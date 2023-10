LIVE Italia-Spagna 0-1, Nations League calcio femminile in DIRETTA: le azzurre giocano una grande partita ma vengono gelate da Hermoso allo scadere, prossima sfida in Svezia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

19:52 La nostra DIRETTA LIVE di Italia-Spagna termina qui, grazie mille a tutti per averci seguito. Un saluto e un buon proseguimento di serata a tutti gli amici di OA Sport!

19:51 La nazionale di Soncin tornerà in campo in Svezia martedì 31 ottobre alle 18.30 per affrontare le svedesi in una trasferta complicata ma che sa di ultima spiaggia per questo girone di Nations League. L’importante sarà però ancora una volta vedere la prestazione delle azzurre, che hanno mostrato questa sera di saper anche adattarsi alle avversarie e soffrire con grande abnegazione.

19:49 Venti tiri tentati verso lo specchio per la Spagna, che trova i pali di Giuliano “solo” sei volte; più precise le azzurre che con tre conclusione centrano i pali in tutte le occasioni (Giacinti al novantesimo ha avuto sul piede il pallone del pareggio). Alla fine l’ha decisa un episodio, ma il percorso della nazionale italiana di calcio sembra essere sulla buona strada.

19:47 Complessivamente i tre punti per la selezione spagnola sono meritati, le Furie Rosse hanno spinto fino all’ultimo alla ricerca del gol che alla fine è arrivato. Spagna che rinforza il primato nel gruppo A4 di Nations League al giro di boa, Italia che rimane ferma a 3 punti e aspetta di conoscere il risultato finale di Svizzera-Svezia.

19:45 Atteggiamento, lotta, ferocia e grande concentrazione: l’Italia ha giocato in maniera diversa rispetto alle uscite con Svizzera e Svezia, dovuta anche alla forza dell’avversario, chiudendosi nella propria metà campo e difendendo con le unghie e con i denti, provando sempre a ripartire in contropiede. La squadra di Soncin ha retto fino al novantesimo, quando la rientrante Hermoso ha raccolto una respinta di Giuliani e ha gelato l’Arechi.

90+6′ Fine secondo tempo, Italia-Spagna 0-1!

90+5 Si spengono forse definitivamente le speranze azzurre sul fallo commesso da Greggi, meno di mezzo minuto alla fine.

90+4′ Ultimo cambio per la Spagna, fuori Abelleria e dentro Gabarro, intanto Puse sventola il cartellino giallo anche a Hermoso.

90+3 GIACITI! OCCASIONE ITALIA! Rimbalza casualmente il pallone sulla testa delle spagnole diventando disponibile per la nuova entrata che si trova così a tu per tu con Coll, Giacinti prova a piazzarla con il destro ma non riesce a dare abbastanza forza e la presa in distensione per il portiere spagnolo è cosa semplice.

90+2′ Non si arrende Soncin che manda in campo Giacinti al posto di Bartoli.

90+1′ Saranno cinque i minuti di recupero, ancora 300 secondi di speranza per le azzurre.

90′ Peccato, avevamo retto in maniera perfetta con una prova difensiva eccezionale fino ad adesso. Putellas va via sulla corsia di sinistra, tiro violento e risposta con i piedi di Giuliani, la palla però sulla respinta torna proprio sui piedi di Hermoso che apre il piattone destro e deposita il pallone in rete. Sblocca la partita al rientro la calciatrice coinvolta nello scandalo mondiale.

89′ HERMOSO! Sbloccano la partita le Furie Rosse a un passo dal novantesimo. Italia-Spagna 0-1!

89′ Lenzini lotta con Paralluelo, rimessa per la Spagna quando si avvicina sempre di più la segnalazione del recupero.

88′ Angolo battuto male dall’Italia, che comunque rimane in possesso del pallone e vuole tenere la sfera lontana dalla zona calda.

87′ Contropiede azzurro che si scatena con una Glionna che parte sul filo del fuorigioco, in velocità arriva sul fondo e crossa in mezzo, determinante l’intervento di Alexandri a rifugiarsi in corner.

86′ Ancora l’asse Paralluelo/Hermoso, cross di quest’ultima per la compagna più giovane che non trova lo specchio della porta con il suo colpo di testa.

85′ Hermoso di testa fa la sponda per Paralluelo, cross in mezzo spazzato in corner dalla difesa italiana.

