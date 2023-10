LIVE Sinner-Sonego 6-2, 6-4, ATP Vienna 2023 in DIRETTA: l’altoatesino domina il derby ed è ai quarti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Per questa Diretta Live è tutto! Ci sentiamo domani per il quarto di finale dell’Atp 500 di Vienna che vedrà Sinner affrontare il vincente tra Monfils e Tiafoe. Un saluto sportivo!

20.36 Sono 20 vincenti a 17 per Sinner che, come detto, nel secondo set si è messo in testa di seguire quasi tutti i servizi a rete, e lo ha fatto in modo più che lodevole. Chissà che non possa divenire un punto di forza del numero 1 d’Italia, dopo che tanti grattacapi gli aveva dato fino a questo punto della sua carriera. Gratuiti: 10-7 Sonego per un match complessivamente gradevole.

20.34 Nessun doppio fallo di Jannik, contro i due del torinese, che ha messo a segno 6 ace contro il solo di Sinner. Sedici punti in più per il giocatore di San Candido che ha vinto l’undicesima partita contro giocatori italiani a livello ATP. L’ultimo azzuro a batterlo è stato Salvatore Caruso nelle qualificazioni di Cincinnati.

20.32 Statistiche al servizio che ci dicono di un Sonego che ha servito il 64% di prime palle ottenendo il 61% di punti, e il 48% sulla seconda. Chiaramente l’83% di Sinner è “drogato” dal fatto che nel secondo parziale, da quando ha ottenuto il break ha praticamente fatto solo serve&volley, prevalentemente con una prima in campo in sicurezza.

20.30 Jannik Sinner giocherà domani sera contro Monfils o Tiafoe il 13esimo quarto di finale del 2023. Il dato che sicuramente impressiona di più quest’oggi, è il 18/25 a rete.

20.28 Sinner-Sonego 6-2 6-4! Con un altro serve&volley l’altoatesino vola ai quarti di finale.

40-15 Bel passante di dritto stavolta del torinese.

40-0 Servizio vincente. Di un nulla larga la risposta di dritto di Sonego. Ancora un serve&volley.

30-0 Un altro serve&volley con tanto di demi-volèe vincente

15-0 Ancora avanti Sinner e ancora chiude con lo smash!

5-4 Prima vincente di Sonego. Il numero 1 d’Italia servirà dopo il cambio campo per un posto nei quarti di finale nel 500 di Vienna!

A-40 Ace (6)!

40-40 Risposta lungolinea di rovescio micidiale di Sinner e voleè alta di dritto.

40-30 Prima vincente

30-30 Risponde in allungo miracolosamente Sinner, Palla corta del torinese che c’entrava poco.

30-15 Prima e dritto per Sonego.

15-15 Ace (5).

0-15 Attacca con il dritto lungolinea Sinner, lungo il pallonetto in back in recupero di Sonego.

5-3 Altro serve&volley, altro punto!

40-30 Bravo Sonego a giocare un pallonetto lunghissimo, sbaglia lo smash Sinner.

40-15 Serve&volley e un’altra gran volèe di rovescio corta, bellissima!

30-15 Prima vincente.

15-15 Stavolta fa un miracolo in tuffo con la volèe di rovescio Jannik.

0-15 Sbaglia un comodo schiaffo al volo Sinner.

4-3 Back di rovescio messo fuori da Sonego. C’è il break del numero 4 del mondo. E’ lui il primo a strappare il servizio anche nel secondo set.

40-A Che difesa di Jannik! Non sfonda il piemontese che sbaglia il dritto lungolinea insperato.

40-40 Aveva risposto alla grande, sulla riga Sinner, ma Sonego ha messo un dritto all’incrocio delle righe e ha facilmente chiuso a rete!

30-40 Servizio e dritto.

15-40 Smorzata di poco senso giocata da Sonego. E’ larga, due palle break.

15-30 Prende il comando del gioco con il dritto lungolinea, scende a rete e fa il punto Sinner.

15-15 Sbaglia in lunghezza il dritto Sonego.

