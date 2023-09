LIVE F1, GP Italia 2023 in DIRETTA: prove libere a Monza, sarà una Ferrari d’attacco?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Italia, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Monza i team inizieranno il loro lavoro in funzione delle qualifiche di domani e della gara domenicale. Un circuito molto particolare quello brianzolo, velocissimo e nel quale sarà importante avere una grande efficienza aerodinamica.

Ferrari d’attacco? Lo scopriremo. La SF-23 non è stata purtroppo la vettura che piloti e team speravano. Una monoposto dall’andamento difficile da prevedere e quindi ancor più complicato da mettere a punto. Una criticità che si presentata soprattutto su piste ad alto carico. Non è certamente questo è il caso e si spera che la Rossa sappia esprimersi al meglio in questo fine-settimana.

L’osservato speciale è sempre lui, Max Verstappen. Il pilota olandese della Red Bull va a caccia della decima affermazione consecutiva quest’anno, per siglare un nuovo record e migliorare quanto fatto dal tedesco Sebastian Vettel sempre con la squadra anglo-austriaca nel 2013 (9 successi). Difficile pensare che la vittoria possa sfuggire a Max, per il potenziale espresso in tutta la stagione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del GP d’Italia, round del Mondiale 2023 di F1: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia con la FP1 in programma dalle 13.30, mentre la FP2 inizierà alle 17.00. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia/Xavi Bonilla/DPPI