LIVE Sinner-Nishioka, ATP Pechino 2023 in DIRETTA: ostacolo nipponico verso i quarti

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Sinner–Nishioka, match valevole per il secondo turno dell’edizione 2023 dell’ATP 500 di Pechino (Cina): l’altoatesino cerca l’accesso ai quarti di finale del torneo in corso nella capitale cinese, vittoria che darebbe una spinta ulteriore alla classifica del numero uno azzurro.

Al rientro in campo dopo uno stop lungo quasi un mese, Sinner è riuscito a vincere l’incontro al rientro con Daniel Evans di due giorni fa, al termine di una battaglia durata poco meno di tre ore: il 22enne azzurro ha sofferto decisamente il gioco del britannico, specie dalla metà del secondo set, accusando per altro un principio di crampi verso la fine del match. Con un successo, Sinner si avvicinerebbe alla sesta posizione occupata nel ranking ATP da Andrey Rublev, il quale è uscito di scena in questo torneo per mani di Ugo Humbert.

L’avversario di oggi del tennista altoatesino è il giapponese Yoshihito Nishioka: numero 38 del mondo, il nipponico è un giocatore assai atipico per il periodo attuale visto che, insieme a Diego Schwartzman, risulta uno dei giocatori più bassi ad aver navigato negli ultimi anni nei primi 50 al mondo con i suoi 170 cm. Nishioka è reduce per di più da un’ottimo torneo a Zhuhai, dove il giapponese ha conquistato la quinta finale ATP della carriera, prima di cedere in due set a Karen Khachanov.

La sfida tra Sinner e Nishioka, il cui via è programmato come terzo match sul campo Lotus, dopo l’incontro femminile Paolini-Haddad Maia (N.B. 5.00) e la sfida tra Etcheverry e Ruud (N.B. 6.30), sarà visibile in tv su Supertennis, mentre la diretta streaming sarà affidata a Supertennix e Tennis Tv. Non perdetevi neanche un punto della partita con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

