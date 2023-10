MotoGP, inizio in salita per Bagnaia a Phillip Island: è ancora Q1. KTM davanti, 4° Martin

Partenza ad handicap per Francesco Bagnaia nel weekend di Phillip Island, dopo aver concluso in undicesima posizione le pre-qualifiche del Gran Premio d’Australia 2023, sedicesimo e quintultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco ha dunque mancato nuovamente (per la seconda volta di fila dopo Mandalika) l’appuntamento con la top10 nel secondo turno del venerdì e dovrà passare dal Q1 nelle prove ufficiali del sabato.

Il Campione del mondo in carica si giocherà uno degli ultimi due pass a disposizione per il Q2 con alcuni piloti veloci come i ducatisti Alex Marquez e Luca Marini (solo 19° oggi), la Yamaha di Fabio Quartararo, la GasGas di Augusto Fernandez e le Honda di Marc Marquez e Alex Rins, senza sottovalutare le Aprilia RNF di Raul Fernandez e Miguel Oliveira.

Giornata molto positiva in casa KTM Factory, che piazza una doppietta incoraggiante per il prosieguo del fine settimana con il sudafricano Brad Binder al comando in 1’27″943 ed il padrone di casa australiano Jack Miller a 148 millesimi dal compagno di squadra. Buoni riscontri sul giro secco con gomme morbide anche per le Aprilia ufficiali, con Maverick Viñales 3° e Aleix Espargarò 9° a 269 e 513 millesimi dalla vetta, mentre lo spagnolo Jorge Martin si è inserito in quarta piazza con la Ducati Pramac a 279 millesimi dal miglior tempo assoluto dimostrando un potenziale notevole.

Accedono direttamente in Q2 anche la GasGas di un sorprendente Pol Espargarò, 5° a 0.420, oltre alle Ducati di Marco Bezzecchi (6° a 0.425), Fabio Di Giannantonio (7° a 0.509), Enea Bastianini (8° a 0.510) e Johann Zarco (10° a 0.513). Il leader del campionato Bagnaia è rimasto escluso dai primi dieci per poco meno di due decimi, pagando un gap di 699 millesimi da Binder a causa di un feeling negativo nel time-attack con gomme soft dopo aver trovato un buon ritmo con le medie.

CLASSIFICA PROVE GP AUSTRALIA MOTOGP 2023

1 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’27.943 23 25 347.3

2 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’28.091 26 27 0.148 0.148 346.1

3 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1’28.212 21 23 0.269 0.121 344.0

4 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1’28.222 26 26 0.279 0.010 347.3

5 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’28.363 22 24 0.420 0.141 344.0

6 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’28.368 25 27 0.425 0.005 344.0

7 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’28.452 24 27 0.509 0.084 345.0

8 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’28.453 21 23 0.510 0.001 350.6

9 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1’28.456 19 21 0.513 0.003 340.7

10 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 1’28.456 20 25 0.513 345.0

11 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1’28.642 24 25 0.699 0.186 345.0

12 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 1’28.644 22 24 0.701 0.002 341.8

13 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 1’28.656 23 24 0.713 0.012 342.9

14 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’28.659 25 27 0.716 0.003 342.9

15 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1’28.661 25 26 0.718 0.002 347.3

16 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’28.790 17 22 0.847 0.129 345.0

17 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’28.937 26 27 0.994 0.147 344.0

18 36 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1’29.007 22 23 1.064 0.070 341.8

19 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 1’29.164 23 24 1.221 0.157 345.0

20 88 Miguel OLIVEIRA POR CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 1’29.711 24 25 1.768 0.547 342.9

21 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’29.750 22 27 1.807 0.039 341.8

22 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’29.908 20 21 1.965 0.158 344.0

