A che ora gioca Sinner oggi contro Tiafoe: programma, dove vederlo in tv, ATP Vienna 2023

I quarti di finale del tabellone principale di singolare maschile degli Erste Bank Open 2023 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso a Vienna, in Austria, si disputeranno domani, venerdì 27 ottobre, quando si affronteranno il numero 2 del seeding, l’azzurro Jannik Sinner, e la testa di serie numero 7, lo statunitense Frances Tiafoe. L’incontro chiuderà il programma sul Center Court e sarà dunque il quarto a partire dalle ore 14.00.

Questo sarà il quarto incontro in assoluto tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe: i precedenti dicono 2-1 per Sinner, con le due vittorie dell’azzurro datate 2019, ai quarti ad Anversa e nei gironi delle Next Gen ATP Finals, mentre l’ultimo incontro, giocato proprio a Vienna, nel 2021, è andato a Tiafoe in rimonta (si trattava della semifinale), con lo statunitense vittorioso per 3-6 7-5 6-2.

Sarà possibile seguire l’incontro Sinner-Tiafoe in diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, Now, SuperTenniX, Tennis TV. OA Sport vi offrirà inoltre la diretta live testuale del match tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe.

CALENDARIO SINNER-TIAFOE ATP VIENNA 2023

Venerdì 27 ottobre – Center Court

Dalle ore 14.00

Daniil Medvedev (Russia, 1) – Karen Khachanov (Russia, 8)

A seguire

Stefanos Tsitsipas (Grecia, 4) – Borna Gojo (Croazia, WC)

Non prima delle ore 17.30

Alexander Zverev (Germania, 5) – Andrey Rublev (Russia, 3)

A seguire

Jannik Sinner (Italia, 2) – Frances Tiafoe (Stati Uniti, 7) – Diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis HD

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Sascha Feuster