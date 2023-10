LIVE F1, GP Messico 2023 in DIRETTA: Verstappen svetta nella FP1, Leclerc e Sainz devono inseguire. Dalle 00.00 italiane la FP2

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.40 E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Appuntamento alle 00.00 italiane per la FP2 in Messico. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

21.37 Problemi di assetto per la Mercedes di Lewis Hamilton, che ha concluso in undicesima piazza a 1.006. Molto critico via-radio Lewis sul bilanciamento della monoposto.

21.35 Una sessione nella quale quindi Max Verstappen si è confermato molto veloce con un margine di 0.095 su Albon e 0.297 su Sergio Perez. Ferrari con Leclerc e Sainz in quinta e settima posizione. Lo spagnolo frenato nella sessione da un problema idraulico.

21.32 Di seguito l’ordine dei tempi aggiornato:

Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:19.718 4

2 Alexander ALBON Williams+0.095 6

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.297 5

4 Lando NORRIS McLaren+0.519 5

5 Charles LECLERC Ferrari+0.579 4

6 Oscar PIASTRI McLaren+0.745 4

7 Carlos SAINZ Ferrari+0.761 4

8 Daniel RICCIARDO AlphaTauri+0.850 5

9 Esteban OCON Alpine+0.959 5

10 Lance STROLL Aston Martin+0.969 4

11 Lewis HAMILTON Mercedes+1.006 4

12 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+1.250 3

13 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+1.411 4

14 Logan SARGEANT Williams+1.439 3

15 Fernando ALONSO Aston Martin+1.629 4

16 Isack HADJAR AlphaTauri+2.223 4

17 Oliver BEARMAN Haas F1 Team+2.278 3

18 Jack DOOHAN Alpine+2.391 3

19 Frederik VESTI Mercedes+3.219 4

20 Theo POURCHAIRE Alfa Romeo- – 4

21.30 BANDIERA A SCACCHI!!!

21.27 Attenzione alla McLaren con Norris anche molto costante sul passo gara, con le hard.

21.25 Ci si avvia alla conclusione di un turno nel quale ancora una volta Verstappen si è distinto per velocità e continuità.

21.22 Si gira sul passo dell’1:23 per Norris, Leclerc e Verstappen.

21.20 Albon fa faville con la Williams con le gomme soft: secondo a 0.095 da Verstappen.

21.17 Vedremo quanti piloti testeranno il passo gara in questi ultimi minuti.

21.15 Leclerc entra in pista con gomme hard, facendo prove di long run. Sainz ha cercato di migliorarsi, ma ha commesso un errore poco dopo il primo intermedio.

21.14 Alla prova dei fatti, Verstappen è l’unico ad aver infranto il muro dell’1:20 (1:19.718), mentre Leclerc è quinto a 0.579 e Sainz sesto a 0.761. Risolto il problema idraulico sulla macchina dello spagnolo.

21.13 Arriva Perez xhe si porta in seconda posizione a 0.297.

21.11 Sainz completa il proprio tentativo con gomme morbide ed è sesto a 0.761, immediatamente alle spalle di Leclerc.

21.10 Sainz in pista e si lancia con gomme soft.

21.09 Verstappen scava un altro solco rispetto a tutti. Con gomme soft Max segna il crono di 1:19.718 a precedere di 0.519 Norris e di 0.531 Albon. Perez è quarto sempre con le soft a 0.545, Leclerc è quinto a 0.579.

21.08 Il problema sulla Ferrari di Sainz dovrebbe essere stato risolto. Sainz a breve sarà in pista per verificare il corretto funzionamento.

21.07 Lewis Hamilton undicesimo e molto contrariato dall’assetto della sua Mercedes.

21.04 Leclerc è terzo a 0.052 con gomme soft. Comanda Verstappen, ma con un giro fatto con le medie.

21.03 Ora Leclerc si lancia per un giro con gomme soft.

21.01 Hamilton si porta in nona posizione con gomme Proto a 2.032.

21.00 Per il momento Hamilton con la Mercedes è arretrato a 3.553. Ora Lews si lancia con gomme Proto.

20.56 Arriva Piastri con la Mclaren (gomme soft) ed è quarto l’australiano a 0.599. Leclerc scala in sesta posizione e Sainz in ottava.

20.55 Le due Ferrari sono ai box: Leclerc è 5° e Sainz 7°. Spagnolo poco fortunato, fermato da un problema di natura idraulica sulla Rossa.

20.53 Macchina di Carlos Sainz sui cavalletti, visto il problema tecnico occorso alla monoposto dello spagnolo.

20.52 Perez si avvicina con le gomme medie al super tempo di Verstappen a 0.422, ma fa ancora meglio Albon 2° a 0.004 da Max con la Williams (gomme medie).

