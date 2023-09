LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: spazio alle ruote veloci, Ganna ci riprova?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima tappa della Vuelta a España 2023. Dopo la durissima e folle frazione di montagna di ieri, in cui diversi corridori sono andati in fuga e hanno rimescolato le carte in classifica generale (ad avere la meglio sono stati Lenny Martinez e Sepp Kuss rispettivamente con la conquista della maglia rossa e la vittoria di tappa abbinata al secondo posto nella graduatoria generale), quest’oggi ci sarà una tappa prevalentemente pianeggiante.

Nella giornata odierna si partirà da Utiel alle ore 12:50 e si arriverà, dopo 200,8 km, sul traguardo di Oliva. La tappa sarà praticamente divisa in due: nella prima parte si susseguiranno continui su e giù non troppo insidiosi, mentre nella seconda, che comincerà a circa 80 km dal traguardo, ci sarà quasi tutta pianura. L’arrivo sarà adatto ai velocisti, che si giocheranno dunque la vittoria di tappa in volata in caso di arrivo a ranghi compatti.

Visto il percorso, il favorito odierno sarà sicuramente Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). L’australiano ha già dimostrato in questo inizio di Vuelta di essere in grande forma e, dopo i successi nella quarta e quinta frazione, oggi andrà a caccia della tripletta. Il classe 1998 dovrà però fare i conti con diversi corridori che hanno le carte in regola per sconfiggerlo in un arrivo in volata, su tutti il colombiano Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates), i belgi Edward Theuns (Lidl – Trek) e Dries van Gestel (TotalEnergies) e gli italiani Alberto Dainese (Team dsm – firmenich) e Filippo Ganna (INEOS Grenadiers), con quest’ultimo che cercherà di stupire ancora tutti dopo il meraviglioso secondo posto ottenuto nella volata di mercoledì a Burriana.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della settima tappa della Vuelta a España 2023. L’appuntamento con l’inizio dei nostri aggiornamenti in tempo reale è fissato per le ore 12.45: vietato mancare!

Foto: LiveMedia/Silvia Colombo – LivePhotoSport.it