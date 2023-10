Sci alpino, Federica Brignone si ferma a 2 centesimi dalla vittoria a Soelden. Festeggia Lara Gut-Behrami

Sfuma per due soli centesimi la prima vittoria della stagione per Federica Brignone. A vincere nel gigante d’esordio della Coppa del Mondo a Soelden è Lara Gut-Behrami, che conquista il suo trentottesimo successo della carriera, il sesto in questa specialità. Una seconda manche semplicemente sensazionale per la svizzera, che rimonta dalla quarta piazza di metà gara, sciando in maniera perfetta soprattutto sul muro. Una pista quella di Soelden molto amata dall’elvetica, che aveva già vinto sulle nevi austriache nel 2013 e nel 2016.

Resta sicuramente un po’ di amaro in bocca per Federica Brignone, che era stata autrice di una prima manche meravigliosa. L’azzurro ha commesso qualche piccola sbavatura nella parte centrale, dove ha perso tanto nei confronti dell’elvetica, recuperando qualcosa nel finale, ma non abbastanza. Peccato per i due centesimi, che sono davvero un nulla, restano comunque un’ottima gara ed il podio numero cinquantasette della carriera.

Terzo posto per la slovacca Petra Vlhova, staccata di quattordicesimi centesimi dalla vincitrice: anche lei ha perso i decimi decisivi nella parte centrale. Una gara a parte quella delle prime tre classificate, visto che già dalla quarta posizione della svedese Sara Hector (era seconda dopo la prima manche), il ritardo sale oltre il secondo (+1.10).

Quinta in rimonta Marta Bassino (+1.19), che ha sciato sicuramente meglio nella seconda manche, risalendo di due posizioni e precedendo Mikaela Shiffrin (+1.40). L’americana non è mai riuscita a trovare il feeling con la pista austriaca in entrambe le manche. Settimo posto per la canadese Valerie Grenier (+1.45), che ha preceduto la norvegese Mina Fuerst Holtmann (+2.00) e l’australiana Alice Robinson (+2.48). Completa la top 10 l’austriaca Franziska Gritsch (+2.58).

Sofia Goggia torna a punti in gigante in Coppa del Mondo quasi due anni dopo l’ultima volta. Era dal dicembre 2021 (dodicesima a Lienz), che la bergamasca non riusciva a completare due manche in questa specialità. Oggi ha concluso al sedicesimo posto (+2.94), comunque un buon piazzamento in vista delle prossime gare e che serve sicuramente a darle morale e fiducia nel proseguire nuovamente in gigante.

Ventottesima, invece, Asja Zenere con un ritardo di 3.53 dalla vincitrice. La classifica di Coppa del Mondo rispecchia ovviamente quella al traguardo, essendo la prima gara. I 100 punti vanno a Gut-Behrami, con Brignone seconda ad 80 e Vlhova terza a 60.

Foto: LaPresse