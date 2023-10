Chi affronterà Sinner ai quarti a Vienna: conto in sospeso da regolare

Superato anche il derby italiano, può proseguire a gonfie vele il percorso di Jannik Sinner negli Erste Bank Open 2023 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, in cui l’azzurro, numero 2 del seeding, ha battuto questa sera Lorenzo Sonego.

Ora l’azzurro può sedersi e guardare il match che definirà l’avversario di domani: per Sinner ai quarti possibile incrocio con la testa di serie numero 7, lo statunitense Frances Tiafoe, oppure con il transalpino Gael Monfils, in tabellone col ranking protetto.

Con lo statunitense i precedenti dicono 2-1 per Sinner, con le due vittorie dell’azzurro datate 2019, ai quarti ad Anversa e nei gironi delle Next Gen ATP Finals, mentre l’ultimo incontro, giocato proprio a Vienna, nel 2021, è andato a Tiafoe in rimonta (si trattava della semifinale), con lo statunitense vittorioso per 3-6 7-5 6-2.

Contro il transalpino, invece, l’azzurro è avanti 4-1, anche se l’unica sconfitta arrivò proprio a Vienna nel 2019 (agli ottavi), col francese vittorioso per 6-3 7-6 (8). Sinner ha vinto invece negli ottavi di Anversa 2019, nel 16mi degli US Open 2021, nella finale di Sofia 2021 ed ai quarti di Toronto 2023.

In semifinale, poi, l’azzurro potrebbe incrociare il russo Andrey Rublev, terza testa di serie, con il quale sta lottando per il numero 4 ATP e nella Race, oppure il tedesco Alexander Zverev, quinto favorito del seeding, infine in finale potrebbe esserci una nuova sfida con il russo Daniil Medvedev, numero 1 del tabellone.

