LIVE MotoGP, GP Thailandia 2023 in DIRETTA: folgore Martin, ma cade nel finale. Bagnaia in Q2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLE PRE-QUALIFICHE

RISULTATI E CLASSIFICA FP

LA CRONACA DELLE FP1

RISULTATI E CLASSIFICA FP1

ORARI MOTOGP SU TV8 (INTERO FINE SETTIMANA)

11.07 La nostra diretta finisce qui, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport!

11.05 Obiettivo Q2 raggiunto da Bagnaia, pur senza brillare, ma oggi era importante entrare nella top10 per evitare brutte sorprese domani in Q1. Martin ha cominciato meglio il weekend thailandese, ma i punti si assegnano tra sabato e domenica.

11.04 Nessuna esclusione eccellente tra i top rider di questa stagione. Delusione per Di Giannantonio e Bastianini in casa Ducati.

11.03 Di seguito la classifica finale delle pre-qualifiche:

1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI

2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA

3 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.171 16 19 0.651 0.159 333.3

4 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI

5 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

6 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

7 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

8 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM

10 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

11 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA

12 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

13 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM

14 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI

15 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM

16 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA

17 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA

18 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI

19 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

20 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA

21 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA

11.02 Avanzano direttamente in Q2 anche le Aprilia ufficiali, Zarco, Marini, Bezzecchi, la Yamaha di Quartararo, la KTM di Binder e la GasGas di Augusto Fernandez.

11.00 BANDIERA A SCACCHI! Tanti piloti hanno dovuto rallentare per le bandiere gialle, quindi non ci sono cambiamenti nella top10. Martin e Bagnaia accedono dunque in Q2 a Buriram.

10.59 Caduta di Martin in curva 3! Le bandiere gialle rischiano di congelare la classifica attuale, con Bagnaia che nel frattempo è salito in settima piazza.

10.58 Martin vola e si mette a dettare il passo in 1’29″8, mentre Bagnaia perde un paio di posizione e adesso è 8°.

10.56 Grande equilibrio sul giro secco a Buriram, con i primi dieci racchiusi in tre decimi!

10.55 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Maverick VIÑALES P 12 Q2 1:29.924 21 / 22 1:51.158 0.000 0.000 Aprilia Racing Aprilia 2 Marco BEZZECCHI P 72 Q2 1:30.034 21 / 22 1:55.408 0.110 0.110 Mooney VR46 Racing Team Ducati 3 Johann ZARCO P 5 Q2 1:30.110 17 / 18 2:00.707 0.076 0.186 Prima Pramac Racing Ducati 4 Brad BINDER P 33 Q2 1:30.121 18 / 19 1:55.669 0.011 0.197 Red Bull KTM Factory Racing KTM 5 Jorge MARTIN P 89 Q2 1:30.148 19 / 20 1:51.588 0.027 0.224 Prima Pramac Racing Ducati 6 Francesco BAGNAIA 1 Q2 1:30.176 19 / 19 1:30.176 0.028 0.252 Ducati Lenovo Team Ducati 7 Fabio QUARTARARO 20 Q2 1:30.177 20 / 21 1:48.925 0.001 0.253 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 8 Luca MARINI 10 Q2 1:30.189 23 / 23 1:30.189 0.012 0.265 Mooney VR46 Racing Team Ducati 9 Franco MORBIDELLI P 21 Q2 1:30.217 19 / 20 1:53.535 0.028 0.293 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 10 Jack MILLER 43 Q2 1:30.224 23 / 23 1:30.224 0.007 0.300 Red Bull KTM Factory Racing KTM 11 Aleix ESPARGARO P 41 1:30.331 21 / 22 1:54.099 0.107 0.407 Aprilia Racing Aprilia 12 Raul FERNANDEZ P 25 1:30.343 18 / 19 1:58.603 0.012 0.419 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 13 Marc MARQUEZ P 93 1:30.408 21 / 22 1:51.344 0.065 0.484 Repsol Honda Team Honda 14 Fabio DI GIANNANTONIO 49 1:30.490 20 / 21 1:52.342 0.082 0.566 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 15 Pol ESPARGARO P 44 1:30.549 16 / 17 1:51.594 0.059 0.625 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 16 Joan MIR P 36 1:30.577 18 / 19 1:51.051 0.028 0.653 Repsol Honda Team Honda 17 Alex MARQUEZ 73 1:30.670 15 / 16 1:48.560 0.093 0.746 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 18 Augusto FERNANDEZ P 37 1:30.812 18 / 20 1:49.442 0.142 0.888 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 19 Takaaki NAKAGAMI P 30 1:30.990 17 / 23 1:46.870 0.178 1.066 LCR Honda Honda 20 Miguel OLIVEIRA P 88 1:31.104 18 / 19 1:54.351 0.114 1.180 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 21 Enea BASTIANINI P 23 1:31.152 18 / 20 1:47.543 0.048 1.228 Ducati Lenovo Team Ducati

