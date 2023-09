LIVE Equitazione, Europei 2023 in DIRETTA: giornata decisiva, si assegna il titolo a squadre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di salto a ostacoli 2023, che si tengono presso l’ippodromo di Milano. E’ il giorno della verità per il pass olimpico a squadre: si assegna infatti il titolo riservato alle Nazionali e l’Italia è fra le dieci finaliste. Quattro sono le squadra a caccia del biglietto per Parigi 2023: Svizzera, Austria, Italia e Spagna, in ordine di classifica dopo le prime due giornate di gare.

Gli azzurri sono sesti (score di penalità pari 18.42), trascinati da un Emanuele Camilli perfetto nelle prime due giornate nel connubio con Odense che non ha sbagliato nulla e dalle buone prove di Giampiero Garofalo, mentre si Emanuele Gaudiano che Alberto Zorzi hanno avuto la classifica giornata storta, per fortuna non nella stessa sessione di gare, visto che una debacle di coppia avreebbe affossato le speranze di qualificazione azzurre.

Tra le rivali è probabilmente inarrivabile la Svizzera che viaggia al terzo posto della classifica e, a meno di disastri, è lanciatissima verso la conquista di un posto sul podio. Ha trovato una grande due giorni l‘Austria che nessuno si aspettava potesse essere nella posizione attuale di classifica, la quinta davanti all’Italia che, a sua volta, precede di poco la Spagna e dunque oggi si preannuncia una grande battaglia.

Tutti a caccia della Germania che guida prima dell’ultima giornata di gare ma c’è grande equilibrio. Questa la classifica dopo le prime due giornate di gare. Da segnalare che oggi andrà in scena la terza prova di qualificazione della gara individuale che vedrà i migliori 50 binomi giocarsi il titolo continentale domenica:

1. GERMANY 9.31

2. SWEDEN 9.51

3. SWITZERLAND 9.92

4. IRELAND 10.00

5. AUSTRIA 16.77

6. ITALY 18.42

7. NETHERLANDS 19.29

8. SPAIN 21.59

9. FRANCE 22.47

10. GREAT BRITAIN 24.42

Il primo cavaliere o amazzone sul campo di gara dell’Ippodromo di Milano è previsto per le ore 13.15. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport della terza giornata degli Europei 2023 di salto a ostacoli!

