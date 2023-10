LIVE Asvel Villeurbanne-Virtus Bologna 84-87, Eurolega basket in DIRETTA: le V Nere giocano meglio nel finale e conquistano la quarta vittoria di fila

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.57 Questo è il quarto successo di fila per la squadra emiliana, che è ora terza nella classifica della regular season con un record di 4-1.

21.55 Vittoria importantissima per le V Nere. Dopo 37′ di grandissimo equilibrio, i ragazzi di Luca Banchi sono riusciti ad allungare nel finale e sono poi rimasti avanti fino alla fine.

FINISCE QUI: LA VIRTUS BOLOGNA BATTE IN TRASFERTA L’ASVEL VILLEURBANNE PER 87-84 E CONQUISTA LA QUARTA VITTORIA CONSECUTIVA!

Time out di Banchi ora.

L’Asvel non ha esaurito il bonus e quindi non ci saranno due tiri liberi per la Virtus.

Scott sbaglia il tiro da tre! Poi la Virtus Bologna tiene palla fino al fallo di Lauvergne che arriva a 1”6 dalla conclusione.

Pozzecco chiama il time out. Mancano 11 secondi al termine!

84-87 Cordinieeeeerrrrr! Due punti importantissimi!

Lauvergne perde palla in attacco! Mancano 29” alla fine!

84-85 Tripla di Scott. Questo canestro pesa tantissimo.

81-85 Grandissima penetrazione di Hackett: le V Nere tornano avanti di 4.

81-83 Scott non perdona da sotto canestro.

79-83 Canestro importantissimo del solito Shengelia! +4 Virtus, 2’11” sul cronometro.

79-81 Shengelia non sbaglia dalla lunetta e trascina i compagni sul +2.

Shengelia subisce fallo da De Colo in contropiede: ci saranno due tiri liberi per il georgiano.

79-79 Azione molto confusa dell’Asvel che però si conclude con il canestro di Fall. Di nuovo parità.

77-79 Altro tiro e altra tripla, ancora di Mickey!

77-76 Risponde subito Lauvergne dalla lunga distanza.

74-76 Bellissima tripla di Mickey!

74-73 Appoggio a canestro di Jackson.

Pozzecco chiama il time out. 5’21” alla fine del quarto periodo.

72-73 Grande stoppata di Mickey, poi sul ribaltamento di fronte prova a fare lo stesso Fall ma c’è interferenza sul tiro di Dobric. La Virtus compie dunque l’immediato controsorpasso.

Banchi chiama il time out. 7’05” sul cronometro.

72-71 Fall sbaglia la prima volta sotto canestro ma non la seconda: l’Asvel torna avanti.

70-71 Anche Scott segna da tre.

67-71 Cordinier completa il gioco da quattro.

67-70 Cordinier segna una bellissima tripla e si procura anche il fallo.

67-67 Risponde immediatamente Fall.

65-67 Dunston corregge a canestro il tiro sbagliato da Cordinier.

65-65 L’Asvel pareggia subito con Scott.

21.28 COMINCIA IL QUARTO PERIODO!

21.26 L’equilibrio ha regnato sovrano anche in questo terzo quarto. Si deciderà dunque tutto nella quarta frazione, che comincerà con la Virtus Bologna avanti di due punti.

63-65 FINISCE IL TERZO QUARTO!

63-65 Risponde Shengelia con un’altra tripla! Che partita ora! 1’04” alla fine del terzo parziale.

63-62 Tripla di De Colo.

60-62 Schiacciata di Mickey su assist di Cordinier.

60-60 2/2 dalla lunetta per De Colo.

58-60 Canestro importante di Belinelli. Sono già 16 i punti dell’italiano.

58-58 Pareggia subito l’Asvel con un 2/2 dalla lunetta di Kahudi.

56-58 Anche Shengelia segna dalla lunga distanza: le V Nere tornano avanti!

56-55 Risponde subito la Virtus con una tripla importantissima di Mickey.

56-52 Penetrazione strepitosa di De Colo: +4 Asvel.

54-52 Bel canestro di Lauvergne su assist di De Colo.

52-52 Cordinier non sbaglia dalla lunetta. Ancora parità.