84′ Ottima giocata di Di Guglielmo, che con la giocata su Paralluelo guadagna un’importante rimessa dal fondo.

83′ Continua la ragnatela di passaggi iberica, chiudono bene tutti gli spazi le ragazze di Soncin.

81′ Siamo entrati negli ultimi dieci minuti di partita, Spagna che spinge alla ricerca del gol che sbloccherebbe la partita ma regge bene per ora la retroguardia azzurra.

80′ Attinge ancora dalla panchina Tomè: fuori Carmona, in campo Oihane Hernandez.

79′ Del Castillo va potente in mezzo all’area, Linari mette il piede e allontana la minaccia; sugli sviluppi dell’azione Paralluelo commette un fallo ingenuo.

78′ Sbaglia completamente la sventagliata Alexandri, Spagna che ora fatica a creare altri pericoli alla porta di Giuliani.

77′ Glionna vince il duello con Carmona, Bartoli con tutta la calma del mondo si appresta a battere questo fallo laterale.

76′ Intanto è finito il primo tempo nell’altra partita del girone, Svizzera e Svezia vanno al riposo sull’1-0 in favore delle svedesi.

75′ Esce la palla dopo il contrasto sulla fascia mancina, Bergamaschi guadagna una preziosa rimessa laterale.

74′ Lancio lungo per Glionna che controlla in maniera perfetta e si porta avanti il pallone, eccezionale il recupero difensivo della difesa spagnola.

73′ Italia che si chiude per quest’ultimo scorcio di partita, chiarissimi il 5-4-1 composto in fase difensiva dalle azzurre in questo momento.

72′ Triplo cambio per Soncin: escono Bonansea, Girelli e Galli; dentro Cambiaghi, al debutto in nazionale maggiore, Greggi e Bergamaschi.

71′ Fraseggio tra Putellas e Paralluelo, quest’ultima dopo un paio di finte lascia esplodere il suo sinistro che termina di poco alto sopra la traversa.

70′ Galli offre un pallone eccezionale per una Glionna lanciata a rete, si alza la bandierina per la disperazione delle ragazze azzurre e di tutto il pubblico di Salerno.

69′ Momento bello e importante: rientra in campo con la Spagna dopo lo scandalo Mondiale Hermoso, si accomoda in panchina Caldentey.

68′ Cross basso di del Castillo, Giuliani in presa si trascina il pallone in calcio d’angolo.

67′ Galli recupera in maniera giudicata fallosa un pallone che avrebbe potuto far partire in contropiede l’Italia.

66′ Per un soffio la battuta di Abelleira si spegne sul fondo sfiorando il palo alla destra di Giuliani.

65′ Imbucata centrale di Abelleira, del Castillo difende palla e Linari la mette giù. Punizione da posizione centrale e assai delicata in favore della spagna.

64′ Italia che prova ad uscire con il palleggio, ma ancora una volta in pochi secondi la squadra di Tomè recupera il possesso del pallone.

63′ Pressing della Spagna che minuto dopo minuto si fa sempre più asfissiante, Italia che ora non esce più dalla propria trequarti difensiva.

62′ Primo cambio per Soncin: fuori Bonfantini e dentro Glionna.

61′ Salvataggio miracoloso di Bartoli, palla persa da Boattin in un tentativo sconsiderato di dribbling da posizione pericolosissima, Spagna che con due passaggi è in mezzo all’area ma la nostra n.13 anticipa in maniera impeccabile niente meno che Putellas.

60′ Paralluelo e Bonmati non si intendono in mezzo all’area, spazza l’Italia ma palla che torna subito tra i piedi delle Furie Rosse.

59′ Rientra bene la difesa azzurra dopo aver lasciato un potenziale contropiede letale al talento di Paralluelo, intanto movimento in panchina per Soncin che inizia a pensare a qualche modifica.

57′ Brutta apertura di Bartoli per Di Guglielmo, rimessa laterale in favore della Spagna.

56′ Fallo su Caruso che si rialza rapidamente, punizione da battere nella nostra metà campo.

55′ In apprensione in questo frangente la difesa italiana, Galli senza complimenti spazza più lontano possibile.

54′ Azione personale di Di Guglielmo che sulla linea corta dell’area di rigore semina le avversarie, flipper con Alexandri che l’arbitro legge con parecchi dubbi come rimessa dal fondo.