10.54 A sei minuti dalla bandiera a scacchi, quasi tutti i piloti sono ai box per montare gomme nuove in vista dell’ultimo decisivo time-attack di giornata.

10.53 Bene così! Bagnaia si salva per il momento e sale in sesta posizione a 252 millesimi dalla vetta, con un margine di un decimo e mezzo sul primo degli esclusi dalla top10 Aleix Espargarò.

10.52 Primo tentativo che non va a buon fine per Bagnaia, 11° ed escluso dalla top10 per 4 millesimi. Pecco si sta rilanciando e accende un casco rosso incoraggiante nel T1…

10.50 Gran tempo di Viñales! 1’29″924 e prima posizione con l’Aprilia davanti a Bezzecchi, Zarco, Binder e Martin.

10.48 Binder e Viñales si avvicinano all’1’29” e passano sul traguardo in 1’30″2 facendo uno strappo importante. A breve la risposta di tutti gli altri.

10.47 Ci siamo! È il momento di scendere in pista con gomme medie nuove per i time-attack. In palio 10 posti per il Q2.

10.45 Un quarto d’ora alla fine della sessione. Bagnaia e Bezzecchi sono attualmente fuori dalla top10, mentre Martin è 8° in attesa di spingere forte con il time-attack.

10.43 Miller non fa la differenza sul giro secco e si deve accontentare dell’ottava posizione provvisoria dopo i primi due tentativi a tre decimi dalla vetta. Bagnaia è ancora al lavoro sul passo con gomme medie usate, mettendo in luce alcuni sprazzi interessanti.

10.42 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Maverick VIÑALES P 12 Q2 1:30.613 11 / 18 1:53.068 0.000 0.000 Aprilia Racing Aprilia 2 Fabio DI GIANNANTONIO 49 Q2 1:30.704 15 / 16 1:30.704 0.091 0.091 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 3 Alex MARQUEZ P 73 Q2 1:30.728 5 / 13 1:52.860 0.024 0.115 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 4 Brad BINDER P 33 Q2 1:30.732 8 / 15 1:51.215 0.004 0.119 Red Bull KTM Factory Racing KTM 5 Aleix ESPARGARO 41 Q2 1:30.789 17 / 17 1:30.789 0.057 0.176 Aprilia Racing Aprilia 6 Fabio QUARTARARO P 20 Q2 1:30.804 8 / 17 1:49.957 0.015 0.191 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 7 Raul FERNANDEZ P 25 Q2 1:30.908 11 / 15 1:50.692 0.104 0.295 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 8 Jorge MARTIN 89 Q2 1:30.978 11 / 16 1:31.444 0.070 0.365 Prima Pramac Racing Ducati 9 Takaaki NAKAGAMI 30 Q2 1:30.990 17 / 17 1:30.990 0.012 0.377 LCR Honda Honda 10 Luca MARINI 10 Q2 1:30.995 13 / 16 1:31.823 0.005 0.382 Mooney VR46 Racing Team Ducati 11 Marc MARQUEZ 93 1:31.088 18 / 18 1:31.088 0.093 0.475 Repsol Honda Team Honda 12 Franco MORBIDELLI P 21 1:31.093 6 / 16 1:59.525 0.005 0.480 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 13 Francesco BAGNAIA 1 1:31.102 4 / 13 1:47.563 0.009 0.489 Ducati Lenovo Team Ducati 14 Marco BEZZECCHI P 72 1:31.260 6 / 18 1:52.935 0.158 0.647 Mooney VR46 Racing Team Ducati 15 Johann ZARCO 5 1:31.276 13 / 14 1:31.306 0.016 0.663 Prima Pramac Racing Ducati 16 Miguel OLIVEIRA P 88 1:31.314 13 / 15 1:53.200 0.038 0.701 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 17 Joan MIR 36 1:31.379 9 / 14 1:31.826 0.065 0.766 Repsol Honda Team Honda 18 Enea BASTIANINI P 23 1:31.406 13 / 16 1:46.079 0.027 0.793 Ducati Lenovo Team Ducati 19 Pol ESPARGARO P 44 1:31.457 10 / 13 1:55.386 0.051 0.844 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 20 Augusto FERNANDEZ P 37 1:31.537 4 / 16 1:51.612 0.080 0.924 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 21 Jack MILLER 43 1:31.643 12 / 17 1:35.372 0.106 1.030 Red Bull KTM Factory Racing KTM

