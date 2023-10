LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2023 in DIRETTA: azzurre in gara dalle 16.00 nelle qualificazioni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Ad Anversa (Belgio) iniziano le qualificazioni femminile e l’Italia scenderà in pedana con un grande obiettivo: staccare il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024, che verrà assegnato alle migliori nove squadre escludendo quelle salite sul podio nella passata rassegna iridata e dunque già ammesse ai Giochi (USA, Gran Bretagna, Canada). La nostra Nazionale sarà impegnata nella prima suddivisione, partendo dal volteggio alle ore 16.00

Le vice campionesse d’Europa si presenteranno in gara al buio, senza conoscere i risultati delle avversarie e anzi faranno da apripista: proprio le prestazioni delle Fate faranno da riferimento alle rivali. Bisognerà aspettare fino a lunedì sera per conoscere il destino delle azzurre, per sapere se avranno staccato il biglietto per i Giochi e se avranno raggiunto delle finali. Si gareggerà con la formula del 5-4-3: cinque atlete a disposizione, quattro saliranno sugli attrezzi, i migliori tre punteggi verranno presi in considerazione per la classifica generale.

Alice D’Amato, Manila Esposito ed Elisa Iorio saranno le tre generaliste. La genovese avrà i gradi di capitana, è reduce dal bronzo agli Europei e dal trionfo agli Assoluti. La Campionessa d’Europa alle parallele asimmetriche ha tutte le carte in regola per brillare, al pari della 16enne campana, in primavera capace di conquistare l’argento continentale alla trave: raggiungere rispettivamente l’atto conclusivo tra gli staggi e i 10 cm sarebbe un risultato degno di nota. La 20enne emiliana si è lasciata alle spalle i problemi fisici del recente passato e sembra in ottima forma.

Angela Andreoli si è presentata ad Anversa in condizioni fisiche non impeccabili, ma ha recuperato e dunque verrà schierata tra parallele e trave. La bresciana si dividerà gli esercizi con l’esordiente Arianna Belardelli, che sarà impegnata al volteggio e al corpo libero.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualificazioni femminili dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio per esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizierà alle ore 16.00 con l’Italia subito in gara. Buon divertimento a tutti.