53′ Torna tra i piedi della squadra ospite il predominio del pallone, con le Furie Rosse che premono per sbloccare il risultato.

51′ Spinge sull’acceleratore la Spagna, vicina due volta al gol del vantaggio. Carmona scappa via sulla corsia mancina, mette in mezzo un pallone che gira dietro alla nostra coppia difensiva e per questioni di centimetri Paralluelo non trova l’appuntamento con il gol. Poi cross dalla parte opposta e colpo di testa che si spegne sul fondo.

50′ Sbaglia in costruzione la Spagna, Giuliano può far ripartire l’azione della azzurre.

49′ Primo tiro della ripresa per la squadra di Soncin, Boattin serve Bonansea che controlla e da lontano calcia verso la porta; presa sicura di Cull dopo un paio di rimbalzi insidiosi.

48′ Italia che è ripartita con grande spirito e coraggio, contrasto sulla linea di fondo che premia le ospiti; ma la difesa azzurra non arretra e si rimane in pressione.

47′ Tomè che corre subito ai ripari e cambia due terzi del tridente offensivo, con la sola Caldentey ancora in campo. Grande curiosità per vedere all’opera Paralluelo, ancora diciannovenne e miglior giocatrice dell’ultimo Mondiale.

46′ Primo pallone della ripresa mosso dalle azzurre, che provano a riversarsi nella metà campo offensiva.

45′ Subito due cambi per Tomè: escono Garcia e Gonzalez; entrano Paralluelo e del Castillo.

SECONDO TEMPO

18:39 A tra poco per il secondo tempo!

18:38 Ottimo primo tempo della squadra di Soncin, che dopo quindici minuti di affanno prendono le misure e chiudono perfettamente i reparti e portando avanti una fase difensiva ordinata riescono a non far segnare le spagnole. Italia che ci prova con Linari prima e Bonansea poi, dopo appunto essere stata salvata da un miracolo di Giuliani su Bonmati. Vediamo se le azzurre riusciranno a tenere alta la concentrazione per tutta la riprese e se si riuscirà qualche volta in più a mettere la faccia nell’area di rigore avversaria.

45+2′ Fine primo tempo, Italia-Spagna 0-0! Direttamente tra le braccia di Coll il cross di Caruso.

45+2′ Chiude in avanti la squadra di Soncin la prima frazione, Bonfantini difende bene palla e Cardona entra in maniera irruenta. Punizione da posizione defilata ma molto interessante.

45+1′ Sceglie bene il tempo dell’uscita Giuliani che viene palesemente caricata da Codina, punizione per l’Italia.

45′ Iniziano i due minuti di recupero decretati dall’arbitro, Spagna che gira palla con la solita fluidità e precisione conquistano un calcio d’angolo.

43′ Alexia tira una sassata che si stampa sulla barriera, sugli sviluppi dell’azione Carmona sparacchia malamente una conclusione da lontanissimo.

42′ Palla recuperata e poi subito persa dall’Italia, Bonmati guadagna una punizione da posizione interessante nella trequarti avversaria.

41′ Azzurre che devono reggere ancora poco in questo primo tempo, fino ad adesso disputato in maniera quasi perfetta a livello difensivo.

40′ Spagna che prova di nuovo ad alzare i giri del motore, riconquistano palla le azzurre con l’apertura di Bonansea che purtroppo non riesce a raggiungere un pallone uscito dal piede della sua compagna troppo violentemente.

39′ Traversone di Cardona in mezzo all’area, non aggancia Gonzalez e con qualche affanno l’Italia riesce a liberare la zona calda.

37′ Lotta Boattin sull’out di sinistra e riesce a portare a casa una rimessa laterale.

36′ Prima ammonizione del match, entrata fuori tempo e scomposta di Abellera che atterra Bartoli. Pesu non può far altro che sventolare il primo cartellino giallo alla centrocampista centrale spagnola.

35′ Codina prova il lancio lungo sulla punta dopo un’interminabile sequenza di passaggi corti, il pallone però termina direttamente tra le braccia di Giuliani.

34′ Squadre cortissime in mezzo al campo, con Soncin che chiede alle sue ragazze di tenere alta il più possibile la linea difensiva.

