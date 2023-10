Cosa era successo tra Sinner e Tiafoe a Vienna nel 2021: una rivincita attesa due anni

Domani nei quarti di finale del tabellone principale di singolare maschile degli Erste Bank Open 2023 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, Jannik Sinner, numero 2 del seeding, affronterà lo statunitense Frances Tiafoe, testa di serie numero 7.

I precedenti dicono 2-1 per Sinner, con le due vittorie dell’azzurro datate 2019, ai quarti ad Anversa (6-4 3-6 6-3) e nei gironi delle Next Gen ATP Finals (3-4 4-2 4-2 4-2), mentre l’ultimo incontro, giocato proprio a Vienna, nel 2021, è andato a Tiafoe in rimonta (si trattava della semifinale), con lo statunitense vittorioso per 3-6 7-5 6-2.

Dopo due anni si presenta l’occasione della rivincita per Sinner: l’azzurro in quell’occasione si è trovato in vantaggio per 6-3 4-1 e palla break in proprio favore per andare a chiudere col servizio a disposizione. Da quel preciso istante, però, è poi iniziata un’altra partita.

Tiafoe ha tentato il tutto per tutto, dapprima in maniera psicologica, con qualche risata bonaria verso Sinner, fin lì ingiocabile, che sorrideva alle guasconerie dell’avversario. Spalle al muro, poi, lo statunitense ha lasciato andare il braccio, trovando colpi incredibili ed esaltandosi.

Col suo modo di fare, poi, Tiafoe è riuscito a portare dalla sua parte il pubblico, che lo ha sostenuto nell’incredibile rimonta, che lo statunitense ha celebrato, in corso d’opera, con qualche high five ai tifosi, qualche abbraccio, ed anche un selfie. Domani, però, la musica sarà diversa.