10.40 È il momento dei time-attack per diversi piloti. Di Giannantonio balza in seconda piazza a 91 millesimi dalla vetta, mentre Aleix Espargarò è 5° con l’Aprilia a 176 millesimi.

10.38 Marquez sfrutta il traino di Martin e si porta in 11ma posizione, di fatto a 1 solo millesimi dalla top10.

10.36 Martin e Bezzecchi stanno girando in questo momento con gomme usate per continuare a lavorare sul passo in ottica gara.

10.34 Bagnaia non sta riuscendo a trovare una buona costanza di rendimento sul passo, alternando un buon giro ad uno lento con dei piccoli errori.

10.33 Fase centrale del turno abbastanza interlocutoria. A breve si comincerà a fare davvero sul serio con i time-attack…

10.31 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Maverick VIÑALES 12 Q2 1:30.613 11 / 13 1:30.906 0.000 0.000 Aprilia Racing Aprilia 2 Alex MARQUEZ 73 Q2 1:30.728 5 / 12 1:33.721 0.115 0.115 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 3 Brad BINDER 33 Q2 1:30.732 8 / 9 1:53.815 0.004 0.119 Red Bull KTM Factory Racing KTM 4 Fabio QUARTARARO 20 Q2 1:30.804 8 / 12 1:31.642 0.072 0.191 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 5 Raul FERNANDEZ 25 Q2 1:30.908 11 / 13 1:31.354 0.104 0.295 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 6 Fabio DI GIANNANTONIO P 49 Q2 1:30.934 4 / 12 1:53.964 0.026 0.321 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 7 Jorge MARTIN 89 Q2 1:30.978 11 / 12 1:31.139 0.044 0.365 Prima Pramac Racing Ducati 8 Luca MARINI P 10 Q2 1:30.995 13 / 14 1:55.012 0.017 0.382 Mooney VR46 Racing Team Ducati 9 Takaaki NAKAGAMI 30 Q2 1:31.019 4 / 13 1:31.242 0.024 0.406 LCR Honda Honda 10 Franco MORBIDELLI 21 Q2 1:31.093 6 / 12 1:31.532 0.074 0.480 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 11 Aleix ESPARGARO 41 1:31.095 12 / 13 1:34.848 0.002 0.482 Aprilia Racing Aprilia 12 Francesco BAGNAIA 1 1:31.102 4 / 10 1:32.076 0.007 0.489 Ducati Lenovo Team Ducati 13 Marco BEZZECCHI 72 1:31.260 6 / 12 1:31.773 0.158 0.647 Mooney VR46 Racing Team Ducati 14 Marc MARQUEZ 93 1:31.282 5 / 13 1:32.167 0.022 0.669 Repsol Honda Team Honda 15 Johann ZARCO P 5 1:31.290 5 / 10 1:38.769 0.008 0.677 Prima Pramac Racing Ducati 16 Joan MIR 36 1:31.379 9 / 11 1:31.594 0.089 0.766 Repsol Honda Team Honda 17 Pol ESPARGARO 44 1:31.457 10 / 12 1:32.412 0.078 0.844 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 18 Miguel OLIVEIRA 88 1:31.469 5 / 12 1:32.119 0.012 0.856 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 19 Augusto FERNANDEZ 37 1:31.537 4 / 12 1:32.787 0.068 0.924 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 20 Enea BASTIANINI 23 1:31.591 11 / 11 1:31.591 0.054 0.978 Ducati Lenovo Team Ducati 21 Jack MILLER 43 1:31.643 12 / 14 1:32.453 0.052 1.030 Red Bull KTM Factory Racing KTM

