La favola di Rafa Nadal a Madrid termina agli ottavi di finale: vince Jiri Lehecka in due set

La favola di Rafa Nadal a Madrid termina qui. Il campione nativo di Manacor si è dovuto arrendere nell’ultimo ottavo di finale odierno del Masters1000 spagnolo al ceco Jiri Lehecka (n.31 ATP). 7-5 6-4 lo score in favore di quest’ultimo che ha fatto valere la maggior potenza e freschezza atletica al cospetto di un Rafa non in grado di tenere il ritmo. Sarà quindi Lehecka ad affrontare nei quarti di finale il russo Daniil Medvedev.

Nel primo set si può ammirare il contrasto di stili: il tennis di grande potenza del ceco contrapposto alle variazioni di ritmo e alle palle arrotate dello spagnolo. Nadal tiene i propri i turni in battuta con autorità, creandosi la chance per andare avanti di un break nell’ottavo gioco. Bravo Lehecka a salvarsi, grazie a vincenti di pregevole fattura. Nella fase calda del parziale l’allievo di Tomas Berdych fa vedere un repertorio decisamente apprezzabile tra colpi al rimbalzo e discese a rete. Alcuni di quest’ultime sono decisive per la conquista della frazione sullo score di 7-5.

Nel secondo set il ceco sfrutta l’inerzia favorevole per mettere sotto pressione Rafa e strappargli il servizio con una splendida accelerazione di rovescio. Lehecka si costruisce poi ben tre palle del contro-break, ma Nadal con l’orgoglio del campione le cancella. Fa di tutto il maiorchino per rimanere aggrappato alla sfida, ma il suo avversario al servizio è in attaccabile, abbinando una velocità media irreale (217 km/h) alla precisione. Con un rovescio lungolinea in corridoio termina quindi l’avventura madrilena del fuoriclasse iberico, ma il Manolo Santana Stadium tributa al suo eroe una sentita ovazione alla sua uscita di scena.

Leggendo le statistiche, il 71% di prime di servizio in campo e l’89% dei punti vinti (7 ace) hanno fatto una grande differenza in favore di Lehecka, visto il 68% dello spagnolo, costretto sovente a doversi costruire il punto da dietro.