15-0 Servizio vincente.

3-3 Prima quasi vincente e benedizione.

A-40 Servizio, dritto e smash.

40-40 Scambio lungo in cui ha la meglio Sonego, che ha giocato un dritto in controbalzo inside in clamoroso.

A-40 Scende a rete ma fa buona guardia stavolta Sinner. Chiude con lo smash in salto ben piazzato.

40-40 Di poco lungo il dritto del torinese, che occasione! Aveva risposto.

30-40 Risposta in allungo di Sonego, scende a rete dopo il dritto Sinner ma sbaglia ancora una volèe facile.

30-30 Ace (1)!

15-30 Prima vincente.

0-30 Secondo gratuito di seguito di Sinner, questo dopo il servizio.

0-15 Attenzione, primo punto per Sonego dopo l’errore di dritto.

3-2 Ace (5)!

40-15 Terzo servizio vincente di seguito.

30-15 Prima vincente ancora.

15-15 Prima vincente.

0-15 Errore di dritto di Sonego.

2-2 Altra prima, altro punto.

A-40 Servizio vincente (207 km/h).

40-40 Palla corta non perfetta di Jannik, arriva bene il torinese e chiude facilmente a rete.

40-30 Rimasto dentro il dritto dell’altoatesino, sbaglia di rovescio Sonego.

30-30 Sbaglia ancora Sinner. Secondo errore di dritto del game.

30-15 Aveva risposto per miracolo Sonego, ma poi ha messo fuori un dritto in spinta. Occasione persa qui dal torinese.

15-15 Erroraccio di Sinner con un dritto sottorete sbagliato.

15-0 Prima vincente.

2-1 Prima vincente e il torinese tiene nuovamente il servizio a 30.

40-30 Lungo di poco il dritto del numero 1 d’Italia. Bene Sonego a difendersi in controbalzo.

30-30 Sbaglia la risposta di dritto Sinner.

15-30 Risposta di dritto profonda e rovescio di Sonego in rete.

15-15 Servizio e palla corta vincente.

0-15 Dritto lungolinea spaventoso di Sinner.

1-1 Prima vincente. A zero l’altoatesino.

40-0 Schiaffo al volo vincente di dritto.

30-0 Rovescio lungolinea assurdo di Sinner che poi non sbaglia la volèe a chiudere.

15-0 Prima vincente.

1-0 Ace (3).

40-30 Ace (2)!

30-30 Risposta incisiva e dritto pesantissimo di Sinner, che però spreca tutto con la volèe di dritto però.

15-30 Lungo il rovescio del torinese, sempre messo sotto pressione del suo avversario.

15-15 Lungo il dritto in contenimento dell’altoatesino.

0-15 Passante lungolinea micidiale di rovescio di Sinner.

Torinese al servizio. Quando tornerà dal toilet break che si è preso.

Sinner-Sonego 6-2! Lungo il back del torinese, 42′ per il primo parziale. Lotta c’è stata, ma solo dopo che Jannik ha conquistato il break, ovvero nel terzo gioco. Sul 2-5 Sonego ha avuto la chance di recuperare uno dei due break, annullata alla grande da Sinner con una combinazione servizio e dritto.

A-40 Aveva comandato alla grande Sonego, ma gran difesa dell’altoatesino ed errore di rovescio in rete del piemontese.

40-40 Servizio e drittone di Sinner. Che bordata.

40-A Lungo il dritto del nativo di San Candido.

40-40 Risposta di rovescio profonda, fuori il dritto di Sinner.

40-30 Ottima seconda, fuori la risposta di dritto.

30-30 Prima vincente alla “T”.

15-30 Mette pressione stavolta il piemontese, scendendo a rete sulla seconda di Sinner, che mette fuori il passante di dritto.

15-15 Bella risposta anticipata di rovescio di Sonego.

15-0 Servizio, dritto e chiusura a rete Sinner.

5-2 Ancora ritmo alto e grande pressione messa sulle spalle di Sonego, che mette largo il dritto in contenimento e cede nuovamente il servizio. Era 40-15.

