MotoGP su TV8, GP Australia 2023: orari gratis e in chiaro, programma differite

Il Motomondiale è prossimo a toccare il quinto continente della propria stagione. A Europa, Asia, Nord e Sud America si aggiunge anche l’Oceania, alla quale si arriva nel bel mezzo di una tournée in Estremo Oriente, razionalizzando al massimo gli spostamenti. Dunque, il weekend del 20-22 sarà dedicato al Gran Premio d’Australia.

Il contesto sarà il tracciato di Phillip Island, edificato sull’omonima isola, situata pochi chilometri a sud rispetto a Melbourne. La pista, come la conosciamo oggi, risale al 1988. Da allora ha subito modifiche minime ed è unanimemente considerata una delle più belle del mondo. Anzi, forse la più bella del mondo. Lo scenario, peraltro, è oltremodo affascinante. Si corre sostanzialmente a strapiombo sul mare.

Le condizioni ambientali non sono mai facili. Il vento è un perenne elemento di disturbo, così come il freddo, che sovente caratterizza i GP australiani. Non a caso, gestire al meglio gli pneumatici è difficilissimo. Lo scorso anno vinse Alex Rins, sulla Suzuki. L’ultimo successo italiano risale addirittura al 2014, con Valentino Rossi. Cosa succederà nel 2023? Per scoprirlo basterà seguire il Gran Premio d’Australia in TV. Come?

MOTOGP – PROGRAMMA GP AUSTRALIA 2023

VENERDÌ 20 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 0.00-0.35, Moto3, Prove libere 1

Ore 0.50-1.30, Moto2, Prove libere 1

Ore 1.45-2.30, MotoGP, Prove libere 1

Ore 4.15-4.50, Moto3, Prove libere 2

Ore 5.05-5.45, Moto2, Prove libere 2

Ore 6.00-7.20, MotoGP, Prove (Qualificanti per il Q2)

SABATO 21 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 23.40-0.10, Moto3, Prove libere 3 (*)

Ore 0.25-0.55, Moto2, Prove libere 3

Ore 1.10-1.40, MotoGP, Prove libere 2

Ore 1.50-2.05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 2.15-2.30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 3.50-4.05, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 4.15-4.30, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 4.45-5.00, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 5.10-5.25, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 6.00, MotoGP, SPRINT

(*) Le 23.40 sono quelle di venerdì 20. Il fuso orario farà sì che si cominci quando in Europa è ancora il giorno prima!

DOMENICA 22 OTTOBRE (ORARI ITALIANI)

Ore 0.40, MotoGP, Warm Up

Ore 2.00, Moto3, GRAN PREMIO

Ore 3.15, Moto2, GRAN PREMIO

Ore 5.00, MotoGP, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP AUSTRALIA 2023 IN TV

TV A PAGAMENTO – Il canale tematico Sky Sport MotoGP (208) trasmetterà la diretta integrale di ogni turno del Gran Premio d’Australia. Oltre a qualifiche, sprint e gara, saranno pertanto comprese anche le prove libere e il warm-up. Il canale sportivo generalista Sky Sport Uno (201) avrà modo di proporre la medesima programmazione.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente e in diretta sia le qualifiche che la sprint del sabato. La gara della domenica sarà invece proposta in differita. Non ci sarà modo di vedere in chiaro prove libere e warm-up.

STREAMING – La corsa di Phillip Island potrà essere interamente seguita in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederla sul servizio streaming on demand NOW. Infine non bisogna dimenticare come la diretta di qualifiche e sprint, nonché la differita delle gare, saranno disponibili sul sito internet TV8.it.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta integrale di tutti i turni del Gran Premio d’Australia, dalle prove libere alla bandiera a scacchi della gara domenicale di ogni classe.

PROGRAMMA TV8

SABATO 21 OTTOBRE

Ore 1.45, Qualifiche MotoGP – Diretta

Ore 3.45, Qualifiche Moto3 – Diretta

Ore 4.45, Qualifiche Moto2 – Diretta

Ore 6.00, SPRINT RACE MotoGP – Diretta

Ore 13.30, SPRINT RACE MotoGP – Replica

DOMENICA 22 OTTOBRE

Ore 11.15, Moto3, GRAN PREMIO – Differita

Ore 12.30, Moto2, GRAN PREMIO – Differita

Ore 14.15, MotoGP, GRAN PREMIO – Differita

Foto: Valerio Origo