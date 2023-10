LIVE Sinner-Tiafoe 3-1, ATP Vienna 2023 in DIRETTA: partenza ‘sprint’ dell’azzurro!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

30-0 Devastante dritto lungolinea dell’azzurro.

15-0 Attacca di dritto e fa il punto Jannik.

3-1 Ace (1). Primo anche per Tiafoe.

40-30 Servizio e rovescio in contropiede, dritto largo difensivo dell’azzurro.

30-30 Doppio fallo (2).

30-15 Passante nei piedi dell’azzurro e facile chiusura sul serve&volley improvvisato da Tiafoe.

30-0 Stecca di dritto Sinner.

15-0 Servizio e rovescio per l’americano.

3-0 Lungo il passante di rovescio. Gran inizio dell’altoatesino.

40-15 Nastro che porta fuori il dritto di Tiafoe.

30-15 Gran risposta di dritto lungolinea.

30-0 Ace (1)!

15-0 Si butta a rete sulla risposta Tiafoe, passa in contropiede di dritto Jannik.

2-0 Doppio fallo (1)!

30-40 Drop-shot di rovescio che si ferma in rete. Prima chance di break Sinner!

30-30 Pallata di dritto dell’americano.

15-30 Passante lungolinea favoloso di Sinner. La volèe di Tiafoe era molto ben giocata, di rovescio col taglio a uscire.

15-15 Largo il rovescio in palleggio dell’americano.

15-0 Prima vincente al corpo.

1-0 Lunga la risposta di rovescio, giocata un metro dentro il campo. A zero Sinner.

40-0 Il passante stretto di dritto dell’americano si ferma in rete.

30-0 Servizio e dritto.

15-0 Sul nastro il dritto di Tiafoe.

Jannik Sinner al servizio.

21.45 Inizia il match, Sinner e Tiafoe stanno ultimando il riscaldamento.

21.42 Giocatori in campo! Solite cuffie per Tiafoe all’ingresso in campo. Chi vince affronta Rublev domani nella seconda semifinale a partire dalle 14.

21.40 Ci sono altri due precedenti sul cemento indoor, di poco conto poiché entrambi del 2019, ma vinti da Sinner alle NextGen Finals e ad Anversa.

21.37 Ricordiamo che nel 2021, proprio a Vienna ma in semifinale, i due si affrontarono e a spuntarla fu l’americano. Tiafoe seppe rimontare da 3-6 2-5, con Sinner che a fine partita si rammaricò per essersi fatto distrarre dalle gesta non proprio “cavalleresche” del suo avversario. CLICCA QUI PER LEGGERE COSA ACCADDE NELLA SEMI DEL 2021

21.34 Detto questo, Sinner gioca per portare a casa il terzo titolo del 2023. Le vittorie al primo turno contro Ben Shelton per 7-6 7-5 e nel derby con Sonego per 6-2 6-4 ci dicono di un Jannik in palla, pronto a competere per alzare il trofeo austriaco.

21.32 La vittoria del russo costringe Jannik Sinner a rispondere, se l’altoatesino non vincesse e domani Rublev avesse la meglio su chiunque dei due la spunti quest’oggi, l’azzurro scivolerebbe al numero 5 del mondo perdendo quindi una posizione.

21.30 Rublev-Zverev 6-1, 6-7, 6-3! Chiude il russo dando via libera a Sinner e Tiafoe.

20.40 Rublev-Zverev 6-1, 6-7! Dopo il terzo set entreranno in campo l’azzurro e l’americano.

19.40 Rublev-Zverev 6-1! Chissà che non possa mancare poco all’inizio del match più atteso per noi italiani.

18.39 Tsitsipas-Gojo 7-6, 7-5! Adesso Rublev-Zverev e poi Sinner-Tiafoe! Se il tedesco dovesse battere il russo, l’altoatesino sarebbe sicuro di confermare il quarto posto nel ranking mondiale. CLICCA QUI PER TUTTE LE COMBINAZIONI.

16.31 Medvedev b. Khachanov 6-3, 3-6, 6-3! Lasciando un set per strada il russo è ai quarti, troverà Tsitsipas o Gojo, in campo adesso sul Centrale di Vienna. Dopodiché Rublev-Zverev e poi Sinner-Tiafoe!

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di uno scoppiettante incontro di quarti di finale dell’Atp 500 di Vienna tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe.

Si gioca per incontrare chi vincerà tra Alexander Zverev e Andrey Rublev, quest’ultimo che potrebbe scavalcare l’altoatesino nel ranking Atp qualora fosse in grado di sollevare la coppa del torneo austriaco nella giornata di domenica. Nella serata di ieri lo statunitense ha battuto uno dei tennisti più in forma del momento, Gael Monfils, per 5-7 6-1 6-4. A dire la verità Tiafoe non verrebbe da un gran periodo di forma, si era infatti arreso nell’ordine a Sonego al 2T (dopo il bye) di Shanghai e a Karatsev al 1T di Tokyo. Non vinceva una partita dagli US Open, dove si arrese in 4 set a Ben Shelton, in mezzo anche due sconfitte in Davis contro Gojo e Griekspoor.

Nel 2021, i due si affrontarono in semifinale proprio nella capitale austriaca e ebbe la meglio il giocatore di Hyattsville. Sinner servì per il match sul 6-3 5-3 e fu li che Tiafoe non si comportò proprio da gentleman, facendo di tutto per distrarre l’azzurro che finì con il cedere per 3-6 7-5 6-2. Al termine della partita si sfogò in conferenza stampa dicendo che “Tiafoe superò il limite, facendo uno show“, e che “forse avrebbe dovuto dire o fare qualcosa al momento“. Ci sono altri due precedenti sul cemento indoor, di poco conto poiché entrambi del 2019, ma vinti da Jannik alle NextGen Finals e ad Anversa. Vedremo dunque se il numero 4 del mondo riuscirà a “vendicare” quella semifinale del 2021, sicuramente gode dei favori del pronostico.

OA Sport vi augura un buon proseguimento con la Diretta Live del match che prenderà il via come 4° sul Centrale dalle 14 dopo Khachanov-Medvedev, Tsitsipas-Gojo e Zverev-Rublev, quest’ultimo match non prima delle 17.30.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Sascha Feuster