10.28 Martin rientra ai box insieme a Marc Marquez. Si lancia intanto Bagnaia con una coppia di gomme medie.

10.25 Viñales spinge forte con gomme medie nuove e, nonostante il traffico di Marc Marquez nel T4, va al comando in 1’30″613 con l’Aprilia. 7° Martin in 1’30″9.

10.22 Martin monta adesso la hard davanti (per risparmiare le medie in vista dei time-attack e delle gare) ed una media dietro. Si migliora nel frattempo Luca Marini, 5° in 1’31″0.

10.20 Bagnaia ai box, mentre Martin torna in pista per il secondo run del turno.

10.19 Guizzo KTM con Brad Binder che sale secondo in 1’30″732 a soli 4 millesimi dal leader.

10.18 Bagnaia non si migliora e passa sul traguardo in 1’31″1 con gomme medie nuove, poi va lungo alla staccata di curva 3 e deve rallentare.

10.16 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 Alex MARQUEZ P 73 Q2 1:30.728 5 / 7 1:48.214 0.000 0.000 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 2 Fabio QUARTARARO 20 Q2 1:30.804 8 / 8 1:30.804 0.076 0.076 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 3 Fabio DI GIANNANTONIO P 49 Q2 1:30.934 4 / 7 1:53.828 0.130 0.206 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 4 Takaaki NAKAGAMI P 30 Q2 1:31.019 4 / 6 1:46.444 0.085 0.291 LCR Honda Honda 5 Franco MORBIDELLI P 21 Q2 1:31.093 6 / 7 1:56.439 0.074 0.365 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 6 Francesco BAGNAIA 1 Q2 1:31.102 4 / 5 1:31.503 0.009 0.374 Ducati Lenovo Team Ducati 7 Luca MARINI P 10 Q2 1:31.115 6 / 7 1:53.848 0.013 0.387 Mooney VR46 Racing Team Ducati 8 Jorge MARTIN P 89 Q2 1:31.255 4 / 8 1:51.501 0.140 0.527 Prima Pramac Racing Ducati 9 Marco BEZZECCHI P 72 Q2 1:31.260 6 / 9 1:45.391 0.005 0.532 Mooney VR46 Racing Team Ducati 10 Marc MARQUEZ P 93 Q2 1:31.282 5 / 7 1:46.908 0.022 0.554 Repsol Honda Team Honda 11 Aleix ESPARGARO 41 1:31.285 5 / 9 1:31.324 0.003 0.557 Aprilia Racing Aprilia 12 Johann ZARCO P 5 1:31.290 5 / 7 1:55.889 0.005 0.562 Prima Pramac Racing Ducati 13 Raul FERNANDEZ P 25 1:31.326 6 / 8 1:47.280 0.036 0.598 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 14 Miguel OLIVEIRA 88 1:31.469 5 / 9 1:31.562 0.143 0.741 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 15 Maverick VIÑALES P 12 1:31.489 7 / 8 1:46.726 0.020 0.761 Aprilia Racing Aprilia 16 Pol ESPARGARO P 44 1:31.530 5 / 6 1:44.492 0.041 0.802 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 17 Augusto FERNANDEZ 37 1:31.537 4 / 9 1:31.837 0.007 0.809 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 18 Joan MIR P 36 1:31.564 5 / 6 1:52.689 0.027 0.836 Repsol Honda Team Honda 19 Jack MILLER 43 1:31.660 8 / 8 1:31.660 0.096 0.932 Red Bull KTM Factory Racing KTM 20 Enea BASTIANINI 23 1:31.840 8 / 8 1:31.840 0.180 1.112 Ducati Lenovo Team Ducati 21 Brad BINDER 33 1:32.133 4 / 5 1:34.023 0.293 1.405 Red Bull KTM Factory Racing KTM

