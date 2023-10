Sci alpino, risultati e classifica gigante Soelden: gara cancellata, Della Vite era 11°

Il forte vento che aveva portato all’alba all’abbassamento della partenza dello slalom gigante maschile in programma sul ghiacciaio del Rettenbach a Soelden, in Austria, valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, ha costretto la giuria alla cancellazione della gara.

La decisione è stata presa quando erano scesi in pista 47 dei 73 atleti iscritti alla competizione: il migliore degli azzurri era stato, fino a quel momento, Filippo Della Vite, 11°, mentre Luca De Aliprandini era 19°. Erano già fuori dai primi 30, invece, Alex Vinatzer, 35°, ed Hannes Zingerle, 37°, mentre era uscito Giovanni Borsotti.

La gara è stata fermata appena prima della partenza di Simon Maurberger, col pettorale 48, mentre sarebbero scesi più avanti Tobias Kastlunger col 62 e Giovanni Franzoni col 69. In testa alla gara c’era l’austriaco Marco Schwarz, davanti all’elvetico Marco Odermatt ed al transalpino Alexis Pinturault.

CLASSIFICA GIGANTE SOELDEN PRIMA DELLA CANCELLAZIONE

1 SCHWARZ Marco AUT 51.85

2 ODERMATT Marco SUI 52.14 +0.29

3 PINTURAULT Alexis FRA 52.31 +0.46

4 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 52.44 +0.59

5 CAVIEZEL Gino SUI 52.80 +0.95

6 STEEN OLSEN Alexander NOR 53.21 +1.36

7 RADAMUS River USA 53.26 +1.41

8 FELLER Manuel AUT 53.28 +1.43

9 WINDINGSTAD Rasmus NOR 53.40 +1.55

10 BRENNSTEINER Stefan AUT 53.45 +1.60

11 DELLA VITE Filippo ITA 53.48 +1.63

12 ZUBCIC Filip CRO 53.58 +1.73

13 FAVROT Thibaut FRA 53.59 +1.74

14 TUMLER Thomas SUI 53.71 +1.86

15 SIMONET Livio SUI 53.77 +1.92

16 KRANJEC Zan SLO 53.80 +1.95

17 KRIECHMAYR Vincent AUT 53.83 +1.98

18 FEURSTEIN Patrick AUT 53.84 +1.99

19 DE ALIPRANDINI Luca ITA 53.88 +2.03

20 CRAWFORD James CAN 53.97 +2.12

21 MOELLER Fredrik NOR 54.00 +2.15

22 GRATZ Fabian GER 54.21 +2.36

23 MAES Sam BEL 54.23 +2.38

24 FORD Tommy USA 54.24 +2.39

25 MCLAUGHLIN Brian USA 54.41 +2.56

26 HAASER Raphael AUT 54.42 +2.57

27 STEFFEY George USA 54.47 +2.62

27 VERDU Joan AND 54.47 +2.62

29 MURISIER Justin SUI 54.50 +2.65

30 HANSSON William SWE 54.56 +2.71

31 FISCHBACHER Marco SUI 54.78 +2.93

32 MUFFAT-JEANDET Victor FRA 55.01 +3.16

33 MUHLEN-SCHULTE Louis AUS 55.03 +3.18

34 METTLER Josua SUI 55.09 +3.24

35 VINATZER Alex ITA 55.11 +3.26

36 FAIVRE Mathieu FRA 55.20 +3.35

37 ZINGERLE Hannes ITA 55.21 +3.36

38 BORGNAES Christian DEN 55.46 +3.61

39 ZAMPA Adam SVK 55.47 +3.62

40 HADALIN Stefan SLO 55.63 +3.78

41 39 39 NELSON Isaiah USA 55.64 +3.79

42 DRUKAROV Andrej LTU 55.91 +4.06

USCITI DI PISTA

DNF MEILLARD Loic SUI

DNF KILDE Aleksander Aamodt NOR

DNF READ Erik CAN

DNF BORSOTTI Giovanni ITA

DNF ZAMPA Andreas SVK

NON PARTITI

48 MAURBERGER Simon ITA

49 GUNLEIKSRUD Halvor Hilde NOR

50 WALLACE Liam CAN

51 HAUGAN Timon NOR

52 BISSIG Semyel SUI

53 JANUTIN Fadri SUI

54 KATO Seigo JPN

55 LEITINGER Roland AUT

56 STOCKINGER Jonas GER

57 KENNEY Patrick USA

58 ALKIER Justin CAN

59 ROENNGREN Mattias SWE

60 RAPOSO Charlie GBR

61 ANGUENOT Leo FRA

62 KASTLUNGER Tobias ITA

63 GRAMMEL Anton GER

64 HAECHLER Lenz SUI

65 ORECCHIONI Diego FRA

66 SKOREPA Jan CZE

67 WAKATSUKI Hayata JPN

68 ORTEGA Albert ESP

69 FRANZONI Giovanni ITA

70 AZNOH Rok SLO

71 GSTREIN Fabio AUT

72 SARRAZIN Cyprien FRA

73 KOLEGA Samuel CRO

Foto: LaPresse