40-A Ancora una gran risposta dell’altoatesino! Rovescio largo del torinese.

40-40 Che punto di Sinner! Una pallata dietro l’altra trovando angoli che mandano completamente fuorigioco Sonego.

40-30 Doppio fallo (2).

40-15 Prima vincente.

30-15 Servizio e dritto Sonego.

15-15 Esagera con il dritto inside in però.

15-0 Bella smorzata di Sonego, in controtempo.

4-2 Servizio e super-dritto con palla bassissima giocato da Sinner che tiene il servizio.

40-30 Servizio vincente esterno.

30-30 Serve&volley che non paga di Sinner. Bel passante di dritto del piemontese.

30-15 Non rientra di poco la risposta in “chop” del torinese.

15-15 Grande smash in arretramento dell’altoatesino.

0-15 Sbaglia Sinner col dritto.

3-2 Rovescio lungolinea MICIDIALE di Sonego. Colpo da highlights che gli vale il secondo gioco del match, in cui ha annullato due palle del doppio break.

A-40 Servizio e dritto Sonego.

40-40 Errore gratuito di rovescio in risposta di Sinner. Era una seconda.

40-A Sul nastro il dritto in uscita dal servizio di Sonego.

40-40 Servizio e dritto a salvare la palla break.

40-A Dritto lungolinea micidiale dell’altoatesino!

40-40 Errore di rovescio in palleggio, dettato dalla fretta, per Sonego.

A-40 Lunga stavolta la risposta di dritto.

40-40 Che risposta e che rovescio lungolinea di Sinner!

40-30 Prima vincente a uscire.

30-30 Servizio in kick con cui pensava di aprirsi il campo Lorenzo, risposta molto angolata di Sinner e rovescio lungolinea in rete.

30-15 Servizio e dritto di Sonego! Splendida soluzione dal centro del campo.

15-15 Risposta di rovescio in rete del numero 4 del mondo.

0-15 Martella di dritto l’altoatesino, in rete il recupero di dritto del torinese.

3-1 Sotterra il rovescio Sonego, conferma il break Sinner.

40-15 Risposta profonda di dritto del torinese. Primo punto vinto in risposta da lui.

40-0 Lunga la risposta di rovescio di Sonego.

30-0 Stessa combinazione, risultato che non cambia.

15-0 Servizio e dritto per Jannik.

2-1 Fa male col dritto lungolinea e chiude a rete Sinner. C’è il primo break della partita, è per il giocatore di San Candido.

15-40 Attacca ma mette larga la volèe di dritto Lorenzo. Prime due chance di break per l’altoatesino.

15-30 Resta dalla parte di Sonego il rovescio, dopo aver colpito il nastro.

15-15 Ace (1). Rimedia alla grande il torinese.

0-15 Doppio fallo (1).

1-1 A zero tiene il servizio anche Sinner.

40-0 In spostamento mette in rete il rovescio Sonego.

30-0 Servizio e dritto per Sinner e discesa a rete, passante di Sonego in rete.

15-0 Servizio vincente dell’altoatesino.

1-0 Lungo il dritto di Sinner. Bell’inizio del torinese.

40-0 Serve&volley vincente. Ottimo slice e seguente volèe di rovescio.

30-0 Nastro colpito in risposta da Sinner, rovescio lungolinea vincente di Sonego.

15-0 Servizio e dritto per il torinese.

Lorenzo Sonego al servizio.

18.53 C’è il pienone sul Centrale di Vienna! Come sempre a dire la verità.

18.52 Sonego che, ricordiamo, è stato ripescato dopo che ha perso da Muller nelle qualificazioni. Nella giornata di martedì ha battuto Cerundolo, numero 21 del mondo, in 3 set e giocando un gran tennis.