Tv time out quando mancano 4’53” alla fine del terzo periodo. Continua a reggere l’equilibrio.

Jackson commette fallo su Cordinier: ci saranno due tiri liberi per il giocatore della Virtus Bologna.

Infortunio per Fall che è costretto a uscire dal campo zoppicante.

52-50 2/2 dalla lunetta per Lee.

50-50 Lee realizza dalla lunga distanza. Continua il grande equilibrio.

47-50 Ancora Hackett!

47-48 Tripla di Jackson.

44-48 Hackett recupera palla in difesa e se ne va da solo in contropiede: due punti per lui.

44-46 Tripla strepitosa di Belinelli! Sorpasso Virtus!

44-43 Belinelli porta i compagni sul -1.

L’Asvel si lancia in contropiede dopo una brutta palla persa di Hackett, ma poi un grande Shengelia riesce a bloccare tutto con una magnifica stoppata su Lauvergne.

44-41 Lighty si gira in area e trova un bel canestro.

42-41 Shengelia sfida Fall e ha la meglio.

21.03 INIZIA IL TERZO QUARTO!

21.00 Ancora pochi minuti e poi comincerà il secondo tempo.

20.54 A tra poco per il secondo tempo, restate connessi!

20.51 Finora i migliori in casa francese sono stati Fall e Lauvergne, rispettivamente con 10 e 9 punti. Per la Virtus Bologna si sono invece messi in mostra soprattutto Isaia Cordinier Marco Belinelli: il primo ha messo a referto 12 punti e 3 palle rubate, mentre l’italiano ha realizzato 9 punti.

20.48 È stato un primo tempo molto equilibrato. Nessuna delle due squadre è infatti riuscita a superare mai i cinque punti di vantaggio e dopo 20′ il punteggio dice 42-39 in favore dei padroni di casa. Adesso sarà interessante capire se questo equilibrio reggerà anche nel secondo tempo.

42-39 NULLA DI FATTO: TERMINA SENZA ULTERIORI CANESTRI IL SECONDO QUARTO!

42-39 3/3 per Lee. Ora la Virtus ha 1”8 per organizzare l’attacco.

Banchi chiama il time out.

Lee subisce fallo sul suo tiro da tre a 1”8 secondi dalla fine. Ci saranno dunque tre tiri liberi per il numero 3 della squadra di casa. Ingenuità di Shengelia in questo caso.

39-39 Belinelli da treeee! Grande momento dell’italiano.

39-36 Fall riceve una palla di Jackson e segna altri due punti.

37-36 Canestro spettacolare di Belinelli in equilibrio più che precario.

37-34 Scott realizza da dentro l’area. 1’45” alla fine del primo tempo.

35-34 Tripla di Cordinier! La Virtus Bologna accorcia.

35-31 Fall prende il rimbalzo offensivo e corregge a canestro.

33-31 Belinelli segna dalla media distanza.

33-29 Bel gancio di Fall sotto canestro.

31-29 Due punti importante di Shengelia.

31-27 1/2 per Scott.

Fallo di Shengelia: è il quinto di squadra per la Virtus Bologna e quindi ci saranno due liberi per Scott.

30-27 Smith trova i suoi primi due punti in questa partita in un momento delicato.

30-25 Tripla di Lee. Parziale di 10-0 dell’Asvel e allora Banchi chiama il time out. 5’43” sul cronometro.

27-25 Jackson non completa il gioco da tre.

27-25 Penetrazione vincente di Jackson, con quest’ultimo che si guadagna anche un tiro libero per fallo di Dobric.

25-25 Arresto e tiro vincente di De Colo.

23-25 Tripla di De Colo.

20-25 Shengelia regala una grande palla a Cacok che da sotto canestro non sbaglia.

20-23 Lauvergne riesce a girarsi in area e trova il canestro.

18-23 Due punti per Cacok.

20.24 INIZIA IL SECONDO QUARTO!

20.22 In questo primo quarto il ritmo non è stato di certo altissimo, ma l’importante è che la Virtus Bologna sia avanti nel punteggio.

18-21 FINISCE IL PRIMO QUARTO!

18-21 Dobric si sblocca con un tiro da tre!

