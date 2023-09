Sport in tv oggi (venerdì 1° settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 1° settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Tante competizioni da seguire. Fari puntati sugli Europei di volley con uomini e donne di scena, seppur in una fase diversa: gli azzurri contro la Serbia daranno vita al primo match di alto livello del proprio percorso continentale, mentre le azzurre affronteranno la Turchia per essere nella Finale per l’oro europeo.

In primo piano gli Europei di equitazione, dove saranno assegnati i titoli a squadre, mentre nei motori sarà giornata di prove libere sia in F1, a Monza, che nel Motomondiale, a Barcellona. In tutto questo, vi sarà la settima tappa della Vuelta a España, in una frazione per velocisti e vedremo se Filippo Ganna vorrà mettersi in luce, mentre a New York prenderà il via del terzo turno degli US Open di tennis. Questo e molto altro in una giornata nella quale ci sarà da seguire la Serie A di calcio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, venerdì 1° settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 1° settembre

08.00 Canoa slalom, Coppa del Mondo a La Seu (Spagna): seconda giornata – Diretta streaming su Recast.

08.30 MotoE, GP Catalogna: prove libere 1 – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Canoa velocità, Coppa del Mondo a Parigi (Francia): terza giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09.0o Moto3, GP Catalogna: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

09.50 Moto2, GP Catalogna: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

10.00 Basket, Mondiali 2023: Italia-Serbia – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), DAZN, in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su DAZN.

10.30 Basket, Mondiali 2023: Germania-Georgia – Diretta tv/streaming su DAZN.

10.40 Basket, Mondiali 2023: USA-Montenegro- Diretta tv/streaming su DAZN.

10.45 MotoGP, GP Catalogna: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

11.45 Basket, Mondiali 2023: Spagna-Lettonia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), DAZN, in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

12.25 MotoE, GP Catalogna: prove libere 2 – Nessuna copertura tv/streaming.

12.50 Ciclismo, Vuelta a España: settima tappa – Diretta tv dalle 14.30 su Eurosport1 HD, in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.00 Calcio, Sorteggio gironi Europa League – Diretta tv su Sky Sport 24, in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

13.15 Moto3, GP Catalogna: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

13:30 Equitazione, Europei 2023 salto ostacolo: seconda competizione – 2° round (Finale a squadre, 2a qualificazione individuale) – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Action (205), in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

13.30 F1, GP Italia: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201) Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW.

14.00 Basket, Mondiali 2023: Repubblica Dominicana-Porto Rico – Diretta tv/streaming su DAZN.

14.05 Moto2, GP Catalogna: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

14.10 Basket, Mondiali 2023: Slovenia-Austria – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), DAZN, in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

14.30 TennisMania Speciale US Open – Diretta streaming sul canale Youtube di OA Sport.

14.40 Basket, Mondiali 2023: Lituania-Grecia – Diretta tv/streaming su DAZN.

15.00 Volley2u Speciale Europei Volley 2023 – Diretta streaming sul canale Youtube di OA Sport.

15.00 MotoGP, GP Catalogna: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201), Sky Sport MotoGP (208), in streaming su SkyGo e su NOW.

15.00 Volley, Europei 2023: Romania-Turchia – Diretta streaming su Euro Volley Tv.

15.30 Basket, Mondiali 2023: Canada-Brasile – Diretta tv/streaming su DAZN.

16.15 MotoE, GP Catalogna: Qualifica 1 – Nessuna copertura tv/streaming.

16.30 Volley, Europei 2023: Finlandia-Slovenia – Diretta streaming su Euro Volley Tv.

16.35 MotoE, GP Catalogna: Qualifica 2 – Nessuna copertura tv/streaming.

17.00 Volley, Europei 2023: Danimarca-Repubblica Ceca – Diretta streaming su Euro Volley Tv.

17.00 F1, GP Italia: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Summer (201) Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213), in streaming su SkyGo e su NOW.

17.00 Volley femminile, Europei 2023: Italia-Turchia – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay, SkyGo, NOW e su Euro Volley Tv.

17.00 Tennis, US Open 2023: terzo turno tabellone femminile – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix.

18.00 Tennis, US Open 2023: terzo turno tabellone maschile – Diretta tv su SuperTennis, in streaming su supertennis.tv, SuperTennix.

18.00 Volley, Europei 2023: Germania-Svizzera – Diretta streaming su Euro Volley Tv.

18.00 Volley, Europei 2023: Portogallo-Grecia – Diretta streaming su Euro Volley Tv.

18.30 Calcio, Serie A: Sassuolo-Verona – Diretta tv/streaming su DAZN.

19.30 Volley, Europei 2023: Croazia-Spagna – Diretta streaming su Euro Volley Tv.

20.00 Volley, Europei 2023: Olanda-Polonia – Diretta streaming su Euro Volley Tv.

20.30 Volley femminile, Europei 2023: Olanda-Serbia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), in streaming su RaiPlay3, SkyGo, NOW e su Euro Volley Tv.

20.45 Calcio, Serie A: Roma-Milan – Diretta tv/streaming su DAZN.

21.15 Volley, Europei 2023: Italia-Serbia – Diretta tv su Rai 2 HD, Sky Sport Summer (201), in streaming su SkyGo, NOW e su RaiPlay.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo