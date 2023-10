LIVE Superbike, GP Portogallo 2023 in DIRETTA: Superpole Race e gara-2 in tempo reale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, Portogallo 2023, Bautista vuole i punti che mancano per il titolo.

Alvaro Bautista domina gara-1 del weekend di Superbike a Portimao. Montando la sua Ducati, lo spagnolo, partendo dalla seconda fila, ha dimostrato una determinazione inarrestabile. Nonostante la feroce competizione, a dodici giri dalla fine, Bautista ha assunto il comando e ha mantenuto la sua posizione fino alla fine. Razgatlioglu, su Yamaha, ha conquistato il secondo posto, seguito da Rea su Kawasaki.

Questa vittoria ha assicurato a Ducati il titolo del Campionato costruttori e ha permesso a Bautista di consolidare ulteriormente la sua posizione di leader. Per quanto riguarda proprio il pilota Ducati, ora sono 52 i punti di distacco nei confronti di Razgatlıoglu, servono due vittorie dello spagnolo e almeno un terzo posto del turco tra Superpole Race e gara-2 per Bautista per conquistare nuovamente il titolo.

Evento: Superbike, GP Portogallo

Data: 01/10/2023

Ore: Superpole Race 12.00, Gara-2 15.00

Dove vederla: Sky Sport MotoGP e TV8.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della diretta di Superbike, GP Portogallo 2023: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio della Superpole Race 12.00 mentre gara-2 alle 15.00. Buon divertimento!

Foto: LPS