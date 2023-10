Cosa è successo in MotoGP e perché la gara in Australia si farà di sabato. La Sprint Race potrebbe saltare

Cambio di programma a Phillip Island. La Dorna ha infatti ufficializzato lo spostamento della gara valevole per il Gran Premio d’Australia 2023 di MotoGP al sabato causa maltempo. Di fatto il GP prenderà il posto a livello temporale della Sprint, che viene dunque posticipata di un giorno e dovrebbe andare in scena domenica meteo permettendo.

Il nuovo calendario del weekend oceanico prevede quindi le qualifiche domani alle ore 1.50 italiane (nella notte) e la gara lunga sempre sabato mattina alle 6.10. La Sprint Race della classe regina del Motomondiale a Phillip Island è pianificata domenica mattina alle ore 5.00 italiane, ma il rischio cancellazione è abbastanza alto considerando le previsioni aggiornate.

Lo scambio deciso quest’oggi dagli organizzatori rappresenta una soluzione d’emergenza per salvaguardare il regolare svolgimento dell’evento principale, ovvero la corsa con in palio 25 punti. Domenica le proiezioni indicano infatti vento fortissimo, con raffiche tra i 50 e gli 80 km/h che renderebbero sostanzialmente impossibile lo svolgimento di un Gran Premio.

Come se non bastasse, dopodomani è attesa anche la pioggia ed il freddo (sotto i 15°C). Dorna ha scelto evidentemente di sacrificare la Sprint per salvare il salvabile e portare a termine almeno la gara lunga senza troppi problemi legati alla sicurezza. Al momento è confermato il programma di Moto3 e Moto2, che gareggeranno domenica.

Credit: LiveMedia/Valerio Origo