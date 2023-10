LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano 85-82, Eurolega basket in DIRETTA: incredibile sconfitta dei milanesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito.

Milano perde dunque la terza partita in trasferta. Una sola vittoria in quattro partite giocate e la prossima settimana (martedì) al Forum arriva il Maccabi. Olimpia obbligata a vincere per non trovarsi in una situazione di classifica già molto preoccupante.

A Milano non basta un incredibile Nikola Mirotic da 30 punti e 12 rimbalzi ed un Shavon Shields da 25 punti. Alba Berlino, invece, trascinata dai 22 punti di Johannes Thiemann, assolutamente decisivo nella rimonta finale.

Sconfitta incredibile da parte dell’Olimpia Milano, che getta al vento un successo che sembrava certo negli ultimi cinque minuti. L’Alba Berlino vince alla fine 85-82 e coglie il suo primo successo in stagione.

FINISCE LA PARTITA!

Mirotic sbaglia il tiro del pareggio.

85-82 Dentro il libero di Thiemann.

Thiemann sbaglia il primo libero.

Shields sbaglia il tiro del pareggio.

84-82 Brown segna in penetrazione. Mancano 24 secondi alla fine.

82-82 Thiemann pareggia.

81-82 Thiemann strappa il rimbalzo e segna con il fallo di Shields.

0/2 di Hines pesantissimo

Brown fa fallo sulla schiacciata di Hines.

79-82 Un solo libero per Thiemann.

78-82 Dentro i due punti di Mirotic in penetrazione. Anche se forse è autocanestro di Schneider.

78-80 Tripla di Olinde. Alba sul -2.

Fallo in attacco di Melli ed è il quinto per il capitano milanese.

75-80 Due liberi di Thiemann. 2.43 alla fine.

73-80 Tre liberi di Mirotic.

Mirotic si guadagna tre liberi fondamentali.

73-77 Milano si perde Thomas che la punisce subito dall’arco.

70-77 TRIPLA DI LO!

70-74 Olinde non sbaglia dalla lunetta.

L’Alba sbaglia due conclusioni da tre, ma alla fine Olinde prende il rimbalzo e si guadagna anche due liberi.

68-74 Due liberi di Thomas.

66-74 SHIEEEEEEELDS! TRIPLAAAAA! 25 punti per lui. Cinque minuti alla fine.

66-71 Tripla di Thiemann e l’Alba Berlino ritorna in partita.

63-71 Piazzato di Schneider.

61-71 Thomas segna in penetrazione allo scadere dei 24 secondi.

59-71 Dentro i due liberi di Mirotic.

Grandissimo Pangos che si tuffa a recuperare il pallone e da terra serve Mirotic che va a trovare due liberi.

59-69 Shields buca la difesa di Berlino e segna il +10.

59-67 MIROTIIIIIC! TRIPLAAAAA!

59-64 Schneider trova due punti nella mischia.

57-64 TRIPLA DI SHIELDS! Canestro pesantissimo dell’ala di Milano, che tocca anche lui 20 punti.

STOPPATA IRREALE DI PROCIDA SU MIROTIC! Giocata pazzesca dell’azzurro.

FINISCE IL TERZO QUARTO! Milano praticamente non riesce a tirare negli ultimi dieci secondi. L’Olimpia entra comunque nell’ultimo quarto avanti di quattro punti. Strepitoso finora Mirotic con 20 punti ed 11 rimbalzi. Sono 17 per Shields.

57-61 GIOCATA PAZZESCA DI PROCIDA! Schiacciata clamorosa del giocatore italiano.

55-61 Due liberi ancora di Mirotic.

55-59 Due liberi di Mirotic che sbloccano Milano.

55-57 Milano si perde ancora Koumadje e il centro africano schiaccia in solitaria. Tutto da rifare per Milano.

53-57 Koumadje vola sull’assist di Brown.

51-57 Brown segna ancora da tre. L’americano sta tenendo in vita da solo l’Alba.

