LIVE MotoGP, GP Catalogna 2023 in DIRETTA: Bagnaia alla prova di una pista poco favorevole

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del venerdì del Gran Premio di Catalogna, undicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2023. Sul tracciato del Montmelò arriviamo esattamente al giro di boa del campionato. Sono dieci le gare che ci siamo messi alle spalle, ne rimangono altrettante che ci separano dal gran finale di Valencia e dal dare la risposta alla domanda sul chi vincerà il titolo.

La giornata come si svilupperà sulla pista posizionata ad una ventina di chilometri da Barcellona? La prima sessione di prove libere della classe regina prenderà il via alle ore 10.45 con i primi 45 minuti di lavoro sul tracciato spagnolo, quindi la seconda sessione (che avrà valenza per la combinata in vista delle qualifiche di domani) scatterà alle ore 15.00 con altri 60 minuti di estrema importanza.

La classifica generale, dopotutto, parla in maniera chiara. Dopo il weekend perfetto del Red Bull Ring, infatti, Francesco “Pecco” Bagnaia comanda la graduatoria con 251 punti contro i 189 di Jorge Martin (-62 lunghezze) ed i 183 di Marco Bezzecchi (-68). Quarta posizione per Brad Binder con 160 punti, quindi quinto Johann Zarco con 125 e sesto Luca Marini con 120.