32′ Grande lotta in mezzo al campo con Caruso che palleggia in mezzo a tre avversarie ma alla fine si deve arrendere, riparte la Spagna ma ancora una volta è difettoso il controllo di Garcia che poi commette fallo su Linari.

31′ Intercetta Bonansea il passaggio di Abellera, le azzurre non riescono però ad accompagnare la n.11 e Italia che non riesce a ribaltare l’azione.

30′ Giro palla infinito della squadra di Tomè che aspetta il varco giusto per colpire in verticale.

29′ Boattin perde palla sull’attacco di Battle, che poi prende in controtempo la sua compagna Garcia regalando la rimessa laterale all’Italia.

28′ Errore di Abellera che si fa rubare palla da un’immensa Girelli, la n.3 spagnola poi rifila un pestone all’azzurra che guadagna un altro calcio di punizione.

26′ Rientra in campo Girelli e il gioco riprende, si propone Bonansea sul lungolinea di Linari, ottima la chiusura difensiva di Battle.

25′ Stop a seguire di Girelli che è atterrata da Alexandri, la nostra capitana sta facendo una partita di grande sacrificio subendo parecchi contatti ruvidi. Intanto entrano in campo i sanitari per soccorrere Girelli, che comunque ha preso solo una botta.

24′ Superata la metà del primo tempo, azzurre che hanno retto all’inizio di fuoco delle Furie Rosse che nei primi 10 minuti hanno bersagliato la porta avversaria; le ragazze di Soncin piano piano hanno preso le misure e ora si stanno anche facendo vedere spesso sulla trequarti offensiva.

22′ Magia spettacole di Bonmati, che fa capire perché sia la principale candidata al prossimo Pallone d’Oro, che nasconde il pallone con un sinistro-destro antologico e poi prova la conclusione, è brava a respingere la difesa italiana.

21′ Prende coraggio l’Italia, ancora in avanti la squadra di Soncin con la solita Bonansea, che si accentra dalla fascia sinistra e dal vertice dell’area di rigore prova un tiro che è a metà tra una conclusione e un cross. Pallone sul fondo, può ripartire con l’azione Call.

20′ Grande numero di Bonansea sulla corsia mancina, la n.11 italiana serve perfettamente il taglio di Girelli che prova una giocata di classe di prima con l’esterno dietro, nessuna azzurra segue l’azione e alla fine Spagna che torna in possesso.

19′ Tentativo velleitario di Carmona che da lontano e da posizione defilata prova senza successo a concludere verso la porta.

18′ Lucia Garcia fa e disfa; l’ala spagnola recupera un pallone prezioso al limite dell’area, dopo un azione convulsa le ritorna all’altezza del dischetto e spara malamente il tiro sul fondo.

17′ Girelli intercetta un passaggio non perfetto di Putellas, non ci sono però maglie azzurre intorno a lei e Spagna che riconquista immediatamente il pallone.

16′ Cross di Garcia deviato, presa alta per Giuliani con l’Italia che può gestire palla dopo un paio di minuti di attesa.

15′ Dopo il brivido difensivo ora le Furie Rosse tornano a tessere la loro ragnatela di passaggi sempre avanzante.

13′ COLOSSALE OCCASIONE ITALIA! Angolo battuto perfettamente, sul secondo palo Linari pizzica con la punta del piede in acrobazia il pallone e costringe Coll a un salvataggio miracoloso, sulla respinta grande confusione e alla fine sarà rimessa dal fondo per la Spagna.

12′ Con una serie di rimesse laterali le azzurre guadagnano piano piano metri, affacciandosi per la prima volta nella trequarti offensiva e conquistando il primo viaggio dalla bandierina.

11′ Uno dei rarissimi errori in manovra della Spagna, non riesce a tenere il pallone in campo Carmona e Italia che può provare a risalire il campo.

10′ GONZALEZ! E’ quasi un tiro a segno in questo momento, la punta spagnola riceve al limite e lascia esplodere un diagonale a mezza altezza che sfiora il palo lontano.

9′ Predica calma Soncin, che le azzurre non riescono più a superare la metà campo e sembrano parecchio in affanno.

8′ E’ un assedio Spagna, altra conclusione delle campionesse del mondo in carica e altra presa sicura della nostra estrema difenditrice.

