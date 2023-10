LIVE Ryder Cup 2023 in DIRETTA: all’Europa servono 4 punti per vincere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amiche ed amici di OA Sport, amanti del golf, buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del terzo ed ultimo giorno della Ryder Cup 2023! Il Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio è pronto ad ospitare il momento decisivo, quello destinato a scrivere la storia dell’iconica competizione.

Archiviate le due giornate di “doppi”, il menu prevede per la domenica il piatto forte, ovvero le sfide 1 vs 1 che metteranno faccia a faccia i componenti del Team Europe e del Team USA. Si riparte dal punteggio di 10,5 a 5,5 per l’Europa, che può contare dunque su un vantaggio consistente e che vede piuttosto da vicino l’agognato traguardo dei 14,5 punti che sancirebbero la vittoria.

Per gli Stati Uniti la situazione è quasi disperata, nonostante una sessione pomeridiana di ieri che ha ridato un po’ di respiro. Per arrivare ai 14 punti che permetterebbero di conservare il trofeo serve mettere in scena una sorta di vendetta del celebre “Miracle at Medinah”, quando l’Europa, nel 2012, ribaltò una situazione di svantaggio di 10-6 in terra statunitense.

I capitani Donald e Johnson hanno fatto le loro scelte, ed entrambi hanno deciso di mettere i giocatori più quotati nei primi match. Da qui sono nati gli spettacolari accoppiamenti delle sfide singolari. Si parte alle 11.35 con un duello stellare tra Jon Rahm e Scottie Scheffler, probabilmente gli uomini di punta di entrambi i team. Seguirà un altro incontro dal peso specifico enorme, quello che alle 11.47 vedrà partire Viktor Hovland e Collin Morikawa. Le partenze si susseguiranno ogni 12 minuti fino alla 13.47, quando inizierà la sfida Robert MacIntyre-Wyndham Clark.

Questo il programma di giornata con gli orari di partenza e gli accoppiamenti di tutti i match singolari (in blu gli europei, in rosso gli statunitensi):

11.35 Jon Rahm vs Scottie Scheffler

11.47 Viktor Hovland vs Collin Morikawa

11.59 Justin Rose vs Patrick Cantlay

12.11 Rory McIlroy vs Sam Burns

12.23 Matt Fitzpatrick vs Max Homa

12.35 Tyrrell Hatton vs Brian Harma

12.47 Ludvig Åberg vs Brooks Koepka

12.59 Sepp Straka vs Justin Thomas

13.11 Nicolai Højgaard vs Xander Schauffele

13.23 Shane Lowry vs Jordan Spieth

13.35 Tommy Fleetwood vs Rickie Fowler

13.47 Robert MacIntyre vs Wyndham Clark

È il giorno decisivo della Ryder Cup italiana, quello che vedrà una squadra uscire trionfante dal percorso alzando l’ambitissima coppa e l’altra iniziare a progettare la rivincita per il 2025. Noi di OA Sport vi racconteremo ogni emozione, ogni colpo di scena di questa mitica giornata con la nostra DIRETTA LIVE testuale con aggiornamenti in tempo reale. Impossibile mancare!

