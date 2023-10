MotoGP, GP Australia 2023: numeri, statistiche, curiosità. Niente più serial winner dopo il duopolio Stoner – Valentino Rossi

Arriva un appuntamento sacro per il Motomondiale, pronto a recitare messa nella propria “Cattedrale d’Oceania”. Domenica 22 ottobre assisteremo al Gran Premio d’Australia. Si correrà sul circuito di Phillip Island, probabilmente il più affascinante dell’intero panorama iridato. Non a caso, il tracciato edificato sull’omonima isola è unanimemente ritenuto uno dei più belli del mondo.

Quella del 2023 sarà la 33ma edizione del GP down under, entrato in calendario nel 1989 e corso quasi sempre nel contesto attuale, eccezion fatta per una parentesi avutasi dal 1991 al 1996. In quel periodo si gareggiò a Eastern Creek, autodromo oggi conosciuto come Sydney Motorsport Park. La ragione del trasloco fu meramente politica, poiché le limitazioni alla pubblicità del tabacco in vigore nello Stato del Victoria (dove si trova Phillip Island) erano più stringenti di quelle del Nuovo Galles del Sud.

La situazione è poi evoluta in verso opposto, poiché non solo il Victoria si è ripreso il Gran Premio motociclistico, ma ha anche “soffiato” il GP di Formula 1 ad Adelaide, città situata nell’Australia meridionale. Nell’ambito del Motomondiale è stato sicuramente un bene, poiché ha permesso al campionato iridato di godere di una location maestosa, senza eguali nel panorama globale.

TOP CLASS (500cc/MOTOGP)

I mattatori del Gran Premio d’Australia sono Casey Stoner e Valentino Rossi, capaci di vincere 6 volte a testa e di spartirsi i successi per oltre un decennio! L’australiano si è imposto ininterrottamente dal 2007 al 2012, mentre il Dottore aveva primeggiato dal 2001 al 2005, pareggiando successivamente i conti con il rivale nel 2014.

Sono tre i piloti in attività a essersi già affermati a Phillip Island, tutti con il medesimo passaporto, quello spagnolo. Il terzetto è composto da Marc Marquez (passato per primo sotto la bandiera a scacchi nel 2015, 2017, 2019), Maverick Viñales (2018) e Alex Rins (2022).

GP AUSTRALIA – VITTORIE TOPCLASS

6 – STONER Casey [AUS]

(2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)

6 – ROSSI Valentino [ITA]

(2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2014)

3 – DOOHAN Michael [AUS] (1992, 1995, 1998)

3 – MARQUEZ Marc [ESP] (2015, 2017, 2019)

2 – GARDNER Wayne [AUS] (1989, 1990)

Dunque solo cinque centauri hanno vinto più di una volta. Gli unici ad averlo fatto con due moto diverse sono i soliti Stoner e Rossi. L’australiano ha primeggiato 4 volte con Ducati e 2 con Honda; l’italiano ha invece diviso equamente i propri successi tra Honda e Yamaha.

Michael Doohan può vantarsi di essere il solo uomo ad aver primeggiato sia sul tracciato di Eastern Creek (1992, 1995) che su quello di Phillip Island (1998).

Complessivamente, si contano 9 affermazioni italiane nel Gran premio d’Australia. Alle 6 già citate di Rossi, si aggiungono quelle di Loris Capirossi (Eastern Creek 1996), Max Biaggi (Phillip Island 2000) e Marco Melandri (Phillip Island 2006).

Sul fronte dei costruttori, Honda (forte di ben 17 successi) è ampiamente la Casa più blasonata. La Yamaha insegue a debita distanza (8). La Ducati ha raccolto 4 vittorie e la Suzuki ne ha marcate 2. Esiste, inoltre un singolo trionfo della Cagiva.

PHILLIP ISLAND – ULTIMI 10 VINCITORI

2011 – STONER Casey (AUS) {Honda}

2012 – STONER Casey (AUS) {Honda}

2013 – LORENZO Jorge (ESP) {Yamaha}

2014 – ROSSI Valentino (ITA) {Yamaha}

2015 – MARQUEZ Marc (ESP) {Honda}

2016 – CRUTCHLOW Cal (GBR) {Honda}

2017 – MARQUEZ Marc (ESP) {Honda}

2018 – VIÑALES Maverick (AUS) {Yamaha}

2019 – MARQUEZ Marc (ESP) {Honda}

2022 – RINS Alex (ESP) {Suzuki}

PHILLIP ISLAND – ULTIMI 10 POLEMAN

2011 – STONER Casey (AUS) {Honda}

2012 – STONER Casey (AUS) {Honda}

2013 – LORENZO Jorge (ESP) {Yamaha}

2014 – MARQUEZ Marc (ESP) {Honda}

2015 – MARQUEZ Marc (ESP) {Honda}

2016 – MARQUEZ Marc (ESP) {Honda}

2017 – MARQUEZ Marc (ESP) {Honda}

2018 – MARQUEZ Marc (ESP) {Honda}

2019 – VIÑALES Maverick (AUS) {Yamaha}

2022 – MARTIN Jorge (ESP) {Ducati}

MOTO2

A differenza di quasi tutti gli altri circuiti, dove in Moto2 si fatica a trovare piloti capaci di imporsi più di una volta, a Phillipp Island le doppiette sono all’ordine del giorno. Nel corso degli anni ben tre uomini hanno saputo bissare un proprio successo. Il terzetto è composto da Alex De Angelis, Pol Espargarò e Brad Binder.

Balza inoltre all’occhio un’altra anomalia. Da quando esiste la Moto2, nessun centauro italiano si è ancora imposto in Australia! L’ultima affermazione del nostro Paese nella categoria cadetta risale al 2009, quando però si usavano ancora le 250cc a due tempi. Il trionfatore fu Marco Simoncelli.

GP AUSTRALIA – ALBO D’ORO MOTO2

2010 – DE ANGELIS Alex [SMR]

2011 – DE ANGELIS Alex [SMR]

2012 – ESPARGARO’ Pol [ESP]

2013 – ESPARGARO’ Pol [ESP]

2014 – VIÑALES Maverick [ESP]

2015 – RINS Alex [ESP]

2016 – LÜTHI Thomas [SUI]

2017 – OLIVEIRA Miguel [POR]

2018 – BINDER Brad [RSA]

2019 – BINDER Brad [RSA]

2022 – LOPEZ Alonso [ESP]

MOTO3

In Moto3, invece, nessuno è ancora stato capace di ripetersi. La situazione è destinata a proseguire anche nel 2023, poiché non ci sono piloti attualmente in attività in questa categoria a essere già passati per primi sotto la bandiera a scacchi, come testimoniato dall’elenco dei vincitori.

MOTO3 – ALBO D’ORO GP D’AUSTRALIA

2012 – CORTESE Sandro [GER]

2013 – RINS Alex [ESP]

2014 – MILLER Jack [AUS]

2015 – OLIVEIRA Miguel [POR]

2016 – BINDER Brad [RSA]

2017 – MIR Joan [ESP]

2018 – ARENAS Albert [ESP]

2019 – DALLA PORTA Lorenzo [ITA]

2022 – GUEVARA Izan [ESP]

