Ranking ATP, Sinner potrebbe affrontare Rublev a Vienna: in palio il 4° posto

Prosegue il duello a distanza: vittorie oggi a Vienna per l’azzurro Jannik Sinner ed il russo Andrey Rublev. Nel ranking ATP l’italiano si conferma al quarto posto a quota 5035, mentre il russo rimane in quinta posizione con 4845, a -190 dal tennista del Bel Paese.

A Vienna è in corso uno scontro diretto per il numero 4 ATP: lunedì prossimo Sinner scarterà i 90 punti dei quarti di finale dello scorso anno a Vienna, mentre Rublev nella scorsa stagione è uscito agli ottavi a Vienna (45 punti). Il match tra i due, rispettivamente testa di serie numero 2 e numero 3, potrebbe verificarsi in semifinale.

Inoltre lunedì prossimo entrambi recupereranno un torneo da 45 punti in luogo di uno da 10: per Rublev saranno gli ottavi dell’ATP 500 di Pechino invece del Masters 1000 di Cincinnati, mentre per Sinner saranno i quarti dell’ATP 250 di ‘s-Hertogenbosch al posto del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023.

Rublev vincendo il torneo di Vienna arriverebbe a quota 5255, ed in quel caso Sinner non potrebbe difendere il quarto posto, in quanto nella migliore delle ipotesi sarebbe sconfitto in semifinale, raggiungendo quota 5125, scivolando al quinto posto della classifica.

Nel caso in cui Rublev fosse il finalista perdente a Vienna, il russo si fermerebbe a quota 5055, ed in quel caso la sconfitta in semifinale basterebbe a Sinner per difendere il quarto posto nel ranking ATP (5125). Qualora il russo non dovesse giungere in finale, Sinner sarebbe certo di restare quarto in graduatoria.

RANKING ATP LIVE 26 OTTOBRE

1 Novak Djokovic 11045

2 Carlos Alcaraz 8625

3 Daniil Medvedev 7025

4 Jannik Sinner 5035

5 Andrey Rublev 4845

6 Stefanos Tsitsipas 4345

7 Holger Rune 4145

8 Casper Ruud 3740

9 Alexander Zverev 3540

10 Taylor Fritz 3535

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Sascha Feuster