Cambia il programma del GP d’Australia di MotoGP: nuovi orari, gara anticipata, tv, streaming

Cambia il programma del week end del GP d’Australia, sedicesimo appuntamento del Motomondiale 2023. Sul circuito di Phillip Island le condizioni meteorologiche hanno costretto gli organizzatori a modificare in maniera importante lo schedule originario. Domenica 22 ottobre, infatti, sono previste forti raffiche di vento e, per questo, si è deciso di effettuare un mutamento: sabato 21 si disputerà il GP di MotoGP e nel giorno successo la Sprint Race della classe regina.

La gara “classica” di 27 giri quindi andrà in scena domani a partire dalle 15.10 locali, ovvero le 06.10 italiane, mentre la Sprint di 13 tornate prenderà il via alle 14.00 locali, le 05.00 italiane, meteo permettendo. Da capire, infatti, se ci saranno le condizioni della disputa delle corsa domenicale, considerando le caratteristiche della pista australiana.

Il fine-settimana del GP d’Australia, sedicesimo round del Motomondiale 2023, sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP, in streaming su SkyGo e su NOW. Sarà possibile seguire in chiaro anche la diretta delle qualifiche delle tre classi, della gara di MotoGP e la differita delle gare domenicali di Moto2 e di Moto3 e della Sprint Race della top-class.

Non ci sarà, invece, modo di vedere in chiaro prove libere e warm-up, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport. Di conseguenza, in streaming, si potranno guardare su TV8.it la diretta delle qualifiche delle tre classi, della gara di MotoGP e la differita delle gare domenicali di Moto2 e di Moto3 e della Sprint Race della top-class, ma non del warm-up e delle prove libere.

CALENDARIO GP AUSTRALIA 2023 MOTOGP

Venerdì 20 ottobre (orari italiani)

Ore 23.40-00.10 Moto3, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Sabato 21 ottobre (orari italiani)

Ore 0.25-0.55, Moto2, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 1.10-1.40 MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 1.50-2.05 MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 2.15-2.30 MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 3.50-4.05 Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 4.15-4.30 Moto 3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 4.45-5.00 Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 5.10-5.25 Moto 2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 6.10 MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Domenica 22 ottobre (orari italiani)

Ore 0.40-0.50 MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208),

Ore 2.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 3.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 5.00 MotoGP, Sprint – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP AUSTRALIA 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) trasmetteranno la diretta tv dell’intero programma del weekend di Phillip Island. Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà gratuitamente la diretta delle qualifiche, della gara di MotoGP e la differita della Sprint Race e delle gare domenicali di Moto2 e di Moto3. Non ci sarà, invece, modo di vedere in chiaro prove libere e warm-up, servizio riservato solo agli abbonati di Sky Sport.

Diretta streaming: L’appuntamento di Phillip Island potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky). Inoltre sarà possibile vederlo sul servizio streaming on demand NOW. Infine ci sarà anche la diretta di qualifiche, gara di MotoGP e la differita delle gare disponibili di Moto2 e di Moto3 e della Sprint Race sul sito internet TV8.it.

MOTOGP SU TV8

Sabato 21 ottobre

Ore 1.50-2.05 MotoGP, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 2.15-2.30 MotoGP, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 3.50-4.05 Moto3, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 4.15-4.30 Moto 3, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 4.45-5.00 Moto2, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 5.10-5.25 Moto 2, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 6.00 MotoGP, Gara – Diretta tv in chiaro.

Domenica 22 ottobre

Ore 11.15, Moto3, Gara – Differita tv in chiaro.

Ore 12.30, Moto2, Gara – Differita tv in chiaro.

Ore 14.15 MotoGP, Sprint – Differita tv in chiaro.

Foto: MotoGP.com Press