei confronti del rivale e può anche permettersi una corsa in difesa. In caso di vittoria di Martin, Bagnaia potrà permettersi un quinto posto.

Foto: LaPresse