MotoGP, Jorge Martin domina la Sprint Race a Valencia e rosicchia 7 punti a Bagnaia

Jorge Martin vuole credere fino in fondo al sogno Mondiale e vince la Sprint di Valencia, rosicchiando 7 punti a Francesco Bagnaia in campionato e rimandando tutto alla gara lunga di domani valevole per il Gran Premio della Comunità Valenciana 2023, ultimo atto stagionale della MotoGP. Si tratta della nona affermazione dell’anno nella manche del sabato per Martinator, che si conferma un grande specialista di questo nuovo format.

Il padrone di casa spagnolo della Ducati Pramac, partito 6° per una qualifica problematica a causa di una gomma, ha sfoderato una prestazione eccezionale portandosi subito nel gruppo di testa con uno start perfetto e facendo la differenza negli ultimi giri con dei sorpassi impeccabili. L’ultimo ad arrendersi è stato il sudafricano Brad Binder, che ha però dovuto accontentarsi della piazza d’onore a 190 millesimi dal vincitore con la sua KTM.

Ottimo terzo posto nella Sprint Race per Marc Marquez, all’ultimo weekend con la Honda, mentre Maverick Viñales non è riuscito a difendere la pole position tagliando il traguardo in quarta piazza con la sua Aprilia. Il leader della classifica generale Pecco Bagnaia non è andato oltre la quinta posizione, pagando probabilmente la scelta della gomma media al posteriore (rispetto alle soft dei primi) e perdendo il treno dei migliori nelle battute iniziali.

Il piemontese della Ducati Factory comunque ha limitato i danni, portando a casa qualche punto prezioso anche grazie all’atteggiamento conservativo alle sue spalle dei connazionali e compagni di marca Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, rimasti in scia senza mai provare l’attacco sul campione del mondo in carica. A punti anche Alex Marquez e Johann Zarco, mentre è caduto Fabio Quartararo dopo un tentativo di sorpasso fuori misura su Bagnaia.

Pecco conserva un margine di 14 punti su Martin e domani dovrà arrivare nelle prime cinque posizioni in gara per garantirsi il secondo titolo mondiale consecutivo, a prescindere dal piazzamento del rivale iberico.

CLASSIFICA SPRINT GP VALENCIA MOTOGP 2023

1 Jorge MARTIN 89 19:38.827 19:38.827 1:30.308 Prima Pramac Racing Ducati 2 Brad BINDER 33 0.190 0.190 1:30.193 Red Bull KTM Factory Racing KTM 3 Marc MARQUEZ 93 1.932 2.122 1:31.334 Repsol Honda Team Honda 4 Maverick VIÑALES 12 0.984 3.106 1:30.424 Aprilia Racing Aprilia 5 Francesco BAGNAIA 1 1.147 4.253 1:30.869 Ducati Lenovo Team Ducati 6 Fabio DI GIANNANTONIO 49 0.147 4.400 1:30.832 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 7 Marco BEZZECCHI 72 0.102 4.502 1:30.616 Mooney VR46 Racing Team Ducati 8 Alex MARQUEZ 73 1.076 5.578 1:30.844 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 9 Johann ZARCO 5 0.332 5.910 1:30.830 Prima Pramac Racing Ducati 10 Augusto FERNANDEZ 37 0.185 6.095 1:30.787 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 11 Raul FERNANDEZ 25 1.579 7.674 1:30.758 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 12 Jack MILLER 43 0.424 8.098 1:30.698 Red Bull KTM Factory Racing KTM 13 Aleix ESPARGARO 41 1.415 9.513 1:30.676 Aprilia Racing Aprilia 14 Luca MARINI 10 1.374 10.887 1:31.560 Mooney VR46 Racing Team Ducati 15 Franco MORBIDELLI 21 1.056 11.943 1:30.588 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 16 Pol ESPARGARO 44 0.510 12.453 1:30.866 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 17 Enea BASTIANINI 23 0.146 12.599 1:30.706 Ducati Lenovo Team Ducati 18 Takaaki NAKAGAMI 30 1.188 13.787 1:30.877 LCR Honda Honda 19 Alex RINS 42 6.591 20.378 1:32.173 LCR Honda Honda 20 Lorenzo SAVADORI 32 4.639 25.017 1:32.384 Aprilia Racing Aprilia NC Fabio QUARTARARO 20 -13:30.796 1:30.245 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha

Credit: MotoGP.com Press