48-57 Bel canestro in penetrazione di Shields.

48-55 Milano rientra male e Thiemann trova la tripla del -7.

45-55 Due facili di Olinde al tabellone.

43-55 MIROTIIIIC! TRIPLAAAAAA!

43-52 Tripla di Brown allo scadere dei 24 secondi dopo una grande difesa milanese.

40-52 TRIPLA DI SHIELDS! Milano prova a scappare.

40-49 Mirotic domina a rimbalzo e trova il tap in offensivo. Quinto rimbalzo in attacco per Mirotic, che è già in doppia doppia con 13 punti e 11 rimbalzi.

40-47 Thiemann risponde subito dall’arco.

37-47 TRIPLA DI PANGOS! Milano sul +10.

37-44 Shields si mette in proprio e trova due punti con l’arresto e tiro.

37-42 Olinde sblocca l’Alba.

35-42 Primi due punti della partita per Pangos.

35-40 Subito tripla di Mirotic ad aprire il secondo tempo.

RIPRENDE IL MATCH!

FIINISCE IL SECONDO QUARTO! Purtroppo la tripla di Hall proprio sulla sirena trova solo il ferro. Milano è comunque avanti di due punti all’intervallo. Dieci punti di Shields e otto di Mirotic, che ha anche nove rimbalzi a referto.

35-37 Tripla di Olinde. 20 secondi alla fine.

32-37 Due con il semigancio di Mirotic.

32-35 Due liberi di Thiemann.

30-35 Bravo Flaccadori! Alla prima palla tocca trova due punti in penetrazione.

30-33 Dentro i due liberi di Brown. Due minuti alla fine del primo tempo.

28-33 Olinde trova due punti con la penetrazione mancina.

26-33 Dentro anche il libero supplementare di Hines.

26-32 Mirotic pesca Hines, che schiaccia con il fallo di Thiemann.

26-30 TRIPLA DI SHIELDS!

26-27 Due liberi di Koumadje.

24-27 Hines vola a rimbalzo e poi appoggia due punti al vetro.

24-25 Shields si butta dentro e trova due punti in penetrazione.

24-23 Tripla di Delow e sorpasso Alba. Timeout di un inferocito Messina.

21-23 Due liberi di Delow e Alba sul -2.

19-23 Thomas trova un altro canestro dall’angolo.

17-23 Bella azione di Milano e tripla importante di Tonut!

17-20 Tripla di Thomas dall’angolo.

14-20 Due liberi di Procida che si sblocca nella partita.

Mirotic sbaglia il libero supplementare.

12-20 Pangos sfortunato, ma sul rimbalzo ci pensa ancora Mirotic che segna con il fallo del difensore.

FINISCE IL PRIMO QUARTO! Milano ha rimediato ad un inizio di partita disastroso (cinque minuti senza segnare), soprattutto dopo l’ingresso in campo di Maodo Lo.

12-18 MAODO LO! Il play tedesco mette la sua firma sul finale di quarto milanese.

12-16 Super giocata in penetrazione di Voigtmann, che chiude con il sottomano di destro.

12-14 Mirotic strappa il rimbalzo offensivo e firma il primo vantaggio milanese della partita.

12-12 Ed ecco anche i primi due di Maodo Lo! Bella penetrazione del tedesco.

12-10 Bean si mette indietro e trova due punti sulla pressione di Lo.

10-10 Tripla di Voigtmann che pareggia i conti.

10-7 Arrivano anche i primi due di Mirotic.

10-5 Segna solo Shields per Milano. C’è anche il fallo su Voigtmann e quindi Milano tiene il possesso.

Maodo Lo fa il suo debutto in Eurolega con la maglia di Milano.

10-3 Ancora Brown dall’arco e Messina è costretto a chiamare timeout.

7-3 Brown buca la difesa milanese e trova la penetrazione mancina.

5-3 Dopo oltre quattro minuti finalmente Shields trova la sua prima tripla del match.

Per fortuna l’Alba sta buttando via tantissimi attacchi. Primi minuti disastrosi per l’Olimpia.

Shields sbaglia la sua terza conclusione e poi subito dopo anche Poythress sbaglia con il gancio destro.

5-0 Tripla di Brown.

Sono già passati tre minuti e Milano è ancora con zero canestri. Un inizio davvero brutto per la squadra di Messina.

2-0 I primi due della partita sono di Thiemann.

COMINCIA LA PARTITA!

19.57: Subito nel quintetto titolare Matteo Spagnolo. Il play azzurro è protagonista in questo inizio di stagione con la nuova squadra.

19.55: E’ il momento della presentazione delle due squadre.

19.50: Maodo Lo ha giocato tre anni nell’Alba Berlino vincendo due volte il titolo nazionale. Il play tedesco verrà impiegato per un certo numero di minuti, visto che sta ancora recuperando dal problema muscolare. Un rientro comunque fondamentale per l’Olimpia.

19.44: In Eurolega l’Olimpia ha incontrato l’Alba otto volte ed il bilancio è in parità 4-4, che diventa 5-5 se includiamo l’EuroCup 2015/16. Nella passata stagione Berlino addirittura vinse per due volte contro Milano, infliggendo due ko pesantissimi nella corsa ai playoff per la squadra di Messina.

19.40: Le parole di Messina sulla partita “L’Alba Berlino, con Coach Gonzalez, riesce sempre a schierare squadre molto aggressive e atletiche che giocano ad alto ritmo e forzano tante palle perse. Questa è un’area del gioco in cui noi dobbiamo migliorare, quindi sarà importante muovere la palla e in difesa contenere il loro uno contro. E’ una partita che presenta tanti temi, a cominciare dal ritorno a casa di Maodo Lo, che sarà di nuovo disponibile, e passando per l’interesse e la curiosità che suscita giocare contro due eccellenti promesse del basket italiano come Spagnolo e Procida”.

19.36: L’Olimpia, rispetto all’ultima partita di campionato, ritrova Nikola Mirotic ed anche Maodo Lo, che finalmente ritorna ad essere a disposizione dopo non aver praticamente mai giocato in maglia Olimpia da inizio stagione.

19.33: Una partita che Milano non può assolutamente sbagliare. L’Alba è ultima in classifica con zero vittorie all’attivo. Sicuramente una buona occasione per l’Olimpia di ottenere il primo successo esterno della stagione.

19.30: Buonasera cominciamo la diretta della partita tra l’Alba e l’Olimpia.

Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Alba Berlino-Olimpia Milano, match valevole per la quinta giornata dell’Eurolega 2023-2024. La squadra di Messina cerca la prima vittoria esterna della stagione in Europa.

Milano si presenta a Berlino dopo le sconfitte con Fenerbahce e Real Madrid e con la vittoria casalinga contro l’Olympiacos. Decisamente un calendario molto complicato per i campioni d’Italia in carica, che fanno visita ad una formazione che occupa l’ultimo posto con ancora zero vittorie all’attivo.

La squadra di coach Ettore Messina non può assolutamente permettersi passi falsi contro l’Alba Berlino, che non ha certamente le ambizioni dei milanesi. L’Olimpia, rispetto all’ultima partita di campionato, ritrova Nikola Mirotic ed anche Maodo Lo, che finalmente ritorna ad essere a disposizione dopo non aver praticamente mai giocato in maglia Olimpia da inizio stagione.

Come detto l’Alba Berlino è ultima in classifica, anche se in casa ha giocato solo una partita, perdendo di cinque contro il Baskonia. In questa stagione a Berlino ci sono due conoscenze del basket italiano: Gabriele Procida, che era già presente lo scorso anno, e Matteo Spagnolo, che si sta mettendo già in mostra, come nell’ultimo turno di campionato.

La palla a due di Alba Berlino-Olimpia Milano, match valevole per la quinta giornata dell’Eurolega 2023-2024, è in programma alle ore 20.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

