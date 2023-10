LIVE Musetti-Alcaraz, ATP Pechino 2023 in DIRETTA: sfida da brividi contro il n.2 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno dell’ATP 500 di Pechino tra Lorenzo Musetti e lo spagnolo Carlos Alcaraz. Sul cemento outdoor cinese si assisterà al quarto confronto diretto tra i due, il terzo a livello ATP dopo il trionfo dell’azzurro sulla terra di Amburgo, e la vittoria del numero 2 del mondo ai French Open 2023. Il vincente della sfida troverà ai quarti di finale uno tra l’argentino Etcheverry ed il norvegese Ruud.

Musetti, ventunenne di Carrara, arriva a questo appuntamento dopo aver raggiunto le semifinali nell’ATP 250 di Chengdu. Protagonista nei recenti gironi di qualificazione di Coppa Davis, il toscano ha piegato all’esordio il russo Karen Khachanov. Lorenzo sta cercando di trovare continuità anche sul veloce, e quest’oggi sarà chiamato alla prova regina contro il fenomeno iberico.

Dal canto suo Alcaraz arriva in Oriente dopo aver riposato a margine della sconfitta in semifinale degli US Open. Ventenne murciano, lo spagnolo in questa stagione vanta ben 6 titoli, con tre successi sulla terra battuta (Madrid, Barcellona, Buenos Aires), due sull’erba (Wimbledon, Queen’s), ed uno sulla medesima superficie di Pechino conquistato al Masters 1000 di Indian Wells.

Il secondo turno dell'ATP 500 di Pechino tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz sarà il terzo match sul Diamond Stadium a partire dalle 6.30 ora italiana dopo Vondrousova-Kalinina e Sabalenka-Kenin.

