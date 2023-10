Tennis, Jannik Sinner non perde dal 2020 contro un italiano. A sconfiggerlo fu un nome a sorpresa

Undici su undici: nel tabellone principale di un torneo dell’ATP Tour Jannik Sinner non ha perso neppure uno dei derby giocati contro un connazionale. Con la sconfitta patita questa sera, Lorenzo Sonego rafforza il proprio ruolo di vittima preferita di Sinner, alla quarta vittoria contro il torinese.

Due sono le vittorie contro Lorenzo Musetti (Sinner si è ritirato prima di scendere in campo nei quarti di Barcellona 2023 e per le statistiche non può essere considerata una sconfitta), mentre con una sconfitta a testa ci sono Matteo Berrettini, Franco Agamenone, Fabio Fognini, Gianluca Mager e Stefano Travaglia.

L’ultima sconfitta in un derby per Sinner risale ad un incontro di qualificazione, quello del primo turno dell’ATP Masters 1000 di Cincinnati 2020, giocato a New York: a batterlo in quell’occasione fu Salvatore Caruso, vittorioso in rimonta con lo score di 5-7 6-4 6-2.

TUTTI I DERBY VINTI DA JANNIK SINNER

Lorenzo Sonego (4-0)

2023 Vienna Austria Indoor Hard R16 Jannik Sinner 6-2 6-4

2023 US Open NY, U.S.A. Outdoor Hard R64 Jannik Sinner 6-4 6-2 6-4

2023 Halle Germany Outdoor Grass R16 Jannik Sinner 6-7 (4) 6-4 6-4

2023 Montpellier France Indoor Hard QF Jannik Sinner 6-4 6-2

Lorenzo Musetti (2-0)

2023 ATP Masters 1000 Monte-Carlo Monaco Outdoor Clay QF Jannik Sinner 6-2 6-2

2021 Antwerp Belgium Indoor Hard R16 Jannik Sinner 7-5 6-2

Matteo Berrettini (1-0)

2023 ATP Masters 1000 Canada Canada Outdoor Hard R32 Jannik Sinner 6-4 6-3

Franco Agamenone (1-0)

2022 Umag Croatia Outdoor Clay SF Jannik Sinner 6-1 6-3

Fabio Fognini (1-0)

2022 ATP Masters 1000 Rome Italy Outdoor Clay R32 Jannik Sinner 6-2 3-6 6-3

Gianluca Mager (1-0)

2021 Roland Garros France Outdoor Clay R64 Jannik Sinner 6-1 7-5 3-6 6-3

Stefano Travaglia (1-0)

2021 Melbourne 1 Australia Outdoor Hard F Jannik Sinner 7-6 (4) 6-4

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Sascha Feuster