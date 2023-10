Sport in tv oggi (venerdì 27 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 27 ottobre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul tennis e sul torneo ATP500 di Vienna. Jannik Sinner è quarti di finale e cercherà di prendersi una rivincita nei confronti di Frances Tiafoe, ricordando la vittoria di due anni fa dello statunitense in semifinale. In primo piano, poi, i motori con la prima giornata di prove libere del Motomondiale in Thailandia e della F1, in Messico.

Tiene banco nel pomeriggio la sfida di Nations League di calcio femminile tra l’Italia e le campionesse del mondo in carica della Spagna. In serata fari puntati sull’Eurolega di basket con la Virtus Bologna impegnata contro l’Asvel Villeurbanne guidato da Gianmarco Pozzecco. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 27 ottobre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 27 ottobre

04.00 Moto3, GP Thailandia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

04.50 Moto2, GP Thailandia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

05.45 MotoGP, GP Thailandia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

08.15 Moto3, GP Thailandia: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

09.00 Arrampicata sportiva, Qualificazione olimpica a Laval: seconda giornata – Diretta streaming su Olympic Channel via Olympics.com.

09.00 Tennis, WTA Elite Trophy Zhuhai: quarta giornata – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix e su WTA Tv.

9.05 Moto2, GP Thailandia: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

09.50 Rally Germania: terza giornata – Diretta streaming su WRC+ All Live.

10.00 MotoGP, GP Thailandia: Pre-qualifiche – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

10.00 Karate, Mondiali 2023: quarta giornata – Diretta streaming sul canale Youtube World Karate Federation.

10.30 Lotta, Mondiali U23 2023: quinta giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

10.30 Superbike, GP Spagna: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su SkyGo e su NOW.

14.00 Tennis, ATP Basilea: quarti di finale – Diretta streaming su SuperTennix e su Tennis Tv, in differita dalle 22.00 in tv su SuperTenns.

14.00 Tennis, ATP500 Vienna: quarti di finale – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (201) fino alle 20.00, Sky Sport Tennis (203), in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sinner vs Tiafoe 4° match e inizio programma dalle 14.00)

14.00 Superbike, GP Spagna: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 Short track, Coppa del Mondo a Montreal II: prima giornata – Diretta streaming sul canale Youtube dell’ISU.

17.45 Calcio femminile, Nations League 2024: Italia vs Spagna – Diretta tv su Rai 2 HD, in streaming su RaiPlay.

19.00 Basket, Eurolega: Zalgiris Kaunas-Valencia – Diretta tv/streaming su DAZN.

19.30 Boxe, WBC Silvert: Michael Magnesi-Nike Theran – Diretta tv/streaming su DAZN.

20.00 Basket, Eurolega: LDLC ASVEL Villeurbanne-Virtus Segafredo Bologna – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), DAZN, in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.15 Basket, Eurolega: Panatinaikos-Baskonia – Diretta tv/streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Bayern-Fenerbahce – Diretta tv/streaming su DAZN.

20.30 F1, GP Messico: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie B: Cittadella-Cremonese – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 251, DAZN, in streaming su NOW, SkyGo e su DAZN.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Napoli Futsal-Ecocity Genzano – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.30 Calcio a 5, Serie A: Italservice Pesaro-Fortitudo Pomezia – Diretta streaming su Futsal Tv.

20.45 Calcio, Serie A: Genoa-Salernitana – Diretta tv su Zona DAZN (214), DAZN, in streaming su DAZN.

21.00 Calcio a 5, Serie A: Olimpia Verona-L84 – Diretta streaming su Futsal Tv.

21.00 Calcio, Premier League: Crystal Palace-Tottenham – Diretta tv su Sky Sport Max (205), Sky Sport 4K (213), in streaming su NOW e su SkyGo.

21.00 Calcio, laLiga: Girona-Celta Vigo – Diretta tv/streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Ligue1: Clermont-Nizza – Diretta tv su Sky Sport 252, in streaming su NOW e su SkyGo.

21.00 Rugby, Mondiali 2023: Argentina-Inghilterra – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

22.56 Pattinaggio artistico, Skate Canada: short program individual donne – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

00.00 F1, GP Messico: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW.

