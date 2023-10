ATP Vienna 2023, Sinner sconfigge Sonego e ora sfiderà Tiafoe ai quarti. Rublev elimina Arnaldi, bene Medvedev e Tsitsipas

Si è conclusa poco fa una giornata molto importante all’ATP 500 di Vienna. Sul cemento indoor austriaco si sono disputati oggi i restanti sei incontri validi per ottavi di finale, tra cui il derby tutto italiano tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego ed il match tra l’altro azzurro Matteo Arnaldi ed il russo Andrey Rublev: andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Tutto abbastanza facile per Jannik Sinner: il classe 2001 (testa di serie n.2) ha dominato il match contro il connazionale Lorenzo Sonego e si è imposto con un netto 6-2 6-4 in un’ora e 34 minuti di gioco. L’altoatesino ha così conquistato il pass per i quarti di finale: lì a sfidarlo ci sarà lo statunitense Frances Tiafoe (n.7 del seeding), uscito vittorioso dall’ultimo match di giornata contro il francese Gael Monfils (da segnalare un suo infortunio a inizio secondo set che lo ha sicuramente penalizzato per il resto del match) per 5-7 6-1 6-4. Sinner avrà dunque la possibilità di prendersi, a distanza di due anni, la sua rivincita con l’americano classe 1998, dopo che quest’ultimo aveva battuto il nostro portacolori nella semifinale di Vienna del 2021 (per 3-6 7-5 6-2).

Niente da fare per l’altro italiano Matteo Arnaldi, che, nonostante una buona prestazione, si è dovuto arrendere al russo Andrey Rublev (n.3 del torneo) per 7-5 6-3 dopo un’ora e 27 minuti di gioco. Grazie a questo successo, Rublev ha raggiunto ai quarti il tedesco Alexander Zverev (vittorioso ieri 6-2 6-4 contro il britannico Cameron Norrie).

Successo per Daniil Medvedev: il russo (testa di serie n.1) è andato sotto di un set contro il bulgaro Grigor Dimitrov, ma poi ha reagito e ha ribaltato il match, chiudendo con il risultato finale di 3-6 6-2 6-4. Per Medvedev al prossimo turno ci sarà il match contro il connazionale Karen Khachanov (vittorioso ieri 6-3 6-1 contro il ceco Jiri Lehecka).

Vittoria non proprio semplice anche per il greco Stefanos Tsitsipas. Il tennista ellenico (testa di serie n.4) ha infatti dovuto lottare per quasi due ore contro il ceco Tomas Machac prima di riuscire ad imporsi per 6-3 4-6 7-5. Nonostante la fatica, Tsitsipas ha dunque raggiunto i quarti ed ora dovrà vedersela con il croato Borna Gojo, capace oggi di battere lo statunitense Tommy Paul (n.6 del seeding) per 6-3 6-4.

I RISULTATI DI GIORNATA

OTTAVI DI FINALE

D. Medvedev (RUS) (1) – G. Dimitrov (BUL) 3-6 6-2 6-4

S. Tsitsipas (GRE) (4) – T. Machac (CZE) 6-3 4-6 7-5

B. Gojo (CRO) (WC) – T. Paul (USA) (6) 6-3 6-4

A. Rublev (RUS) (3) – M. Arnaldi (ITA) 7-5 6-3

F. Tiafoe (USA) (7) – G. Monfils (FRA) 5-7 6-1 6-4

J. Sinner (ITA) (2) – L. Sonego (ITA) 6-2 6-4

QUARTI DI FINALE

D. Medvedev (RUS) (1) – K. Khachanov (RUS) (8)

S. Tsitsipas (GRE) (4) – B. Gojo (CRO) (WC)

A. Zverev (GER) (5) – A. Rublev (RUS) (3)

F. Tiafoe (USA) (7) – J. Sinner (ITA) (2)



Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger