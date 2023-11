MotoGP, Bagnaia vince il Mondiale se...Combinazioni e come deve piazzarsi a Valencia

Alla vigilia della gara lunga del GP di Valencia, ultimo atto della MotoGP 2023, Francesco Bagnaia è a quota 442 in classifica, mentre lo spagnolo Jorge Martin è a 428: l’italiano deve difendere 14 lunghezze di margine sull’iberico quando ne mancano soltanto 25 alla fine della stagione.

In caso di arrivo a pari punti Bagnaia resterebbe davanti per il maggior numero di vittorie stagionali in gara lunga, 6 contro 4 al momento, dunque domani l’azzurro potrà perdere 14 punti nei confronti di Martin ed arrivare appaiato allo spagnolo per vincere il Mondiale.

L’azzurro, dunque, per vincere il Mondiale potrà: arrivare tra i primi cinque, indipendentemente dal risultato di Martin; arrivare tra i primi dieci nel caso in cui Martin non vinca; arrivare tra i primi quattordici nel caso in cui Martin non arrivi tra i primi due; arrivare quindicesimo o non andare a punti nel caso in cui Martin non arrivi sul podio.

BAGNAIA VINCE IL MONDIALE SE…

Arriva tra i primi cinque, indipendentemente dal risultato di Martin;

Arriva tra i primi dieci e Martin non vince;

Arriva tra i primi quattordici e Martin non arriva tra i primi due;

Arriva quindicesimo o non va a punti e Martin non arriva sul podio.

Foto: LaPresse