10.15 Quartararo lima ancora qualcosa e si conferma in seconda piazza a 76 millesimi dal miglior tempo di Alex Marquez. Rientra ai box intanto Martin dopo un bel run di 8 giri.

10.13 Bagnaia perde qualche decimo nel T3 e nel T4, portandosi comunque in sesta piazza in 1’31″1 a meno di quattro decimi dalla testa.

10.12 Martin è 7° a mezzo secondo dalla vetta girando con le gomme usate in FP1. Buon ritmo dunque per Martinator, mentre Bagnaia si accende finalmente con due caschi rossi…

10.11 Bezzecchi sfrutta la doppia gomma media nuova per salire in sesta posizione a meno di 4 decimi dal miglior crono di Alex Marquez.

10.09 Alex Marquez fissa il nuovo limite in 1’30″7, mentre Bagnaia torna in pista dopo che i suoi meccanici hanno sostituito l’impianto frenante della Ducati.

10.08 Quartararo batte un colpo e porta la Yamaha davanti a tutti in 1’30″835, anche se bisognerà scendere tanto per garantirsi un posto nella top10.

10.06 Meccanici Ducati al lavoro sulla moto di Bagnaia, fermo ai box in attesa di poter ripartire con la stessa GP23 che aveva usato per il primo giro del turno.

10.05 Tempi subito competitivi per le Ducati Gresini, con Di Giannantonio al comando in 1’30″9 davanti ad Alex Marquez.

10.04 Bagnaia torna ai box dopo un solo giro e non sembra soddisfatto della sua moto. Pecco potrebbe quindi scegliere l’altra GP23 per effettuare il primo run.

10.02 Doppia gomma hard per l’Aprilia di Viñales, doppia media per Bagnaia e diversi altri big, media-hard per Marini, Aleix Espargarò, Martin e Marquez.

10.00 SEMAFORO VERDE!!! Cominciano le pre-qualifiche della top class a Buriram!

9.57 Momento già molto importante del weekend per il leader iridato Bagnaia, che non può permettersi di rimanere nuovamente escluso dalla top10 per evitare di dover passare dal Q1 e rischiare quindi di partire a centro gruppo.

9.54 I piloti avranno a disposizione 60 minuti per ottimizzare il set-up, raccogliere dati, prendere maggiore confidenza con il circuito e soprattutto per cercare di chiudere il turno nella top10 per volare direttamente in Q2.

9.50 Dieci minuti al via delle pre-qualifiche in Thailandia per la MotoGP.

9.46 Da monitorare l’evoluzione della situazione meteorologica a Buriram, perché le previsioni non escludono l’arrivo della pioggia nella notte thailandese e nelle prossime giornate.

9.42 In FP1 Martin si è confermato in grande forma stampando il miglior tempo in 1’30″5 nell’ultimo run con gomme medie nuove, mentre Bagnaia ha lavorato più in ottica gara girando con lo stesso treno di pneumatici per tutto il turno.

