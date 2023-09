LIVE MotoGP, GP Giappone 2023 in DIRETTA: Martin per il bis, Bagnaia deve limitare i danni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Giappone 2023, valido come quattordicesimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Entra nel vivo la volata per il titolo nella classe regina del Motomondiale, con Francesco Bagnaia ormai tallonato da un Jorge Martin in stato di grazia e pronto addirittura a completare il sorpasso in classifica generale.

Dopo la Sprint di ieri, Pecco è ancora leader del campionato ma con un margine di soli 8 punti su Martinator, mentre Marco Bezzecchi accusa un distacco di 47 punti dalla vetta. Lo spagnolo del Team Pramac è stato perfetto nel sabato di Motegi e potrà quindi scattare dalla pole position davanti a Bagnaia e alla KTM di Jack Miller. Seconda fila aperta da Bezzecchi e completata da Brad Binder e Fabio Di Giannantonio.

Terza linea dello schieramento tutta spagnola, con Marc Marquez 7° sulla Honda davanti alle Aprilia ufficiali di Maverick Viñales e Aleix Espargarò. Difficile immaginare delle grandi rimonte da centro gruppo, ma attenzione alla variabile meteo perché le previsioni indicano un rischio pioggia abbastanza concreto proprio nella fascia oraria del GP.

Appuntamento fissato dunque prima delle ore 8.00 italiane con la partenza della gara di MotoGP a Motegi. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