18.50 Palleggio di riscaldamento iniziato. Altri 5′ minuti e si parte! Sarà Sonego a iniziare al servizio.

18.48 Dall’inizio del mese di luglio, Sinner ha incamerato ben 20 vittorie con sole 4 sconfitte in 6 tornei giocati. La vittoria a Toronto e a Pechino gli hanno permesso di salire fino alla top 4 del ranking mondiale. L’altoatesino vanta un record di 25-2 contro avversari fuori dalla top-50 nel 2023.

18.44 Sonego invece ha un record di 2 vinte e 8 perse contro avversari nella top 5 del ranking. Ha vinto contro Thiem a Roma e contro Djokovic (6-2, 6-1) proprio a Vienna nel 2021.

18.40 Sinner ha un record molto positivo nei confronti con giocatori della stessa nazionalità. Ha infatti vinto tutti e 10 gli incontri giocati contro avversari italiani.

18.38 Ci siamo dunque, tra pochi minuti saranno in campo il torinese e l’altoatesino, per quello che è la quarta sfida tra i due nel 2023. A imporsi è sempre stato Sinner, che ha perso un set solamente in quel di Halle, dove vinse col punteggio di 6-7, 6-4, 6-4.

18.35 Tsitsipas b. Machac 6-3, 4-6, 7-5! Chiude soffrendo il greco, dopo essere stato sotto 1-4 nel terzo. Adesso tocca al derby azzurro tra Sinner e Sonego!

17.52 Tsitsipas-Machac 6-3, 4-6. Dopo il terzo set gli azzurri in campo.

17.10 Tsitsipas-Machac 6-3. Dopo questa partita sarà la volta del derby azzurro!

16.18 Medvedev b. Dimitrov 3-6, 6-2, 6-4! Adesso il greco contro il ceco, e poi sarà la volta di Sinner-Sonego!!

15.00 Un set avanti Dimitrov su Medevedev.

13.30 Andrey Rublev piega la resistenza di Matteo Arnaldi per 7-5 6-3. Adesso Medvedev-Dimitrov, Tsitsipas-Machac e poi il derby azzurro!

Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di ottavi di finale dell’Atp 500 di Vienna, un derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego!

Il torinese e l’altoatesino si ritrovano poche settimane dopo l’ultimo precedente, giocato negli States in occasione degli US Open e vinto 6-4 6-2 6-4 dal nativo di San Candido. I due hanno giocato contro ben tre volte quest’anno, con Sinner che si è imposto oltre che a New York, nei quarti di Montpellier e negli ottavi di Halle, con quest’ultimo incontro che è stato il più combattuto (6-7, 6-4 6-4). Sonego dal canto suo ha poco da perdere, essendo stato eliminato nell’ultimo turno di qualificazioni. Il torinese è stato poi ripescato al posto di McDonald e ha sconfitto brillantemente Francisco Cerundolo (numero 21 del mondo) nella giornata di martedì per 6-4 5-7 6-2, punteggio che avrebbe potuto anche essere più netto.

Nuovo torneo, nuovi obiettivi per il numero 1 d’Italia e numero 4 del mondo. C’è da preparare al meglio un gran finale di stagione che vedrà l’altoatesino impegnato in ordine a Parigi Bercy, alle Atp Finals di Torino e nella Final-8 di Coppa Davis. Questa settimana l’azzurro deve difendersi dal possibile attacco di Andrey Rublev che, in caso di vittoria del torneo austriaco, sopravanzerebbe l’azzurro nel ranking mondiale. Il russo sarà impegnato alle 11.45 contro Matteo Arnaldi. Nella giornata di ieri Sinner si è preso la rivincita su Ben Shelton, che lo aveva battuto nel 1000 di Shanghai. Una grande vittoria, la numero 52 di quest’anno, contro l’americano che ormai è un vero e proprio “big” del tennis mondiale, soprattutto sul cemento, dove vanta due semifinali Slam su altrettanti tornei disputati.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del derby azzurro tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego. Il match sarà il quarto (non prima delle 17.30) sul Centrale dopo Arnaldi-Rublev, Medvedev-Dimitrov e Tsitsipas-Machac, match dei quali vi terremo aggiornati circa lo svolgimento!

Foto: Antoine Ludger