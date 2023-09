LIVE Italia-Serbia, Europei volley 2023 in DIRETTA: primo match davvero di alto livello per gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per la terza giornata della fase a gironi degli Europei di volley maschile 2023. Dopo l’esordio di Bologna, l’Italia si è spostata nella bolgia del PalaBarton di Perugia, in quello che sarà un tour che accompagnerà gli azzurri lungo tutta la Penisola, si spera fino alla Final Four di Roma.

Questa sera si entra assolutamente nel vivo: Giannelli e compagni hanno infatti passeggiato nei primi due match contro Belgio (3-0) ed Estonia e al momento guidano il gruppo A con due vittorie e 6 punti, mentre questa sera saranno chiamati ad affrontare lo scoglio Serbia, gli slavi non sono quelli capaci di vincere l’Europeo nel 2017, ma si tratta comunque di una squadra assai esperta e dall’ottimo potenziale. Kovacevic e compagni hanno a loro volta iniziato al meglio la propria avventura, con due successi ai danni di Svizzera (3-0) e Belgio (3-1), con 6 punti e due vittorie si trovano proprio a pari merito con l’Italia, quello di stasera potrebbe quindi già essere uno scontro diretto decisivo per il primo posto del girone.

L’Italia ha vinto 5 degli ultimi 6 scontri diretti contro la Serbia, queste due squadre si sono affrontate anche nelle semifinale dell’Europeo 2021 vinto dall’Italia, in quell’occasione gli azzurri si imposero 3-1. I ragazzi di De Giorgi hanno come chiaro obiettivo quello di bissare il titolo vinto ormai due anni fa, affinché ciò accada è vietato sbagliare nella prima fase, per evitare accoppiamenti complicati già dai quarti di finale.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Serbia, match valido per la terza giornata della fase a gironi degli Europei di volley maschile 2023, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, emozione dopo emozione, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà il via alle ore 21:15!

