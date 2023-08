LIVE Sinner-Sonego, US Open 2023 in DIRETTA: il derby italiano vale il 3° turno

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, derby italiano valido per il secondo turno degli US Open 2023! Una sfida interessante, che ci regala comunque la certezza di avere un azzurro al terzo turno contro uno tra Tomas Martin Etcheverry e Stan Wawrinka.

Per entrambi il debutto è stato abbastanza agevole. Partendo da Jannik Sinner, che arriva con parecchie ambizioni a questo appuntamento dopo il successo nel Masters1000 di Toronto, il suo match con Yannick Hanfmann è stato risolto con ben pochi patemi, con il pericoloso tedesco uscito dal campo con un pesante 6-3 6-1 6-1. Il ragazzo di Torino ha invece ben gestito il qualificato statunitense Nicolas Moreno de Alboran, sconfitto con il punteggio di 6-3 6-4 6-2.

Quello di oggi sarà il terzo confronto fra i due azzurri, con i precedenti, entrambi datati 2023, che arridono a Sinner. Il primo risale ai quarti di finale di Montpellier, con l’attuale numero 6 al mondo che ebbe la meglio con un comodo 6-4 6-2 per poi andare a vincere il torneo, mentre ad Halle ha avuto più problemi, perdendo al tie break il primo set per poi imporsi con un doppio 6-4.

Il match tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego aprirà il programma del Louis Armstrong Stadium; in virtù del fuso orario, tutti gli appassionati potranno assistere alla sfida dalle ore 17.00 italiane. OA Sport seguirà la partita con la consueta DIRETTA LIVE, per non farvi perdere nemmeno un colpo di questa emozionante partita: BUON DIVERTIMENTO!