9.38 Ricordiamo anche la graduatoria generale del Mondiale MotoGP 2023:

1 Francesco BAGNAIA 366

2 Jorge MARTIN 339

3 Marco BEZZECCHI 293

4 Brad BINDER 224

5 Johann ZARCO 187

6 Aleix ESPARGARO 185

7 Maverick VIÑALES 170

8 Luca MARINI 148

9 Jack MILLER 144

10 Fabio QUARTARARO 134

9.33 Di seguito la classifica della FP1:

1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.520 18 22 334.3

2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.758 18 20 0.238 0.238 333.3

3 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’31.012 18 18 0.492 0.254 333.3

4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.171 16 19 0.651 0.159 333.3

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.270 18 22 0.750 0.099 332.3

6 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’31.343 21 21 0.823 0.073 330.2

7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.482 18 19 0.962 0.139 330.2

8 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’31.482 20 20 0.962 330.2

9 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.486 6 19 0.966 0.004 331.2

10 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.507 19 21 0.987 0.021 334.3

11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’31.599 16 22 1.079 0.092 328.2

12 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.650 19 20 1.130 0.051 332.3

13 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.682 18 20 1.162 0.032 332.3

14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.755 17 21 1.235 0.073 332.3

15 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’31.789 19 22 1.269 0.034 332.3

16 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’31.824 13 19 1.304 0.035 332.3

17 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.853 19 20 1.333 0.029 332.3

18 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.857 8 21 1.337 0.004 332.3

19 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’31.913 7 20 1.393 0.056 333.3

20 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.997 21 21 1.477 0.084 331.2

21 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’32.121 6 18 1.601 0.124 333.3

9.29 Alle ore 10 comincerà dunque il secondo turno di prove del venerdì, una sessione decisiva per promuovere i 10 piloti più veloci direttamente in Q2.

9.25 Buongiorno amici di OA Sport e ben ritrovati per le pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2023, quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP.

LA CRONACA DELLE FP1

RISULTATI E CLASSIFICA FP1

6:37 E’ tutto per il momento. L’appuntamento è per le ore 10:00 italiane, momento in cui partirà le FP.

6.35 La classifica della prima sessione del GP di Thailandia.

1 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’30.520 18 22 334.3

2 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’30.758 18 20 0.238 0.238 333.3

3 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’31.012 18 18 0.492 0.254 333.3

4 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’31.171 16 19 0.651 0.159 333.3

5 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.270 18 22 0.750 0.099 332.3

6 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’31.343 21 21 0.823 0.073 330.2

7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.482 18 19 0.962 0.139 330.2

8 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’31.482 20 20 0.962 330.2

9 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’31.486 6 19 0.966 0.004 331.2

10 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.507 19 21 0.987 0.021 334.3

11 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’31.599 16 22 1.079 0.092 328.2

12 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’31.650 19 20 1.130 0.051 332.3

13 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.682 18 20 1.162 0.032 332.3

14 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.755 17 21 1.235 0.073 332.3

15 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’31.789 19 22 1.269 0.034 332.3

16 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’31.824 13 19 1.304 0.035 332.3

17 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’31.853 19 20 1.333 0.029 332.3

18 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.857 8 21 1.337 0.004 332.3

19 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’31.913 7 20 1.393 0.056 333.3

20 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’31.997 21 21 1.477 0.084 331.2

21 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’32.121 6 18 1.601 0.124 333.3

6:33 Termina dunque la FP1 con il solito canovaccio che conosciamo: Jorge Martin alza subito la voce registrando il miglior tempo con 1:30.520 mentre Francesco Pecco Bagnaia preferisce studiare bene la sua moto (Il detentore del titolo ha chiuso decimo con un gap di +0.987). Secondo poi Vinales con +0.238, precedendo Pol ed Aleix Espargarò, terzo e quarto con +0.492 e +0.651. Settimo Di Giannantonio con +0.962. Fuori dalla top 10 le due Mooney VR46.

BANDIERA A SCACCHI

-1 minuto: anche Vinales scende sotto i 31: 1:30.758, secondo tempo dietro a Martin. Bagnaia invece non spinge

-1 minuto: bene Martin che dopo aver cambiato le gomme è salito vistosamente di colpi.

