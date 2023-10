Sport in tv oggi (domenica 1Â° ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Sarà una giornata ricca di sport in tv ed in streaming quella di oggi, domenica 1° ottobre: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, l’equitazione con la Finale della Nations Cup di salto ostacoli, i motori con MotoGP e Superbike e molto altro ancora.

A Barcellona, in Spagna, si concluderà la Finale della Nations Cup 2023 di salto ostacoli dell’equitazione, qualificante alle Olimpiadi di Parigi 2024: in palio l’ultimo pass per la squadra meglio classificata non ancora qualificata (una tra Stati Uniti e Brasile).

Per quel che riguarda il Motomondiale 2023, si concluderà il fine settimana del GP del Giappone, con il warm up e le gare che si disputeranno a Motegi e saranno valide per la quattordicesima tappa del calendario di MotoGP, Moto2 e Moto3.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 1° ottobre

03.40-03.50 MotoGP, GP Giappone: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now

05.00-05.35 Moto3, GP Giappone: gara (20 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, differita 09.00 TV8 HD, tv8.it

05.00 Tennis, WTA 500 Tokyo: finale – SuperTenniX, WTA TV, differita 23.00-01.00 SuperTennis HD

05.00 Tennis, WTA 1000 Pechino: primo turno (1° match dalle 05.00 Paolini-Haddad Maia) – SuperTenniX, WTA TV, 05.00-06.45 e 15.00-17.00 SuperTennis HD

06.15-06.55 Moto2, GP Giappone: gara (22 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, differita 10.15 TV8 HD, tv8.it

06.30 Tennis, ATP 500 Pechino: secondo turno (3° match dalle 05.00 Sinner-Nishioka, 3° match dalle 06.30 Musetti-Alcaraz) – SuperTenniX, Tennis TV, 06.45-12.00 e 13.30-15.00 SuperTennis HD

08.00 Tennis, ATP 250 Astana: quarti di finale – SuperTenniX, Tennis TV, 12.00-13.30 SuperTennis HD

08.00-08.50 MotoGP, GP Giappone: gara (24 giri) – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, Now, differita 12.00 TV8 HD, tv8.it

10.00 Ginnastica artistica, Mondiali: qualificazioni maschili (Italia dalle 12.15) – All Gymnastics TV

10.00-10.15 Superbike, GP Portogallo: warm up – Nessuna copertura tv/streaming

10.50 Atletica, Mondiali di corsa su strada – RaiPlay

11.30 Ciclismo, CRO Race: sesta tappa – 12.55 Eurosport 1 HD, eurosport.it, discovery+, DAZN

11.35 Golf, Ryder Cup: terza giornata, match singoli – Rai Play 2, dalle 12.10 anche Rai Sport HD poi dalle 16.00 Rai 2 HD; Sky Sport Golf, dalle 12.30 anche Sky Sport Uno; Sky Go, Now

12.00 Superbike, GP Portogallo: Superpole Race – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, SkyGo, Now, differita 14.05 TV8 HD, tv8.it

12.10 Ciclismo, Famenne Ardenne Classic – 14.30 eurosport.it, discovery+

12.15 Ciclismo, Tour de Vendée – 15.15 eurosport.it, discovery+, 16.45 Eurosport 1 HD, DAZN

12.30 Calcio, Serie A: Bologna-Empoli – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, Now

12.30 Calcio femminile, Serie A: Napoli-Milan – DAZN

14.00 Basket femminile, Serie A1: Ragusa-Virtus Bologna – LBF TV

14.30 Calcio femminile, Serie A: Sassuolo-Pomigliano – DAZN

14.50 Pentathlon moderno, Challenger Spain: finale maschile – Nessuna copertura tv/streaming

15.00 Superbike, GP Portogallo: Gara 2 – Sky Sport MotoGP, TV8 HD, SkyGo, Now, tv8.it

15.00 Calcio, Serie A: Udinese-Genoa – DAZN, ZONA DAZN

15.00 Equitazione, Finale Nations Cup salto ostacoli: Final Competition – ClipMyHorse.TV e FEI.TV

16.00 Ginnastica artistica, Mondiali: qualificazioni femminili (Italia dalle 16.00) – All Gymnastics TV

16.15 Basket femminile, Serie A1: Sassari-Campobasso – LBF TV

16.30 Basket, Serie A: Venezia-Tortona – DAZN, Eurosport 2 HD, eurosport.it, discovery+

17.00 Basket, Serie A: Brescia-Pesaro – DAZN

17.30 Basket, Serie A: Sassari-Napoli – DAZN

17.30 Basket, Champions League: qualificazioni, Cholet-Brindisi – DAZN

17.45 Rugby, Coppa del Mondo: Australia-Portogallo – Sky Sport Arena, Sky Go, Now

18.00 Calcio, Serie A: Atalanta-Juventus – DAZN, ZONA DAZN

18.00 Calcio femminile, Serie A: Juventus-Sampdoria – DAZN

18.00 Golf, Ryder Cup: Cerimonia di Chiusura – Sky Sport Golf, Sky Sport Uno, Sky Go, Now

18.15 Basket, Serie A: Milano-Treviso – DAZN, DMAX, eurosport.it, discovery+

18.30 Basket femminile, Serie A1: Brixia-Faenza – LBF TV

19.30 Basket, Serie A: Scafati-Virtus Bologna – DAZN

20.45 Basket femminile, Serie A1: Schio-Geas – LBF TV

20.45 Calcio, Serie A: Roma-Frosinone – DAZN, ZONA DAZN

21.00 Rugby, Coppa del Mondo: Sudafrica-Tonga – Sky Sport Arena, Sky Go, Now

22.00 Volley, Preolimpico: Italia-Qatar – Sky Sport Uno, Sky Go, Now, VBTV