20.51 Norris si scuote ottiene il quarto tempo a 2.127 con gomme hard. Verstappen sensibilmente davanti a tutti.

20.48 Verstappen riprende a spingere e si porta davanti a tutti con le gomme medie in 1:20.245 rifilando 1.351 a Perez con la stessa gomma del messicano. Leclerc è terzo a 1.942 con le Proto.

20.47 Spinge Perez che si porta davanti a tutti in 1:21.596 a precedere di 0.262 Verstappen. Leclerc terzo a 0.591, con gomme Proto.

20.46 Nel frattempo Ricciardo è secondo a 0.518 da Verstappen.

20.45 Sainz torna ai box per verificare il problema. Spagnolo fortunato nel rientrare.

20.44 Problema idraulico per la Ferrari di Sainz!

20.43 Verstappen inizia a fare sul serio, portandosi davanti a tutti in 1:21.858 a precedere di 0.561 Albon e Leclerc 0.653. I primi tre con la gomma Proto, mentre Sainz sesto a 1.089 con gomme Proto.

20.42 Quinta power unit per Tsunoda che quindi incorrerà in penalità.

20.42 Ricciardo si inserisce davanti a Leclerc ed è quarto a 0.423.

20.40 Leclerc quarto a 0.657 nella classifica comandata da Albon in 1:22.466 davanti a Verstappen (+0.162) e a Perez (+0.381).

20.39 Leclerc segnale qualche problemo tecnico sulla sua monoposto, vedremo di che natura.

20.39 La pista si gomma di giro in giro ed è Ricciardo a portarsi al comando con il crono di 1:23.555 a precedere Piastri di 0.137 e Perez di 0.380. Sainz e Leclerc sono ottavo e nono a 2.273 e 2.317.

20.38 Piastri ha ottenuto il best time con gomme medie, mentre altri stanno girando con gomme Proto.

20.37 Sulla pista anche Max Verstappen sul tracciato, autore del sesto tempo a 1.280 da Piastri che si è portato al comando con il crono di 1:23.853.

20.36 Arrivano i primi crono con Perez davanti a tutti in 1:23.935 a precedere di 0.176 Albon e di 0.804 Sainz. Leclerc quarto a 0.848.

20.35 Pourchaine obbligato a entrare ai box per un allarme sulla sua Alfa Romeo.

20.35 Visto il regolamento che obbliga l’impiego nella FP1 di piloti rookie, oggi vedremo cinque piloti giovani: Bearman (Haas), Pourchaire (Alfa Romeo), Vesti (Mercedes), Doohan (Alpine) e Hadjar (AlphaTauri).

20.33 Alonso fa prove aerodinamiche con la sua Aston Martin: i “rastrelli” sul posteriore.

20.32 In questa sessione verranno usate le gomme Proto (2024), che saranno le C4 (morbide). In pista con queste gomme Alonso, Pourchaine, Hamilton, Perez, Sainz, Leclerc e Verstappen.

20.30 VIA ALLA FP1!!!

20.28 “Mi sento meglio, non ho recuperato ancora al 100%, ma sono pronto per dare il mio contributo“, le parole di Sainz ai microfoni di Sky Sport.

20.27 Per Leclerc e Sainz qualche problemino fisico, parlando di un ascesso per il monegasco e criticità gastrointestinali che gli hanno impedito di non essere ieri in conferenza stampa.

20.26 Visto il regolamento che obbliga l’impiego nella FP1 di piloti rookie, oggi vedremo cinque piloti giovani: Bearman (Haas), Pourchaire (Alfa Romeo), Vesti (Mercedes), Doohan (Alpine) e Hadjar (AlphaTauri).

20.23 Sergio Perez, in conferenza stampa, ha invitato i suoi tifosi alla calma, difendendo la posizione del suo compagno di squadra.

20.20 Grande calore da parte del pubblico messicano nei confronti di Sergio Perez. Attenzioni anche Max Verstappen, seppur dal tenore opposto, visto che per via delle minacce via social la Red Bull ha deciso di optare per dei Red Bull.

20.18 “L’appuntamento di Città del Messico ci offrirà anche la possibilità di far valutare a tutte le squadre una variante della C4. Nelle due ore di prove libere del venerdì tutti i piloti avranno infatti a disposizione due set di prototipi di questa nuova mescola da utilizzare a loro piacimento. Una volta analizzati i dati, decideremo se omologare questa versione per un suo utilizzo nel 2024“, ha ricordato Isola.

