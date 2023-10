LIVE Argentina-Inghilterra 10-16, Mondiali rugby 2023 in DIRETTA: inizia il secondo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

SECONDO TEMPO

21:46 Termina qui la prima frazione. Tanta intensità e punti da una parte e dall’altra. Argentina che dopo un timido avvio è riuscita a riportarsi dentro il break. Ci sarà quindi ancora match nella ripresa. A tra poco!

FINE PRIMO TEMPO

40′- In avanti Argentino. Primo tempo che si concluderà al termine di questa mischia con introduzione inglese.

39′- Ultime fasi di questa prima frazione. Inghilterra che gestisce il possesso al limite dei 22 avversari.

37′- Semplice la trasformazione per Boffelli. Argentina 10 – Inghilterra 16.

36′- META ARGENTINA!!! Azione spettacolare dei sudamericani, che partendo alla mano dal centro del campo arrivano a schiacciare con Tomas Cubelli. Argentina 8 – Inghilterra 16.

35′- Pulizia laterale da parte inglese. Calcio Argentina che non ne approfitta con Carreras.

34′- Dopo una piccola fase favorevole agli argentini, l’Inghilterra sta man mano riprendendo il pallino del gioco.

31′- Non si lascia scappare la possibilità di riallungare il gap il numero 10 inglese. Argentina 3 – Inghilterra 16.

30′- Ennesima ingenuità dei Pumas, con il fuorigioco di Kremer che regala un’altra ghiotta opportunità al piede di Farrell.

28′- Arriva una touch errata anche da parte dei britannici. Argentina che prova a ripartire con Gonzalez.

26′- Infrazione della touch sudamericana. Calcio di seconda per gli inglesi.

24′- Non sbaglia il numero 14 argentino. Argentina 3 – Inghilterra 13

24′- Pumas che scelgono invece di provare a sbloccare il tabellino con il calcio di punizione di Emiliano Boffelli.

24′- Tenuto di Marchant. Argentina che può respirare ed affacciarsi nei 22 avversari.

21′- In avanti di Petti che vanifica la pressione dei Pumas che si protraeva da ormai 5 minuti.

19′- Grande spinta dell’Inghilterra, che ribalta la mischia avversaria conquistando il turnover.

18′- Mischia con introduzione argentina nei 10 metri avversari. Prima opportunità per i sudamericani.

16′- Finalmente un’ondata offensiva dei Pumas, che possono usufruire del vantaggio dopo il placcaggio irregolare di Genge.

15′- Placcaggio in volo da parte di Stuart. Prima infrazione degli inglesi. Argentina che con Carreras guadagna metri.

13′- Implacabile Farrell, che regala ai suoi altri 3 punti. Argentina 0 – Inghilterra 13.

13′- Placcatore argentino che cade dalla parte sbagliata del raggruppamento. Nuovo calcio di punizione in favore dell’Inghilterra, che può ancora andare a referto.

11′- Prova a scuotersi l’Argentina, ma gli uomini di Cheika si limitano a giocare dei calci esplorativi.

9′- Preciso Farrell, che sigla la trasformazione. Argentina 0 – Inghilterra 10.

8′ META INGHILTERRA!!! Break degli inglesi che premia l’inserimento di un perfetto Earl. Il numero 8 britannico si incunea nella difesa sudamericana andando a schiacciare il pallone in meta. Argentina 0 – Inghilterra 8.

7′- Carreras sbroglia una potenziale situazione pericolosa per i suoi. Il numero 10 argentino si rifugia in touch.

6′- Pallone reso scivoloso dal terreno bagnato. Su Parigi ha piovuto per tutto il pomeriggio.

5′- In avanti dei sudamericani, che soffrono la pressione degli avversari in questo avvio di gara.

3′- Non sbaglia Farrell, che centra i pali da posizione leggermente defilata sulla sinistra ma dai 30 metri. Argentina 0 – Inghilterra 3.

2′- Gran placcaggio di Curry, che conquista il turnover costringendo l’avversario al tenuto. Subito opportunità di sbloccare il risultato per l’Inghilterra.

1′- Drop di Youngs, match che inizia ufficialmente.

PRIMO TEMPO

21:00 Squadre che si dispongono nelle rispettive metà campo. Tutto pronto allo Stade de France, inizia lo spettacolo!

20:58 Si prosegue con l’inno nazionale inglese.

20:57 E’ il momento degli inni nazionali. Si parte con quello argentino.

20:54 Accolte dagli applausi del numerosissimo pubblico presente entrano in campo le squadre di Argentina ed Inghilterra.

20:51 Finale per il terzo posto che si presenta come ricco antipasto in vista del main event di domani. Gli occhi del mondo del rugby saranno puntati sull’attesissima Sudafrica-Nuova Zelanda.

20:47 A Parigi gli allievi sudamericani sfidano i maestri britannici. E’ noto che gli inglesi portarono il gioco della palla ovale in argentina, ma di tempo ne è passato…

20:43 Buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Argentina-Inghilterra. Tra poco meno di 20 minuti via alla finale per il bronzo dei Mondiali di rugby 2023.

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della finale per il bronzo dei Mondiali 2023 di rugby tra Argentina ed Inghilterra. A Parigi scendono in campo le due compagini che si sono fermate in semifinale, con i Pumas tuttavia che possono già essere soddisfatti del loro cammino. Rammarico invece per i britannici, piegati nei minuti finali dal Sudafrica. Ricordiamo che le due compagini si sono affrontate oltre un mese fa nella fase a gironi, con gli inglesi bravi ad imporsi per 27-10.

I riflettori si accenderanno alle 21.00. Ci sarà sicuramente grande spettacolo in quello che sarà un match antipasto dell’attesissima finale tra Nuova Zelanda e Springboks. Steve Borthwick, selezionatore degli inglesi, ha varato ben 8 cambi rispetto alle semifinali, mentre il suo omologo Cheika sceglie di sostituire soltanto tre uomini.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Argentina: 15 Juan Cruz Mallia, 14 Emiliano Boffelli, 13 Lucio Cinti, 12 Jeronimo de la Fuente, 11 Mateo Carreras, 10 Santiago Carreras, 9 Tomas Cubelli, 8 Facundo Isa, 7 Marcos Kremer, 6 Juan Martin Gonzalez, 5 Pedro Rubio, 4 Guido Petti, 3 Francisco Gómez Kodela, 2 Julián Montoya, 1 Thomas Gallo. In panchina: 16 Agustín Creevy, 17 Joel Sclavi, 18 Eduardo Bello, 19 Matias Alemanno, 20 Rodrigo Bruni, 21 Lautaro Bazan Velez, 22 Nicolas Sanchez, 23 Matías Moroni



Inghilterra: 15 Marcus Smith, 14 Freddie Steward, 13 Joe Marchant, 12 Manu Tuilagi, 11 Henry Arundell, 10 Owen Farrell, 9 Ben Youngs, 8 Ben Earl, 7 Sam Underhill, 6 Tom Curry, 5 Ollie Chessum, 4 Maro Itoje, 3 Will Stuart, 2 Theo Dan, 1 Ellis Genge. In panchina: 16 Jamie George, 17 Bevan Rodd, 18 Dan Cole, 19 David Ribbans, 20 Lewis Ludlam, 21 Danny Care, 22 George Ford, 23 Ollie Lawrence.

La finale per il terzo posto tra Argentina ed Inghilterra inizierà alle ore 21.00. Sarà possibile seguire il match in diretta TV su Raisport e Sky Sport, in streaming su Raiplay, NOW e Sky GO. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto del match.

Foto: LiveMedia