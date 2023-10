LIVE Ginnastica artistica, Mondiali 2023 in DIRETTA: alle 12.00 azzurri a caccia di finale e pass olimpico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica. Ad Anversa (Belgio) si concludono le qualificazioni maschili e l’Italia scenderà in pedana con un grande obiettivo: staccare il biglietto per le Olimpiadi di Parigi 2024, che verrà assegnato alle migliori nove squadre escludendo quelle salite sul podio nella passata rassegna iridata e dunque già ammesse ai Giochi (Cina, Giappone, Gran Bretagna). La nostra Nazionale sarà impegnata nella sesta e ultima suddivisione, partendo dal corpo libero alle ore 12.15.

I Campioni d’Europa si presenteranno in gara conoscendo i risultati di tutte le avversarie e avendo così ben chiaro il quadro della situazione su cosa serve per volare ai Giochi, ma anche per entrare tra le migliori otto compagini e meritarsi così la possibilità di disputare la finale a squadre dopo il quarto posto dell’anno scorso. Si gareggerà con la formula del 5-4-3: cinque atleti a disposizione, quattro saliranno sugli attrezzi, i migliori tre punteggi verranno presi in considerazione per la classifica generale.

Yumin Abbadini, Mario Macchiati e Lorenzo Minh Casali saranno i tre generalisti. Il lombardo avrà il compito di aprire la gara al corpo libero e di chiuderla alla sbarra. Al quadrato i riflettori sono puntati su Nicola Bartolini, Campione del Mondo due anni fa che in questa occasione si cimenterà anche al cavallo con maniglie e al volteggio, attrezzo su cui nessun azzurro eseguirà due salti. Matteo Levantesi darà il massimo alle amate parallele pari e poi fornirà il propio contributo anche agli anelli e alla sbarra.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualificazioni maschili dei Mondiali 2023 di ginnastica artistica: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio per esercizio, punteggio dopo punteggio, per non perdersi davvero nulla. Si inizierà alle ore 10.00 con la quinta suddivisione, poi alle ore 12.15 tutti insieme per spingere l’Italia. Buon divertimento a tutti.

