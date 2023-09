LIVE Italia-Turchia, Europei volley femminile in DIRETTA: semifinale mozzafiato contro la fuoriclasse Vargas

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Italia-Turchia, semifinale degli Europei di volley femminile 2023. Le azzurre difendono il titolo ed hanno conquistato la corona continentale per tre volte nella loro storia (2007, 2009, 2021). Le anatoliche vantano un secondo posto come miglior risultato (2003 e 2019), ma questa volta sono convinte che sia arrivata l’occasione buona per mettere le mani su un nuovo trofeo dopo la Nations League.

Proprio alla Nations League 2023 risalgono gli ultimi due precedenti tra Italia e Turchia, entrambi vinti dalle ottomane per 3-0. Va detto che in quelle circostanze la compagine tricolore non era al completo: mancavano infatti, tra le altre, Antropova, Egonu, Pietrini e Lubian. La Turchia, allenata dal guru Daniele Santarelli, ha compiuto un salto di qualità notevolissimo con l’innesto della cubana Melissa Vargas, autentica fuoriclasse che stupisce ogni volta per la potenza dei colpi espressa. Per far posto a Vargas, l’opposta Karakurt è stata spostata in banda al fianco di Baladin. Molto temibili anche le centrali Erdem e, soprattutto, Gunes.

Difficile invece che Mazzanti modifichi la formazione vista nelle ultime apparizioni. Si prevede dunque ancora una partenza dalla panchina dunque per Paola Egonu, a meno che il ct non decida di optare per un colpo di teatro, schierando la propria miglior giocatrice proprio nel momento più importante della manifestazione. In caso contrario, toccherà ancora all’italo-russa Ekaterina Antropova partire titolare nella diagonale con Alessia Orro. In banda nessun dubbio su Sylla e Pietrini, le centrali saranno Danesi e Lubian, il libero Fersino.

La semifinale degli Europei di volley femminile tra Italia e Turchia si giocherà a Bruxelles (Belgio) e sarà un altro fattore da considerare, perché sinora le azzurre avevano giocato esclusivamente match casalinghi, peraltro senza perdere un set. La sfida inizierà alle 17.00 e metterà in palio un posto in finale contro la vincente di Serbia-Olanda. Non perdetevi dunque neanche un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!

Foto: Lapresse