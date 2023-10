LIVE Sci alpino, Gigante Soelden 2023 in DIRETTA: Della Vite la punta dell’Italia, De Aliprandini vuole rinascere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante di Soelden, prima tappa della coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Va in scena sulle nevi austriache la tradizionale ouverture della Coppa del Mondo, quest’anno con una vigilia particolarmente travagliata per via delle condizioni climatiche che, fino a qualche giorno fa, avevano messo in dubbio lo svolgimento della prima gara stagionale a causa del caldo che ha concesso una tregua permettendo il regolare innevamento della Rettenbach.

Tutti contro Marco Odermatt. Si può riassumere così l’attesa per il gigante maschile di Soelden, prima gara della stagione. Il campione svizzero è il principale indiziato per salire sul gradino più alto del podio, anche se i rivali non mancano, soprattutto in casa Norvegia. L’Italia invece non ha un grande feeling con la pista austriaca, ma spera in Filippo Della Vite. Odermatt va a caccia del terzo successo consecutivo in carriera sul Rettenbach dopo quelli nel 2021 e 2022, con anche un secondo posto nel 2020. Lo svizzero ha dominato la scorsa stagione in gigante, trionfando per ben sette volte, in molti casi rifilando dei distacchi clamorosi ai propri avversari.

I rivali, però, non mancano, anche se in casa Norvegia si deve ancora smaltire lo shock per l’addio alle gare di Lukas Braathen che doveva essere uno dei grandi protagonisti a Soelden. Il norvegese di punta, dunque, resta Henrik Kristoffersen che punta assolutamente al gradino più alto del podio, in una stagione nella quale cercherà di lottare fino all’ultima gara per la conquista della coppa di specialità. Attenzione anche allo svizzero Loic Meillard, che ha saputo mettere la sua firma la scorsa stagione a Schladming, in quello che è stato l’unico gigante che ha visto Odermatt non salire sul podio, ma solo perchè il fenomeno svizzero non era presente a quella gara. Ovviamente non si possono dimenticare Zan Kranjec e Marco Schwarz tra i candidati alla vittoria. Lo sloveno è uno specialista del gigante ed è salito sul podio in tre delle ultime quattro gare disputate a Soelden, con il secondo posto dello scorso anno. L’austriaco, invece, vuole provare a regalare subito una gioia ai suoi tifosi e soprattutto cominciare ad impensierire Odermatt in quella che può diventare una bella lotta anche per la classifica generale.

L’Italia non ha proprio un bel feeling con la pista di Soelden, visto che l’ultimo podio risale al 2012 con il secondo posto di Manfred Moelgg e quello precedente è del 2004 con Massimiliano Blardone sempre secondo. Le speranze maggiori sono riposte su Filippo Della Vite, chiamato ad ottenere un bel piazzamento sulla scia del finale della scorsa stagione. Ci sarà anche Luca De Aliprandini, che può avere come obiettivo principale quello di una Top-10.

Prima manche alle 10.00, seconda manche alle 13.00.

