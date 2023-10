LIVE MotoGP, GP Australia 2023 in DIRETTA: riparte la sfida tra Bagnaia e Martin a Phillip Island

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Australia, sedicesimo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Sul circuito di Phillip Island si andrà a caccia della miglior messa a punto possibile per arrivare pronto alla seconda sessione che assegnerà i posti per la Q2 e la Q1 delle qualifiche di domani.

Non saranno ammessi sbagli e tutto dovrà andare alla perfezione. Francesco Bagnaia arriva all’appuntamento australiano rinfrancato dopo il successo in Indonesia. L’affermazione a Mandalika ha posto fine al digiuno di vittorie di Pecco, che così ha anche arrestato la serie vincente di Jorge Martin. Lo spagnolo, a segno nella Sprint Race indonesiana, si era portato in vetta alla classifica. Bravo Bagnaia a sfruttare anche l’errore del suo avversario nel GP e a portare a +18 il suo margine in graduatoria.

Si prospetta un nuovo confronto tra i due e vedremo chi o quali piloti si inseriranno. Marco Bezzecchi sta recuperando dal suo infortunio alla spalla. La frattura alla clavicola sinistra, rimediata in allenamento prima del round indonesiano, ha dato non pochi problemi al romagnolo, che però a Mandalika è stato autore di un grande week end. In Australia la situazione dovrebbe essere migliore, su un circuito che gradisce particolarmente. Vedremo poi se Aprilia, Honda, KTM e Yamaha avranno chance per ritagliarsi un ruolo da protagoniste.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Australia, sedicesimo round del Mondiale 2023 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 01.45 italiane con la FP1, mentre la FP prenderà il via alle 06.00 italiane. Buon divertimento!

Foto: MotoGP.com Press