-2 minuti: ultimi secondi per Francesco Bagnaia che come sempre sta amministrando la prova seguendo le sue sensazioni

-3 minuti: più indietro le due Mooney VR46: Marini è tredicesimo con +1.269, Bezzecchi è quindicesimo con +1.304

-4 minuti: Ancora Martin! Lo spagnolo scende in 1:30.520. Secondo Espargarò a +0.651, terzo Vinales a +0.716

-5 minuti: continua a spingere Martin mentre Morbidelli sale al terzo posto con +0.750

-6 minuti: eccolo Jorge Martin! Il pilota della Prima Pramc segna il nuovo miglior tempo girando in 1:31.025 con le nuove medie sia davanti che dietro

-7 minuti: attenzione a Jorge Martin che segna casco rosso al T2

-8 minuti: le ultime su Pecco Bagnaia : “Sta lavorando sull’elettronica, ci sono diverse cose da mettere a punto ma le sensazioni sono buone“. Così Davide Tardozzi dal Paddock

-9 minuti: Bagnaia e Martin tornano in pista per sfruttare gli ultimi minuti.

-10 minuti: lavori in corso intanto per Marco Bezzecchi, fermo ai box per studiare il da farsi

-11 minuti: Espargarò si piazza in testa alla classifica! 1:31.171 per il pilota dell’Aprilia che rifila un gap di +0.313 rispetto a Vinales

-13 minuti: ora spinge Espargarò, casco rosso al secondo e al terzo settore per lui

-14 minuti: sale Aleix Espargarò, adesso quarto a +0.40 dal leader Vinales

-15 minuti: nascosto anche Marc Marqeuz, quattordicesimo con +0.373

-16 minuti: rallentano sia Di Giannantonio che Espargarò. Ancora nessun pilota ha spinto in questa seconda sezione

-17 minuti: doppia hard anche per Aleix Espargaro e Raul Fernandez

-18 minuti: casco giallo per Di Giannantonio ed Espargarò al primo settore. Bagnaia prosegue la sua fase di studio

The usual story so far! @PeccoBagnaia is steadily making progress while it’s @88jorgemartin slightly further up the order ⚔️#ThaiGP pic.twitter.com/iKny2CuU4V — MotoGP™ (@MotoGP) October 27, 2023

-19 minuti: Brad Binder è l’unico del lotto a girare con le hard sia davanti che dietro. La KTM tuttavia appare nascosta.

-20 minuti: Undicesimo poi Bezzecchi, decimo Bagnaia

-21 minuti: monitor tranquilli in questa fase. Vinales conduce con 1:31.484 precedendo Marquez (+002) e Martin (+0.011).

-22 minuti: qualche problema di equipaggiamento per Martin, alle prese con un fastidio con il casco. Non è la prima volta che capita allo spagnolo in questa stagione.

-23 minuti: non cambia l’asset delle gomme: praticamente tutti girano con la morbida all’anteriore e con la dura al posteriore

-24 minuti: iniziano a rientrare i piloti, dentro anche Bagnaia e Martin.

-25 minuti: Diamo anche uno sguardo al meteo che potrebbe mutare nelle prossime ore. Attualmente il cielo è parzialmente nuvoloso, con una temperatura di 33 gradi. 43° invece la temperatura dell’asfalto, umidità al 56%, vento a 7 m/h

-29 minuti: fase di studio ai box per i piloti. Ricordiamo che al momento Vinales ha segnato il giro più veloce girando in 1:31.484

-30 minuti: pochissimi piloti in pista in questo momento, tutti i big sono fermi.