20.15 “Lungo poco più di quattro chilometri e caratterizzato da 17 curve, il circuito è situato nella zona orientale della capitale messicana, che si trova a oltre duemila metri di altitudine. Ciò ha un effetto rilevante sulla prestazione delle vetture, in quanto l’aria rarefatta riduce la resistenza all’avanzamento e il carico aerodinamico generato dalle monoposto. Quest’anno abbiamo deciso di portare in Messico il tris di mescole da asciutto più morbido (C3, C4 e C5) a disposizione. È stata una scelta ben ponderata, sia sulla base dell’esperienza dello scorso anno sia sulle simulazioni che ci hanno fornito come sempre le squadre“, le parole di Mario Isola (responsabile Pirelli).

20.12 Sul fronte dei podi, l’ex aequo di massa è stato spezzato da Lewis Hamilton, il quale nel 2022 è diventato il primo uomo a issarsi a quota 5, superando addirittura un sestetto che lo insegue a 4. Al di là dei successi del 2016 e 2019, il britannico si è piazzato tre volte secondo (2015, 2021, 2022). Complessivamente, sono però solo quattro gli uomini in attività ad aver già un piazzamento nella top-three.

5 (2-3-0) – HAMILTON Lewis [GBR]

4 (4-0-0) – VERSTAPPEN Max [NED]

3 (0-1-2) – BOTTAS Valtteri [FIN]

2 (0-0-2) – PEREZ Sergio [MEX]

1 (0-0-1) – RICCIARDO Daniel [AUS]

20.09 Nell’era contemporanea, nessuno è ancora risultato il migliore in qualifica in più di un’occasione. Abbiamo, infatti, ben cinque piloti in attività a essere scattati dalla prima casella. Si tratta di Lewis Hamilton (2016), Daniel Ricciardo (2018), Charles Leclerc (2019), Valtteri Bottas (2021) e Max Verstappen (2022).

20.06 Sul fronte dei team, la Red Bull è diventata la prima a vincere in 4 occasioni scavalcando, proprio nel 2022, Lotus, McLaren, Williams e Mercedes, tutte ferme a 3. Dal canto sua la Ferrari è passata per prima sotto la bandiera a scacchi un paio di volte (1970 con Jacky Ickx e 1990 con Alain Prost).

20.03 Solo in tempi recenti è emerso un serial winner, poiché le 22 edizioni sono state conquistate da quindici piloti diversi. Neanche a dirlo, Max Verstappen è l’unico capace di imporsi 4 volte (2017, 2018, 2021, 2022). Il doppio rispetto a Jim Clark (1963, 1967), Alain Prost (1988, 1990), Nigel Mansell (1987, 1992) e Lewis Hamilton (2016, 2019).

20.00 Mercedes deve difendere il secondo posto nel campionato costruttori dalla Ferrari, che si è avvicinata a -22 e punta al sorpasso da qui a fine anno, mentre McLaren si sta stabilizzando nelle posizioni di vertice e vuole staccare definitivamente Aston Martin per la quarta piazza nella graduatoria dei team.

19.57 Si profila in ogni caso una battaglia per il podio particolarmente incerta con almeno altre tre squadre coinvolte.

19.54 Riflettori puntati sulla Red Bull, con Max Verstappen favorito d’obbligo per il 16° successo dell’anno (stabilirebbe un nuovo record assoluto per una singola stagione di F1) ed il beniamino locale Sergio Perez che sogna il colpaccio proprio davanti ai suoi tifosi.

19.51 Dopo due Sprint consecutive a Lusail e Austin, si torna al format standard con le qualifiche al sabato in vista della gara della domenica.

19.48 Tutto pronto all’Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico per le battute iniziali di un weekend che fornirà sicuramente degli spunti interessanti.

19.45 Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima sessione di prove libere del GP del Messico, quartultimo round del Mondiale 2023 di F1.

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prime prove libere del Gran Premio del Messico 2023, valido come diciannovesimo e quartultimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Tutto pronto all'Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico per le battute iniziali di un weekend che fornirà sicuramente degli spunti interessanti.

Dopo due Sprint consecutive a Lusail e Austin, si torna al format standard con le qualifiche al sabato in vista della gara della domenica. Riflettori puntati sulla Red Bull, con Max Verstappen favorito d’obbligo per il 16° successo dell’anno (stabilirebbe un nuovo record assoluto per una singola stagione di F1) ed il beniamino locale Sergio Perez che sogna il colpaccio proprio davanti ai suoi tifosi.

Si profila in ogni caso una battaglia per il podio particolarmente incerta con almeno altre tre squadre coinvolte. Mercedes deve difendere il secondo posto nel campionato costruttori dalla Ferrari, che si è avvicinata a -22 e punta al sorpasso da qui a fine anno, mentre McLaren si sta stabilizzando nelle posizioni di vertice e vuole staccare definitivamente Aston Martin per la quarta piazza nella graduatoria dei team.

Si comincia stasera alle ore 20.30 italiane con il semaforo verde del primo turno di libere a Città del Messico, mentre la FP2 scatterà esattamente a mezzanotte.

Foto: Lapresse