6′ GIULIANI! CHE PARATA!!! Bonfantini prima fa una cosa egregia, poi perde un pallone sanguinoso con un retropassaggio avviando il contropiede delle Furie Rosse, azione personale fantastica di Bonmati che semina il panico nella difesa azzurra e conclude verso la porta, riflesso in controtempo straordinario di Giuliani che smanaccia in calcio d’angolo e ci evita di andare subito sotto.

5′ Putellas prova a farsi spazio in area, la ostacola bene Bartoli che costringe la fortissima spagnola a strozzare il tiro sul primo palo rendendo la parata di Giuliani una formalità.

4′ Prima occasione per la squadra di Tomé, cross basso da destra per l’inserimento di Caldentey che calcia al volo sopra la traversa.

3′ Corridoio in verticale con palla filtrante che trova in profondità Bonfantini, si alza purtroppo la bandierina per un fuorigioco assai dubbio.

2′ Spagna che gira il pallone e Italia che disposta a 5 dietro controlla bene la situazione, ottima la diagonale difensiva di Di Guglielmo.

1′ Primo pallone mosso Furie Rosse, che provano subito ad impostare la prima manovra offensiva.

PRIMO TEMPO

17:45 E dopo il nostro spettacolare Canto degli Italiani è tutto pronto all’Arechi. Buon divertimento e buon calcio a tutti!

17:43 E’ il momento degli inni nazionali, si inizia con quello spagnolo.

17:42 Giornata ventosa a Salerno, con il sole che non si vede e il buio che piano piano calerà sull’Arechi. Pubblico non numerosissimo, ma assai rumoroso! Ecco le squadre che entrano in campo guidate dalla direttrice di gara Alina Pesu.

17:40 Furie Rosse che nelle prime due uscite in Nations League ha raccolto in entrambi i casi il bottino massimo, vincendo nei minuti finali una partita rocambolesca in Svezia (3-2) prima di asfaltare le elvetiche con un secco 5-0.

17:38 La Spagna, squadra campione iridata in carica ma che viene anche dallo scandalo che ha coinvolto l’ex presidente federale Rubiales, ha aperto un nuovo corso con in panchina Montse Tomé, prima donna nella storia spagnola alla guida della nazionale.

17:36 Le Azzurre vogliono ripartire proprio dalle prestazioni messe sul terreno verde nelle due uscite precedenti, dove una squadra solida e pragmatica ha fatto vedere anche una proprietà di palleggio non indifferente e una capacità di creare grattacapi alle difese avversarie notevole.

17:34 Il nuovo commissario tecnico ha portato a Coverciano una ventata d’aria fresca che era assolutamente necessaria dopo le debacle degli ultimi anni, e il percorso di ripresa e rinascita vuole continuare a procedere spedito.

17:31 L’Italia di Soncin ha raccolto una vittoria e una sconfitta nelle prime due uscite in questo girone, imponendosi all’esordio in trasferta contro la Svizzera (0-1) ed arrendendosi dopo una prestazione di grande livello contro la fortissima Svezia (1-0).

17:28 La situazione in classifica è la seguente: Furie Rosse al comando del gruppo A4 di questa Nations League con 6 punti, seguite da Italia e Svezia a 3 e in ultima posizione la Svizzera ancora ferma a 0. Ricordiamo che il primo posto mette in palio l’accesso alle Final Four e alla possibilità si staccare un pass a cinque cerchi, mentre è comunque fondamentale provare ad arrivare in 2a piazza per garantirsi l’accesso diretto a Euro2025.

17:25 Montse Tomé ha a disposizione un roster di qualità talmente elevata che qualsiasi scelta avesse fatto sarebbe scesa in campo una calciatrice di livello eccelso. Non possono mancare in mezzo al campo Putellas e Bonmati, rispettivamente Pallone d’Oro in carica e probabilissima nuova vincitrice. Mentre alle spalle di Panadas e Aleixandri in porta si piazza Coll. Punta di riferimento Esther Gonzalez, sulle ali Lucia Garcia e Caldentey.

17:23 Soncin opta per una scelta aggressiva, mandando in campo Bonansea e Di Gugliemo quali ali nel 4-4-2. Attacco guidato dalla coppia Bonfantini-Girelli, mentre coppia difensiva formata da Lenzini e Linari con Galli e Caruso nella cerniera di centrocampo.

