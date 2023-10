Classifica ATP Race, Zverev può diventare un alleato di Sinner: nei precedenti con Rublev...

Jannik Sinner è attualmente al quarto posto della Race to Turin, che determinerà gli otto qualificati alle ATP Finals: l’azzurro vanta 670 lunghezze di margine sul quinto classificato, Andrey Rublev, dato che ha accumulato finora 4990 punti contro i 4320 del russo.

Essendo entrambi i tennisti presenti al torneo di Vienna, di categoria ATP 500, va da sé che Sinner resterà quarto nella Race anche al termine del torneo austriaco. Con la vittoria odierna, inoltre, il russo ha staccato aritmeticamente il pass per Torino.

Domani nei quarti di finale Rublev, numero 3 del seeding, affronterà il teutonico Alexander Zverev, a sua volta in corsa per le Finals (è settimo): in palio ci saranno 90 punti per il vincitore. Nei precedenti il tedesco è in vantaggio 5-2, ma il russo ha vinto entrambi i confronti giocati nel 2023, in semifinale a Dubai e nei quarti a Bastad.

Per Sinner, numero 2 del main draw, invece, ci sarà il vincitore del match tra la testa di serie numero 7, lo statunitense Frances Tiafoe, ed il transalpino Gael Monfils, in tabellone col ranking protetto. Con lo statunitense i precedenti dicono 2-1 per Sinner, contro il transalpino, invece, l’azzurro è avanti 4-1.

RACE ATP LIVE 25 OTTOBRE

1 Novak Djokovic 8945

2 Carlos Alcaraz 8445

3 Daniil Medvedev 6935

4 Jannik Sinner 4990

5 Andrey Rublev 4320

6 Stefanos Tsitsipas 3785

7 Alexander Zverev 3460

8 Holger Rune 3145

—————————-

9 Taylor Fritz 3055

10 Hubert Hurkacz 2855

