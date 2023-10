Sci alpino, l’obiettivo da raggiungere per Della Vite prima di puntare al podio in gigante

Tra pochi giorni comincia la Coppa del Mondo di sci alpino e lo farà come di consueto da Soelden. Sul ghiacciaio del Rettenbach sono in programma due giganti ed in quello maschile l’Italia si aspetta di vedere protagonista Filippo Della Vite. Sul bergamasco sono riposte grandi speranze e si spera possa essere lui che riporti finalmente il gigante azzurro fuori dalla crisi in cui è piombato ormai nell’ultimo decennio.

Sono infatti quasi dodici anni che un italiano non riesce a vincere in questa specialità ed in questo lasso di tempo i podi raccolti in Coppa del Mondo sono appena cinque. Della Vite può essere assolutamente l’uomo giusto per interrompere questo tabù, ma ci sono prima dei passaggi di crescita fondamentali per l’azzurro.

Prima di tutto Filippo deve ripartire da dove aveva terminato la scorsa stagione. Il sesto posto a Kranjska Gora ed il settimo a Soldeu oltre al decimo posto ai Mondiali lo hanno fatto entrare sicuramente in una nuova dimensione, avvicinandolo ai migliori della specialità.

Risultati a cui bisogna dare continuità già da Soelden, perchè il primo obiettivo del bergamasco deve essere quello di abbassare il pettorale di partenza, cercando di entrare nel primo gruppo di merito. Successivamente si potrà cercare il primo podio della carriera e poi andare oltre, spingendosi verso quella vittoria tanto attesa dallo sci azzurro.

Attualmente Della Vite è al dodicesimo posto della World Cup Start List di gigante e ha bisogno di ottenere subito dei buoni risultati per salire di qualche posizione. Proprio il cercare di essere continuo e costante per tutta la stagione è la grande sfide del bergamasco in questa stagione. Il talento non manca di certo e anche la personalità, per un’Italia che sogna e spera di aver finalmente trovato l’uomo giusto per rivedere la luce in gigante.