17:20 Continua il percorso di rinnovamento guidato dal nuovo commissario tecnico Andrea Soncin, le Azzurre sono chiamate ad una impresa improba contro le Campionesse del Mondo in carica per mantenere vive le speranze di qualificazione ai prossimi grandi eventi internazionali (Olimpiadi 2024 e Europei 2025).

16:43 Ecco le formazioni ufficiali:

ITALIA (4-4-2): Giuliani; Bartoli, Lenzini, Linari, Boattin; Di Guglielmo, Galli, Caruso, Bonansea; Bonfantini, Girelli. CT Andrea Soncin.

SPAGNA (4-3-3): Coll; Battle, Codina Panedas, Aleixandri Lopez, Carmona; Bonmati, Abelleira, Putellas; Lucia Garcia, Eshter Gonzalez; Caldentey. CT Montse Tomé.

16:40 Buon pomeriggio amiche/i di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, partita valida per la terza giornata del Gruppo A4 della UEFA Women’s Nations League 2023-24.

L’Italia di Soncin ha raccolto una vittoria e una sconfitta nelle prime due uscite in questo girone, imponendosi all’esordio in trasferta contro la Svizzera ed arrendendosi dopo una prestazione di grande livello contro la fortissima Svezia. Il nuovo commissario tecnico ha portato a Coverciano una ventata d’aria fresca che era assolutamente necessaria dopo le debacle degli ultimi anni, e il percorso di ripresa e rinascita vuole continuare a procedere spedito. Le Azzurre vogliono ripartire proprio dalle prestazioni messe sul terreno verde nelle due uscite precedenti, dove una squadra solida e pragmatica ha fatto vedere anche una proprietà di palleggio non indifferente e una capacità di creare grattacapi alle difese avversarie notevole. Rientrano tra le convocate Boattin, Salvai e Tomaselli, mentre è indisponibile l’attaccante della Roma Serturini, ma comunque il blocco giallorosso dovrebbe essere il cardine dell’undici titolare.

La Spagna, squadra campione iridata in carica ma che viene anche dallo scandalo che ha coinvolto l’ex presidente federale Rubiales, ha aperto un nuovo corso con in panchina Montse Tomé, prima donna nella storia spagnola alla guida della nazionale. Le Furie Rosse sono al comando del gruppo A4 di questa Nations League con 6 punti, seguite da Italia e Svezia a 3 e in ultima posizione la Svizzera ancora ferma a 0. Spagna che nelle prime due uscite ha raccolto in entrambi i casi il bottino massimo, vincendo nei minuti finali una partita rocambolesca in Svezia (3-2) prima di asfaltare le elvetiche con un secco 5-0. La CT Tomé ha già potuto contare sul rientro di diverse stelle spagnole, in quanto con Svezia e Svizzera erano in campo tra le altre Mapi León, Aleixandri, Sarriegi, García e Patri Guijarro. A questa tornata di convocazioni ha risposto presente anche Jenni Hermoso, calciatrice suo malgrado protagonista dell’episodio scandalistico, e le Furie Rosso pezzo dopo pezzo stanno rimettendo in piedi il puzzle che poche mesi fa le ha viste salire sul tetto del mondo.

Partita: Italia-Spagna

Evento: terza giornata della UEFA Women’s Nations League

Data: 27/10/2023

Ore: 17.45

Dove vederla: RaiDue HD e in streaming su RaiPlay

PROBABILI FORMAZIONI di Italia-Spagna

ITALIA (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Lenzini, Linari, Di Guglielmo; Caruso, Giugliano, Galli; Bonansea, Girelli, Giacinti. CT Andrea Soncin.

SPAGNA (4-3-3): Coll; Battle, Paredes, Aleixandri Lopez, Carmona; Bonmati, Duenas, Putellas; Paralluelo, Garcia Cordoba; Caldentey. CT Montse Tomé.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-Spagna, terza giornata del gruppo A4 della UEFA Women’s Nations League. Sfida tanto affascinante quanto complicata per le ragazze di Soncin, che vogliono continuare il percorso di crescita intrapreso nelle prime due uscite del nuovo commissario tecnico. La partita sarà visibile su Rai 2 HD, con il calcio d’inizio all’Archei di Salerno in programma alle 17.45. Buon divertimento e buon calcio a tutte/i!

