Sci alpino, i favoriti per la Coppa del Mondo di gigante: i norvegesi riusciranno ad impensierire Odermatt?

Si alza ufficialmente il sipario sulla nuova stagione del Circo Bianco. Con il classico aperitivo del gigante di Soelden (Austria) scatta la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024. Come tradizione il ghiacciaio del Rettenbach sarà il palcoscenico ideale per il primo appuntamento di questa interessantissima stagione che prenderà il via con una domanda: “Chi fermerà Marco Odermatt”?

Il fuoriclasse svizzero, due volte proprietario della Sfera di Cristallo generale, proverà a mettere il primo tassello verso il suo tris, con il gigante che, giova ricordarlo, è il suo terreno di caccia ideale con due Coppe di specialità conquistate nelle due ultime edizioni. La gara sulle nevi austriache inizierà a darci un quadro più preciso di quello che vedremo fino alle Finali di Saalbach-Hinterglemm.

La sensazione nettissima è che, anche in questa annata, la questione tra le porte larghe si potrà riassumere in un Marco Odermatt contro tutti. Il classe 1997 vanta già 24 successi in carriera in Coppa del Mondo (con 51 podi complessivi) e di questi ben 14 sono proprio in gigante. A questo punto, quindi, chi potrà opporsi allo strapotere di uno degli atleti più efficaci e tecnici tra le porte larghe di tutti i tempi?

Un anno fa il suo rivale numero uno tra le porte larghe è stato il norvegese Henrik Kristoffersen, mentre i vari Zan Kranjec, Marco Schwarz e Alexis Pinturault, hanno chiuso a debita distanza. La Norvegia propone anche Lucas Braathen, Atle Lie McGrath e Rasmus Windingstad. Una pattuglia che continua a crescere e potrebbe mettere in discussione il dominio dello svizzero, senza dimenticare Aleksander Aamodt Kilde che, in selezionati pendii, potrà essere della partita.

Foto: LaPresse