Times are close this morning! Maverick leads with Aprilia stablemate @25RaulFernandez 5th and less than one tenth off! ⚔️#ThaiGP pic.twitter.com/7t8Yl7HwMu — MotoGP™ (@MotoGP) October 27, 2023

-31 minuti: Bagnaia e Martin rientrano ai box. Tutti molto vicini al momento. I piloti sono tutti raccolti in meno di un secondo. La pista sembra facile

-32 minuti: Martin adesso è secondo alle spalle di Vinales (+0.002)

-33 minuti: Vinales passa in testa con la sua Aprilia scendendo in 1:31.484

-34 minuti: fase interlocutoria anche per Bezzecchi, adesso sesto con +0.368

-35 minuti: continua lo studio di Bagnaia

-36 minuti: attenzione, durante le pre qualifiche potrebbero verificarsi delle precipitazioni. Queste le ultime dal bollettino meteo.

-37 minuti: Nuovo tempo per Alex Marquez che registra 1:31.486, poi Vinales (+0.171) e Di Giannantonio (+0.264). Martin risale al quarto posto con +0.367

-38 minuti: casco rosso per Quartararo in tutti i settori ad eccezione del terzo. Il francese registra 1:32.008, segue il compagno di squadra Morbidelli a +0.005 ed Alex Marquez, terzo a +0.915. Martin scivola all’ottavo posto dopo un giro cancellato. Intanto si afacciano anche Vinales e Bezzecchi. Bagnaia in fase di studio

-39 minuti: arriva anche Fabio Di Giannantonio!!! Il pilota registra il quarto tempo con un gap di +0442 rispetto a Marquez

-40 minuti: Alex Marquez scende a 1:32.030 si porta in testa, precedendo poi Martin a +0.242. Seguono poi le Yamaha di Morbidelli e Quartararo

-41 minuti: Parte bene Jorge Martin che segna attualmente il miglior tepo girando in 1:33.029, segue poi Vinales a +0.527, quindi Marquez a +0.682. Bagnaia quinto

-42 minuti: cominciano ad accendersi i monitor, a breve i primi tempi

-43 minuti: Praticamente tutti i piloti girando con le soft sul davanti e le hard nel posteriore

-44 minuti: i piloti stanno entrano in pista

SEMAFORO VERDE! PARTE LA FP1 DEL GP DELLA THAILANDIA!

5:40 Mancano solo cinque minuti all’inizio della FP1

5:26 Si prospetta un venerdì di studio per Francesco Pecco Bagnaia. L’attuale leader del Mondiale ci ha ormai abituati a questo tipo di canovaccio, preferendo non spingere particolarmente nelle due sessioni per poi giocarsi le sue carte in qualifica.

5:21 Buongiorno Amici di OA Sport! Manca poco all’inizio della FP1

Come seguire le prove libere in tv/streaming – La presentazione del GP di Thailandia – Numeri e statistiche del GP di Thailandia

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP di Thailandia, diciassettesimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Buriram i piloti saranno chiamati a trovare il set-up ideale con una certa celerità per essere pronti alle pre-qualifiche, funzionali alla qualificazione in Q2 e in Q1 del time-attack che metterà in palio la pole-position.

Riparte il duello tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Dopo quanto è accaduto in Australia, Pecco ha portato il suo vantaggio in classifica generale nei confronti dello spagnolo a 27 punti. Una prova di grande intelligenza tattica quella del pilota piemontese, in grado di gestire le gomme al meglio fino all’ultimo e giungendo secondo alle spalle del francese Johann Zarco. Per Martin, invece, un approccio garibaldino, montando una gomma morbida, che ha finito per tradirlo sul più bello.

Interessante capire chi sarà in grado di inserirsi in questa contesa. Fari puntati su Marco Bezzecchi, terzo della classifica generale. Il romagnolo, fortemente condizionato dalla frattura alla clavicola sinistra in allenamento, sta cercando di rimettersi in sesto. La pista thailandese è particolarmente gradita, ma l’interpretazione al 100% dipenderà dal proprio fisico.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata del week end del GP di Thailandia, diciassettesimo round del Mondiale 2023 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 05.45 italiane con la FP1, mentre le pre-qualifiche (FP) inizieranno a partire dalle 10.00 italiane. Buon divertimento!

Foto: LaPresse