MotoGP, Jorge Martin: “Mi sento forte sulla moto, punto a vincere domani e domenica”

Calato il sipario sulla prima giornata di prove libere del GP d’Australia, sedicesimo appuntamento del Mondiale 2023 di MotoGP. Sulla pista di Phillip Island i centauri della massima cilindrata sono stati costretti a spingere per siglare un tempo utile nella seconda sessione, in chiave Q2 delle qualifiche di domani. Un obiettivo centrato dallo spagnolo Jorge Martin.

L’alfiere della Ducati Pramac ha concluso al quarto posto nella FP, trovando ottime risposte nelle varie configurazioni con cui ha portato al limite la sua GP23. Contrariamente a Francesco Bagnaia, leader del campionato ed escluso dalla top-10 delle “pre-qualifiche” (11° crono) come era già accaduto in Indonesia, Martin è riuscito a mettersi alle spalle i problemi iniziali.

“Abbiamo concluso bene la giornata, mi sento forte. Nella FP1 non mi trovavo bene, poi abbiamo fatto un ottimo lavoro di messa a punto e ho ritrovato le giuste sensazioni. Ho completato un bel giro e sono in Q2. Punto alla vittoria domani e domenica“, ha dichiarato l’iberico ai microfoni di Sky Sport.

Martin ha poi ammesso che il suo feeling con la moto non sia stato condizionato dall’incidente di Mandalika in quanto si parte sempre da uno standard positivo: “La mia base è ottima, conosco la moto e so cosa fare per portarla al limite. Cambiano le piste e quindi ci sono dei piccoli interventi da fare in modo diverso, ma posso partire da un riferimento che mi fa stare tranquillo“, ha precisato il pilota della Ducati Pramac.

In conclusione, una battuta in vista della Sprint Race di domani e della gara domenicale: “Credo che l’uso della soft sia una possibilità concreta anche perché io mi sono trovato bene e ho completato diversi giri. Vedremo se usarla anche domenica“.

Foto: Valerio Origo