18-18 Bellissima tripla di Pajola.

18-15 1/2 dalla lunetta per Egbunu. 1’42” sul cronometro.

Egbunu si butta al ferro con grande potenza: niente canestro ma arriva il fallo.

17-15 Egbunu riporta subito avanti l’Asvel con una bella giocata.

15-15 Shengelia usa benissimo il corpo del difensore come perno e segna un canestro importante.

15-13 Appoggio al tabellone vincente di Kahudi.

13-13 Altri due punti di un ispirato Cordinier.

TV Time out quando mancano 4’18” alla fine del primo quarto.

11-13 Lauvergne aggira Shengelia e trova altri due punti che valgono il sorpasso.

11-11 La Virtus Bologna perde palla in attacco e l’Asvel non perdona con Lauvergne. Parità.

9-11 Tripla di Lauvergne.

6-11 2/2 per il georgiano.

Shengelia subisce fallo da Lighty e ora potrà andare in lunetta.

6-9 Il francese completa il gioco da tre.

6-8 Due punti e ora c’è anche il libero supplementare per Isaia Cordinier.

6-6 Lighty non sbaglia dalla lunetta. Pareggio.

Belinelli commette fallo su Lighty: due tiri liberi per il numero 23 di casa.

4-6 Bel canestro di Cordinier dalla media distanza.

4-4 Fall segna su assist di Lee.

2-4 Schiacciata di Cordinier.

2-2 2/2 dalla lunetta per il numero 3 delle V Nere.

Belinelli si guadagna due tiri liberi. Fallo di Lighty.

2-0 Il primo canestro del match è di Fall.

20.00 SI COMINCIA! BUON DIVERTIMENTO!

19.58 ECCO I QUINTETTI INIZIALI

Virtus Bologna: Cordinier, Belinelli, Shengelia, Hackett, Dunston

Asvel: Lee, Lauvergne, Fall, Lighty, Jackson

19.55 La squadra di Banchi dovrà tenere d’occhio parecchi giocatori avversari, tra cui soprattutto il playmaker Nando De Colo (13.2 punti e 3.2 assist di media finora), Frank Jackson (autore di addirittura 25 punti nell’ultima gara di Eurolega contro il Fenerbahce), il centro Joffrey Lauvergne (11.2 punti e 4.0 rimbalzi), Mike Scott (10.5 punti a partita), e l’ala Paris Lee (8.2 punti e 5.5 assist a partita fino ad adesso). Da sottolineare che le V Nere si troveranno davanti anche Timothe Luwawu-Cabarrot, conoscenza recente del basket italiano visto che nella scorsa stagione il francese classe 1995 ha giocato nell’Olimpia Milano.

19.52 Sarà una partita difficile per la Virtus Bologna, che avrà bisogno di grandi prove da parte dei suoi big (Tornike Shengelia, Jordan Mickey, Marco Belinelli e Isaia Cordinier su tutti) per conquistare il successo.

19.49 In casa francese, invece, la stagione europea non è decisamente iniziata al meglio, dato che nelle prime quattro sfide sono arrivate altrettante sconfitte. Ecco quindi che, soprattutto per questo motivo, la dirigenza del club transalpino ha scelto di esonerare TJ Parker (fratello dell’ex stella NBA Tony Parker, co-proprietario dell’Asvel) e di prendere coach Gianmarco Pozzecco (da segnalare che l’italiano rimarrà comunque anche l’allenatore della Nazionale azzurra), che esordirà dunque proprio quest’oggi contro, fatalità, una squadra italiana.

19.46 Le V Nere si sono per ora ben comportate nella massima competizione continentale, conquistando il successo in tre match (contro Monaco, Alba Berlino e Stella Rossa) su quattro (l’unico ko è arrivato al debutto contro lo Zalgiris per 79-82) e issandosi dunque in terza piazza provvisoria. L’obiettivo di questa sera sarà ottenere il quarto successo di fila.

19.43 Per il gruppo di Luca Banchi quello di questa sera sarà un test molto importante.

19.40 Buonasera a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Asvel Villeurbanne-Virtus Bologna, match valido per la quinta giornata dell’Eurolega 2023-2024!

